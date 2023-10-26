ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຂອງອົງການ NASA ເພື່ອປະຕິວັດການສຳຫຼວດທາງຊ້າງເຜືອກ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman ຂອງອົງການ NASA ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະໃຫ້ທັດສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເຂົ້າໄປໃນຫຼັກຂອງກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກ. ກໍານົດສໍາລັບການເປີດຕົວໃນປີ 2027, ພາລະກິດນີ້ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຂອງ microlensing ເພື່ອສັງເກດຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານດາວ, ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບທີ່ແຕກຫັກໃນດາລາສາດທີ່ໃຊ້ເວລາ.
ແທນທີ່ວົງຢືມ: ພາລະກິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕິດຕາມກວດກາດາວສໍາລັບການ flickers ເລົ່ານິທານ, ຊີ້ບອກການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະ, ດາວທີ່ຢູ່ໄກ, ວັດຖຸກ້ອນຢູ່ໃນເຂດນອກຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂຸມດໍາທີ່ໂດດດ່ຽວແລະປະກົດການ cosmic ອື່ນໆ. ໂດຍຜ່ານການສັງເກດການຂອງມັນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຄາດວ່າຈະສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ສໍາລັບການກໍານົດ exoplanet ທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງເຂດ galactic ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສາມາດເປັນບ້ານຂອງໂລກທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ດາລາສາດຕາມເວລາແມ່ນສຸມໃສ່ການສຶກສາວິທີການວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານຕາມເວລາ, ແລະການຕິດຕາມທ້ອງຟ້າໃນໄລຍະຍາວຂອງ Roman ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພາກສະຫນາມນີ້. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຈະເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍຂອງນັກສັງເກດການທົ່ວໂລກ, ລວບລວມແລະວິເຄາະການປ່ຽນແປງຂອງ cosmos. ການສໍາຫຼວດເວລາ-ໂດເມນຂອງ Galactic Bulge, ດໍາເນີນການໂດຍ Roman, ໂດຍສະເພາະຈະສໍາຫຼວດທາງຊ້າງເຜືອກ, ນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງອິນຟາເຣດທີ່ຈະເຈາະເຂົ້າໄປໃນເມກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຂັດຂວາງທັດສະນະຂອງພາກກາງຂອງ galaxy.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຕົວກອງແສງອິນຟາເຣດໃກ້ຕົວໃໝ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງສັງເກດການສາມາດກວດຫາຄວາມຍາວຂອງແສງໄດ້ດົນຂຶ້ນ. ການປັບປຸງນີ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງຄໍາຖາມ cosmic ທີ່ telescope ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ຂະຫຍາຍຈາກຂອບຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາໄປມຸມທີ່ໄກທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານ.
ຫນຶ່ງໃນເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ໂດຍ Telescope Space Roman ແມ່ນ microlensing. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັດຖຸຕັ້ງຕົວເຂົ້າກັບດາວພື້ນຫຼັງຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ແສງຈາກດາວໂຄ້ງອ້ອມວັດຖຸ. ເຫດການ microlensing ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຮວງຂຶ້ນຊົ່ວຄາວໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີວັດຖຸແຊກແຊງ. ໂດຍການຕິດຕາມເຫດການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ, ນັກດາລາສາດສາມາດລະບຸວັດຖຸທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຊັ່ນດາວເຄາະ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນມັນໄດ້ໂດຍກົງ.
ແຜນການສຳຫຼວດປະກອບດ້ວຍການຖ່າຍຮູບທຸກໆ 15 ນາທີເປັນເວລາປະມານ XNUMX ເດືອນ, ເຮັດຊ້ຳອີກ XNUMX ຄັ້ງໃນໄລຍະປະຕິບັດການປະຖົມຂອງກ້ອງຈຸລະທັດໃນໄລຍະ XNUMX ປີ. ແຄມເປນການສັງເກດການອັນກວ້າງຂວາງນີ້ຄາດວ່າຈະຄົ້ນພົບດາວເຄາະດວງໃໝ່ຢູ່ໃນອານາເຂດທີ່ບໍ່ມີແຜນທີ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ພາຍໃນ galaxy ຂອງພວກເຮົາ.
ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະຍຸດທະສາດການສຳຫຼວດທີ່ສົມບູນແບບ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທາງຊ້າງເຜືອກ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
FAQ
1. microlensing ແມ່ນຫຍັງ?
Microlensing ແມ່ນປະກົດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ວັດຖຸ, ເຊັ່ນດາວຫຼືດາວ, ເຂົ້າມາໃນສອດຄ່ອງກັບດາວພື້ນຫລັງ, ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຈາກດາວພື້ນຫລັງໂຄ້ງຮອບວັດຖຸທີ່ແຊກແຊງ. ອັນນີ້ສ້າງຄວາມສະຫວ່າງຊົ່ວຄາວຂອງແສງສະຫວ່າງພື້ນຫຼັງຂອງດາວ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີວັດຖຸແຊກແຊງ.
2. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະໃຊ້ໄມໂຄເລນຊັນແນວໃດ?
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະນຳໃຊ້ໄມໂຄເລນເພື່ອສັງເກດຈຸດໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກ. ໂດຍການຕິດຕາມການເໜັງຕີງຂອງຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວໃນພື້ນຫຼັງ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສາມາດກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ເຫັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ດາວເຄາະ ແລະຮູດຳຢູ່ໃນແກນຂອງກາແລັກຊີ.
3. ດາລາສາດ time-domain ແມ່ນຫຍັງ?
Time-domain astronomy ແມ່ນສາຂາຂອງດາລາສາດທີ່ສຸມໃສ່ການສຶກສາວິທີການຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງແລະປະກົດການມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ. ໂດຍການສັງເກດແລະວິເຄາະການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຂະບວນການແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈັກກະວານ.
4. ການສຳຫຼວດເວລາ-ໂດແມນ Galactic Bulge ແມ່ນຫຍັງ?
ການສໍາຫຼວດເວລາ-ໂດເມນຂອງ Galactic Bulge ແມ່ນການໂຄສະນາການສັງເກດການສະເພາະທີ່ດໍາເນີນໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາສູນກາງຂອງ galaxy ທາງຊ້າງເຜືອກໂດຍໃຊ້ວິໄສທັດອິນຟາເຣດຂອງ telescope, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເບິ່ງເຫັນຜ່ານເມກຂອງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ມັກຈະປິດບັງທັດສະນະຂອງພາກພື້ນນີ້. ການສໍາຫຼວດນີ້ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານແລະຄຸນລັກສະນະຂອງພາກພື້ນກາງຂອງ galaxy.
5. ຍານອະວະກາດໂຣມັນເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
ການເປີດຕົວຂອງ telescope ຍານອະວະກາດ Roman ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບ 2027. ເມື່ອນໍາໃຊ້, telescope ຈະເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດຕົ້ນຕໍຫ້າປີຂອງຕົນ, ໃນໄລຍະນັ້ນມັນຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Milky Way ແລະເຮັດໃຫ້ການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມຂອງດາລາສາດ.