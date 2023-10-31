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ຫຼຽວເບິ່ງຄວາມລັບມະຫາສະໝຸດຂອງ Ganymede: ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຂອງ Juno

ByVicky Stavropoulou

Oct 31, 2023
ຫຼຽວເບິ່ງຄວາມລັບມະຫາສະໝຸດຂອງ Ganymede: ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຂອງ Juno

ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ຢູ່ເທິງ Ganymede, ດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດາວພະຫັດ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ໃຕ້ຊັ້ນນອກທີ່ເປັນກ້ອນຂອງມັນ. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດເກືອແຮ່ແລະທາດປະສົມອິນຊີຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງ Ganymede, ຢືນຢັນຕື່ມອີກວ່າມີມະຫາສະຫມຸດພາຍໃນທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາຈາກພາລະກິດອື່ນໆຂອງອົງການ NASA ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ (VLT) ຂອງເອີຣົບພາກໃຕ້ໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງການມີເກືອແລະອິນຊີ, ແຕ່ຂາດຄວາມລະອຽດທາງພື້ນທີ່ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການກໍານົດຢ່າງແນ່ນອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນລະຫວ່າງການບິນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021, ເຄື່ອງມື JIRAM ຂອງ Juno ໄດ້ຈັບພາບ infrared ແລະ spectra ຂອງພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ລະ​ອຽດ​ສູງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ນ​້​ໍ​າ​ກ້ອນ​. sodium chloride hydrated, ammonium chloride, sodium bicarbonate, ແລະອາດມີ aliphatic aldehydes ຢູ່ໃນບັນດາທາດປະສົມທີ່ສໍາຄັນທີ່ກວດພົບ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນອົງປະກອບຂອງ Ganymede ແລະໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງມັນ.

“ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຄວາມ​ອຸດົມສົມບູນ​ຂອງ​ເກືອ​ແລະ​ທາດ​ຊີວະ​ພາບ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມືດ​ແລະ​ສະຫວ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນ​ຂະ​ໜາດ​ທີ່​ປົກ​ປ້ອງ​ດ້ວຍ​ສະໜາມ​ແມ່​ເຫຼັກ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາ ກຳ ລັງເຫັນສິ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງທະເລສາບມະຫາສະ ໝຸດ ເລິກທີ່ມາຮອດພື້ນຜິວ ໜັງ ຂອງໂລກແຊ່ແຂງນີ້,” Scott Bolton, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງ Juno ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ໃນ San Antonio ກ່າວ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເຄມີສາດທີ່ສັບສົນຂອງ Ganymede ແຕ່ຍັງເພີ່ມຫຼັກຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການມີຢູ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດໃຕ້ດິນໃນດວງຈັນທີ່ມີນ້ໍາກ້ອນໃນທົ່ວລະບົບແສງຕາເວັນ. ຢູໂຣປາ, ດວງຈັນ Jovian ອີກດວງໜຶ່ງ, ຍັງເຊື່ອກັນວ່າ ບັນຈຸມະຫາສະໝຸດຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂອງມັນ ແລະເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງການສືບສວນຂອງຈູໂນ.

ໃນຂະນະທີ່ Juno ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງຕົນ, ມັນກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການພົບກັບ Io, ຫນຶ່ງຂອງວົງເດືອນຂອງ Jupiter ສະເຫຼີມສະຫຼອງສໍາລັບກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟທີ່ຮຸນແຮງຂອງມັນ. ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ທັນວາ​ນີ້, ການ​ບິນ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໄປ​ພາຍ​ໃນ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ພຽງ 932 ​ໄມ​ລ໌ (1,500 ກິ​ໂລ​ແມັດ) ຈາກ​ໜ້າ​ດິນ​ລະ​ເບີດ​ຂອງ Io. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການພົບນີ້ຄາດວ່າຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ໃນລະບົບແສງຕາເວັນ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຖາມ: JIRAM ແມ່ນຫຍັງ?
A: JIRAM ຫຍໍ້ມາຈາກ Jovian InfraRed Auroral Mapper, spectrometer ຢູ່ເທິງຍານອາວະກາດ Juno ຂອງ NASA ທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ infrared ເພື່ອສຶກສາອົງປະກອບຂອງຊັ້ນສູງ.

ຖາມ: Juno ຄົ້ນພົບຫຍັງຢູ່ໃນ Ganymede?
A: ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຂອງ Juno ຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງເກືອແຮ່ ແລະທາດປະສົມອິນຊີຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງ Ganymede, ສະໜອງຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງມະຫາສະໝຸດພາຍໃນດວງຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້.

ຖາມ: ດວງຈັນອື່ນໃດທີ່ Juno ວາງແຜນຈະສຳຫຼວດ?
A: Juno ກໍາລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະສຶກສາ Io, ຫນຶ່ງຂອງວົງເດືອນຂອງ Jupiter ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟ. ມີກຳນົດການບິນໃກ້ແມ່ນວັນທີ 30 ທັນວາ 2023.

(ຫມາຍ​ເຫດ​: ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​, ສະ​ນັ້ນ​ບໍ່​ມີ​ແຫຼ່ງ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ອ້າງ​ເຖິງ​ໄດ້​.

By Vicky Stavropoulou