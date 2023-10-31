ຫຼຽວເບິ່ງຄວາມລັບມະຫາສະໝຸດຂອງ Ganymede: ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຂອງ Juno

ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ຢູ່ເທິງ Ganymede, ດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດາວພະຫັດ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ໃຕ້ຊັ້ນນອກທີ່ເປັນກ້ອນຂອງມັນ. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດເກືອແຮ່ແລະທາດປະສົມອິນຊີຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງ Ganymede, ຢືນຢັນຕື່ມອີກວ່າມີມະຫາສະຫມຸດພາຍໃນທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາຈາກພາລະກິດອື່ນໆຂອງອົງການ NASA ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ (VLT) ຂອງເອີຣົບພາກໃຕ້ໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງການມີເກືອແລະອິນຊີ, ແຕ່ຂາດຄວາມລະອຽດທາງພື້ນທີ່ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການກໍານົດຢ່າງແນ່ນອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນລະຫວ່າງການບິນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021, ເຄື່ອງມື JIRAM ຂອງ Juno ໄດ້ຈັບພາບ infrared ແລະ spectra ຂອງພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ຂໍ້ມູນຄວາມລະອຽດສູງທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການພົບປະຄັ້ງນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນລັກສະນະເປັນເອກະລັກຂອງວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ໍາກ້ອນ. sodium chloride hydrated, ammonium chloride, sodium bicarbonate, ແລະອາດມີ aliphatic aldehydes ຢູ່ໃນບັນດາທາດປະສົມທີ່ສໍາຄັນທີ່ກວດພົບ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນອົງປະກອບຂອງ Ganymede ແລະໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງມັນ.
“ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງເກືອແລະທາດຊີວະພາບທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດໃນເຂດທີ່ມືດແລະສະຫວ່າງຢູ່ໃນເສັ້ນຂະໜາດທີ່ປົກປ້ອງດ້ວຍສະໜາມແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາ ກຳ ລັງເຫັນສິ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງທະເລສາບມະຫາສະ ໝຸດ ເລິກທີ່ມາຮອດພື້ນຜິວ ໜັງ ຂອງໂລກແຊ່ແຂງນີ້,” Scott Bolton, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງ Juno ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ໃນ San Antonio ກ່າວ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເຄມີສາດທີ່ສັບສົນຂອງ Ganymede ແຕ່ຍັງເພີ່ມຫຼັກຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການມີຢູ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດໃຕ້ດິນໃນດວງຈັນທີ່ມີນ້ໍາກ້ອນໃນທົ່ວລະບົບແສງຕາເວັນ. ຢູໂຣປາ, ດວງຈັນ Jovian ອີກດວງໜຶ່ງ, ຍັງເຊື່ອກັນວ່າ ບັນຈຸມະຫາສະໝຸດຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂອງມັນ ແລະເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງການສືບສວນຂອງຈູໂນ.
ໃນຂະນະທີ່ Juno ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງຕົນ, ມັນກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການພົບກັບ Io, ຫນຶ່ງຂອງວົງເດືອນຂອງ Jupiter ສະເຫຼີມສະຫຼອງສໍາລັບກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟທີ່ຮຸນແຮງຂອງມັນ. ກຳນົດໄວ້ໃນວັນທີ 30 ທັນວານີ້, ການບິນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ຈະນຳເອົາຍານອາວະກາດໄປພາຍໃນໄລຍະຫ່າງພຽງ 932 ໄມລ໌ (1,500 ກິໂລແມັດ) ຈາກໜ້າດິນລະເບີດຂອງ Io. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການພົບນີ້ຄາດວ່າຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ໃນລະບົບແສງຕາເວັນ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: JIRAM ແມ່ນຫຍັງ?
A: JIRAM ຫຍໍ້ມາຈາກ Jovian InfraRed Auroral Mapper, spectrometer ຢູ່ເທິງຍານອາວະກາດ Juno ຂອງ NASA ທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ infrared ເພື່ອສຶກສາອົງປະກອບຂອງຊັ້ນສູງ.
ຖາມ: Juno ຄົ້ນພົບຫຍັງຢູ່ໃນ Ganymede?
A: ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຂອງ Juno ຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງເກືອແຮ່ ແລະທາດປະສົມອິນຊີຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງ Ganymede, ສະໜອງຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງມະຫາສະໝຸດພາຍໃນດວງຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ຖາມ: ດວງຈັນອື່ນໃດທີ່ Juno ວາງແຜນຈະສຳຫຼວດ?
A: Juno ກໍາລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະສຶກສາ Io, ຫນຶ່ງຂອງວົງເດືອນຂອງ Jupiter ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟ. ມີກຳນົດການບິນໃກ້ແມ່ນວັນທີ 30 ທັນວາ 2023.
(ຫມາຍເຫດ: ແຫຼ່ງຂໍ້ຄວາມແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້, ສະນັ້ນບໍ່ມີແຫຼ່ງສະເພາະໃດຫນຶ່ງທີ່ສາມາດອ້າງເຖິງໄດ້.