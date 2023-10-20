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ກົດໝາຍທຳມະຊາດສາກົນໃໝ່: ການວິວັດທະນາການນຳໃຊ້ກັບທຸກລະບົບທີ່ສັບສົນ

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ກົດໝາຍທຳມະຊາດສາກົນໃໝ່: ການວິວັດທະນາການນຳໃຊ້ກັບທຸກລະບົບທີ່ສັບສົນ

ທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະນັກປັດຊະຍາໄດ້ນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ "ກົດຫມາຍທໍາມະຊາດທີ່ຂາດຫາຍໄປ." ເຂົາເຈົ້າໂຕ້ແຍ້ງວ່າການວິວັດທະນາການບໍ່ຈຳກັດຊີວິດທາງຊີວະພາບ ແຕ່ເປັນຂະບວນການພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບລະບົບທີ່ຊັບຊ້ອນທັງໝົດໃນຈັກກະວານ, ຈາກອົງເທິງຊັ້ນສູງຈົນເຖິງໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູ. ທີມງານສະເຫນີ "ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການເພີ່ມຂໍ້ມູນຫນ້າທີ່," ເຊິ່ງລະບຸວ່າລະບົບໃດກໍ່ຕາມ, ການດໍາລົງຊີວິດຫຼືບໍ່ມີຊີວິດ, ຈະພັດທະນາຖ້າຫາກວ່າການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຫນ້າທີ່.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດສາມລັກສະນະກໍານົດຂອງລະບົບວິວັດທະນາ: ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອົງປະກອບ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຈັດລຽງ, ແລະການຄັດເລືອກສໍາລັບຫນ້າທີ່. ພວກເຂົາແນະນໍາວ່າຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທົ່ວໄປກັບລະບົບການວິວັດທະນາການທີ່ສັບສົນໃນທົ່ວຂົງເຂດຕ່າງໆ.

ກຸນແຈຂອງກົດ ໝາຍ ທົ່ວໄປຂອງ ທຳ ມະຊາດນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງ "ການເລືອກເພື່ອເຮັດວຽກ." ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຂະຫຍາຍທິດສະດີຂອງ Darwin ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກທໍາມະຊາດ, ການຈັດປະເພດຫນ້າທີ່ເປັນສາມປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມຄົງທີ່ແບບເຄື່ອນໄຫວ, ແລະຄວາມແປກໃຫມ່. ຟັງຊັນບໍ່ຈໍາກັດຕໍ່ລັກສະນະການຢູ່ລອດ, ແຕ່ລວມເຖິງຄຸນລັກສະນະທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະຄວາມສັບສົນ.

ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນທິດສະດີນີ້ດ້ວຍຕົວຢ່າງຈາກທັງສະພາບທາງຊີວະວິທະຍາແລະບໍ່ແມ່ນຊີວະວິທະຍາ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເດີນທາງວິວັດທະນາການຂອງຊີວິດໃນໂລກ, ຈາກການເກີດຂື້ນຂອງການສັງເຄາະແສງເຖິງການພັດທະນາພຶດຕິກໍາທີ່ສັບສົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແນວຄວາມຄິດຂອງການ evolution ຂະຫຍາຍເກີນຊີວິດອິນຊີ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອານາຈັກແຮ່ທາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງວິວັດທະນາການຂອງຕົນເອງ, ບ່ອນທີ່ການກໍານົດຄ່າແຮ່ທາດທີ່ງ່າຍດາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂື້ນໃນໄລຍະເວລາ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ດາວຕົວເອງເປັນຕົວແທນຂອງວິວັດທະນາການມະຫັດສະຈັນໂດຍການສ້າງອົງປະກອບທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເຄມີແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຈັກກະວານ.

ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການວິວັດທະນາການຂອງ Darwinian ເປັນກໍລະນີພິເສດພາຍໃນປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັກການທີ່ຂັບລົດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວິດເທິງໂລກຍັງໃຊ້ກັບລະບົບທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ.

ການສຶກສານີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືທີ່ມີນັກວິທະຍາສາດຈາກວິຊາຕ່າງໆ. ໂດຍການຮັບຮູ້ແນວໂນ້ມທົ່ວໄປຂອງລະບົບທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອສ້າງຄວາມແປກໃໝ່, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແລະຄວາມຄົງຕົວແບບເຄື່ອນໄຫວ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ກຳນົດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາຄືນໃໝ່ວ່າເປັນລັກສະນະທີ່ປະກົດຂຶ້ນຂອງຈັກກະວານທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດການຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​

By Mampho Brescia

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