ຢາຊະນິດໃໝ່ທີ່ມີທ່າແຮງຊ່ວຍຫຼຸດອາການອັກເສບຂອງສະໝອງ ແລະເພີ່ມຄວາມຈຳ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນ Picower ສໍາລັບການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມຈໍາຢູ່ MIT ໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປິ່ນປົວໂຣກ Alzheimer ໂດຍການພັດທະນາຢາທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການອັກເສບໃນສະຫມອງແລະປັບປຸງຄວາມຈໍາ. ຢາດັ່ງກ່າວ, ຊື່ວ່າ A11, ແນໃສ່ປັດໄຈການຖ່າຍທອດທາງພັນທຸກໍາທີ່ເອີ້ນວ່າ PU.1, ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສະແດງອອກຂອງ gene ອັກເສບຫຼາຍເກີນໄປໃນຈຸລັງພູມຕ້ານທານຂອງສະຫມອງໃນລະຫວ່າງພະຍາດ Alzheimer. A11 ສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາ PU.1 ໂດຍການທົດແທນທາດໂປຼຕີນທີ່ສະກັດກັ້ນການສະແດງອອກຂອງ gene ອັກເສບເຫຼົ່ານີ້.
ການອັກເສບແມ່ນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງພະຍາດ Alzheimer's pathology, ແລະການຊອກຫາການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບໄດ້ພິສູດວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ໂດຍຜ່ານການທົດສອບ preclinical ກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາຈຸລັງຂອງມະນຸດແລະຕົວແບບຈໍາລອງຫນູ Alzheimer, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ A11 ຫຼຸດຜ່ອນການອັກເສບໃນຈຸລັງ microglia ຂອງມະນຸດແລະຕົວແບບຫນູຫຼາຍຊະນິດຂອງພະຍາດ Alzheimer. ມັນຍັງຊ່ວຍປັບປຸງສະຕິປັນຍາຢູ່ໃນໜູ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປຽບທຽບການສະແດງອອກຂອງ gene ໃນຕົວຢ່າງຂອງສະຫມອງ postmortem ຈາກຄົນເຈັບ Alzheimer ແລະການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ແມ່ນ Alzheimer. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຜົນຂອງ Alzheimer ໃນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນການສະແດງອອກຂອງ gene microglial, ແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງ PU.1 ທີ່ຜູກມັດກັບເປົ້າຫມາຍ gene ອັກເສບແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້. ການຫຼຸດລົງກິດຈະກໍາ PU.1 ໃນຮູບແບບຫນູຂອງການອັກເສບທີ່ຫຼຸດລົງແລະ neurodegeneration ຂອງ Alzheimer.
ທີມງານໄດ້ກວດກາຫຼາຍກວ່າ 58,000 ໂມເລກຸນຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອຊອກຫາທາດປະສົມທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການອັກເສບແລະພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Alzheimer ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ PU.1. A11 ແມ່ນຜູ້ມີອໍານາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາຜູ້ສະຫມັກສຸດທ້າຍຫົກຄົນ. ໃນການທົດລອງທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນຈຸລັງທີ່ຄ້າຍຄື microglia ຂອງມະນຸດ, A11 ຫຼຸດລົງການສະແດງອອກແລະຄວາມລັບຂອງ cytokines ອັກເສບແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ microglia ມີປະຕິກິລິຍາຫຼາຍເກີນໄປຕໍ່ກັບອາການອັກເສບ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອພັດທະນາແລະທົດສອບ A11 ເປັນການປິ່ນປົວສໍາລັບພະຍາດ Alzheimer. ຢາທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບພະຍາດ neurodegenerative ທີ່ຮ້າຍກາດນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ນິຍາມຂອງພະຍາດ Alzheimer: ພະຍາດ Alzheimer ເປັນພະຍາດທີ່ທໍາຮ້າຍສະຫມອງ, ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມສາມາດທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ຊຸດໂຊມລົງຕາມເວລາ. ມັນເປັນຮູບແບບຂອງ dementia ທົ່ວໄປທີ່ສຸດແລະກວມເອົາ 60 ຫາ 80 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກໍລະນີ dementia. ບໍ່ມີການປິ່ນປົວໂຣກ Alzheimer ໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ມີຢາທີ່ສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄດ້.
- ຄໍານິຍາມຂອງ MIT: MIT ແມ່ນຄໍາຫຍໍ້ຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ Massachusetts. ມັນເປັນວິທະຍາໄລຄົ້ນຄ້ວາເອກະຊົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນ Cambridge, Massachusetts ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 1861. ມັນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງເປັນຫ້າໂຮງຮຽນ: ສະຖາປັດຕະ, ວິສະວະກໍາ, ມະນຸດ, ສິລະປະແລະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງ, ແລະວິທະຍາສາດ. ຜົນກະທົບຂອງ MIT ປະກອບມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຫຼາຍຢ່າງ. ພາລະກິດຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບການດໍາລົງຊີວິດແລະການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ນັ້ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສຸຂະພາບ, ອາຍຸຍືນ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການເຈັບປ່ວຍແລະຄວາມພິການ.
– ສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ: ສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ (NIH) ແມ່ນອົງການຕົ້ນຕໍຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາແລະສຸຂະພາບສາທາລະນະ. ມັນດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຂອງຕົນເອງໂດຍຜ່ານໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ Intramural (IRP) ຂອງຕົນແລະສະຫນອງທຶນການຄົ້ນຄວ້າທາງຊີວະພາບທີ່ສໍາຄັນກັບສະຖານທີ່ຄົ້ນຄ້ວາທີ່ບໍ່ແມ່ນ NIH ຜ່ານໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ Extramural ຂອງຕົນ. ພາລະກິດຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບການດໍາລົງຊີວິດແລະການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ນັ້ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສຸຂະພາບ, ອາຍຸຍືນ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການເຈັບປ່ວຍແລະຄວາມພິການ.