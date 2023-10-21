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ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຜົນກະທົບຂອງກົນໄກການປ່ຽນເວລາຂອງຄື້ນ

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຜົນກະທົບຂອງກົນໄກການປ່ຽນເວລາຂອງຄື້ນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Tampere ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນອອກຂອງຟິນແລນໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບກົນໄກຄື້ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາໃນ photonics. ພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດວິທີການສື່ມວນຊົນທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະກົດການຄື້ນແລະກວດເບິ່ງການດັດແກ້ທີ່ເຮັດກັບສົມຜົນຂອງຄື້ນມາດຕະຖານເມື່ອຄວາມໄວຂອງຄື້ນບໍ່ຄົງທີ່. ທີມງານໄດ້ພັດທະນາສົມຜົນຄື້ນເລັ່ງທີ່ກວມເອົາການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວຂອງຄື້ນໃນໄລຍະເວລາ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນເວລາທີ່ການແກ້ໄຂສົມຜົນ, ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຶດຕິກໍາຂອງການແກ້ໄຂແມ່ນຄ້າຍຄືກັບປະກົດການຂອງ relativistic. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າຄວາມໄວການອ້າງອິງຄົງທີ່, ເຊັ່ນ: ຄວາມໄວສູນຍາກາດຂອງແສງສະຫວ່າງ, ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຜະລິດວິທີແກ້ໄຂທີ່ສອດຄ່ອງກັບພຶດຕິກໍາທີ່ຄາດໄວ້. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບ "ລູກສອນຂອງເວລາ", ເຊິ່ງກໍານົດທິດທາງຂອງເວລາທີ່ດີໃນແງ່ຂອງການເລັ່ງຂອງຄື້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າສົມຜົນຂອງຄື້ນເລັ່ງພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ້ໄຂໃນເວລາທີ່ເວລາໄຫຼໄປຂ້າງຫນ້າ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນກັບ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ກວດກາການອະນຸລັກພະລັງງານແລະ momentum ໃນຄື້ນຟອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວການໂຕ້ຕອບ. ການອະນຸລັກຊ່ວງເວລາໃນແສງສະຫວ່າງໄດ້ເປັນເລື່ອງຂອງການໂຕ້ວາທີທີ່ເອີ້ນວ່າການໂຕ້ຖຽງ Abraham-Minkowski. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດວ່າຜົນກະທົບຂອງ relativistic ມີບົດບາດໃນການປົກປັກຮັກສາ momentum ຂອງຄື້ນຟອງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າພາບລວງຕາຂອງການບໍ່ອະນຸລັກເປັນການຫົດຕົວຂອງຄວາມຍາວທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍເວລາທີ່ມີປະສົບການໂດຍຄື້ນພາຍໃນອຸປະກອນການ.

ສົມຜົນຄື້ນເລັ່ງມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ໃນແບບຈໍາລອງການວິເຄາະຂອງຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງ, ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນວັດສະດຸທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຫາສະຖານະການທີ່ກ່ອນຫນ້ານີ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ພຽງແຕ່ຕົວເລກ. ຫນຶ່ງໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບການໄປເຊຍກັນທີ່ໃຊ້ເວລາ photonic ບໍ່ເປັນລະບຽບ, ເປັນສານສົມມຸດຕິຖານທີ່ຄື້ນຟອງການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານ. ຄວາມເປັນທາງການຂອງທີມງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍ້ອນເວລາທີ່ໂຄ້ງລົງໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີປະສົບການໂດຍຄື້ນ.

ການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກ້າວໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສື່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ປະກົດການຄື້ນ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງທໍາມະຊາດ, ລວມທັງທິດທາງຄົງທີ່ຂອງເວລາແລະການອະນຸລັກຂອງ momentum ໃນຄື້ນ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມໃນຂົງເຂດນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະດິດສ້າງທີ່ສໍາຄັນໃນ photonics ແລະນອກເຫນືອການ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Matias Koivurova, Charles W. Robson, ແລະ Marco Ornigotti. "ສື່ມວນຊົນທີ່ໃຊ້ເວລາແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະລູກສອນຂອງເວລາ." Optica. DOI: 10.1364/OPTICA.494630

By Gabriel Botha

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