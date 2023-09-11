ການສຶກສາໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງຕໍ່ການລະບາດຂອງຈຸລິນຊີໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໄດ້ເປີດເຜີຍການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບບັນຫາການລະບາດຂອງຈຸລິນຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຈຸລິນຊີ, ເຊິ່ງບັນທຸກໂດຍນັກບິນອາວະກາດ ແລະສິນຄ້າໄປ ISS, ສາມາດສ້າງເປັນຂຸມຝັງສົບທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມຊີວະພາບ. ຮູບເງົາຊີວະພາບເຫຼົ່ານີ້ສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງນັກອາວະກາດແລະສາມາດທໍາລາຍອຸປະກອນໃນສະຖານີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປິ່ນປົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນໍ້າມັນທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີໃນການປ້ອງກັນການສ້າງ biofilm.
Biofilms ເປັນ matrices ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງຈຸລັງທີ່ຜະລິດໂດຍ microbes, ແລະພວກເຂົາສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນຫນ້າດິນຕ່າງໆຂອງ ISS, ລວມທັງຊຸດອາວະກາດແລະລະບົບນ້ໍາ. ໃນຂະນະທີ່ຈຸລິນຊີບາງຊະນິດບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼືແມ້ກະທັ້ງມີປະໂຫຍດ, ອັນຕະລາຍສາມາດຫລີກລ້ຽງລະບົບປ້ອງກັນຂອງຮ່າງກາຍແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງເນື້ອເຍື່ອ. ຈຸລິນຊີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ຖືກປົກປ້ອງໂດຍ biofilms ທີ່ພວກເຂົາສ້າງ, ໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນຕົວແລະຫລີກລ້ຽງການກວດພົບ.
ການປິ່ນປົວນໍ້າມັນທີ່ອີງໃສ່ຊິລິຄອນໄດ້ຖືກທົດສອບຄັ້ງທໍາອິດເທິງໂລກແລະໄດ້ພິສູດປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນການສ້າງ biofilm. ໃນການທົດລອງຂອງ ISS, ນັກບິນອາວະກາດໄດ້ປິ່ນປົວວັດສະດຸພື້ນຜິວດ້ວຍສານຫລໍ່ລື່ນ ແລະ ເປີດເຜີຍພວກມັນກັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເອີ້ນວ່າ Pseudomonas aeruginosa. ຫຼັງຈາກສາມມື້ຂອງການ incubation ໃນສະຖານີ, ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ lubricant ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈາກການລວບລວມຢູ່ດ້ານ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບພາລະກິດໄລຍະຍາວໄປສູ່ດວງຈັນ ແລະດາວອັງຄານ, ບ່ອນທີ່ການຮັບເອົາອາໄຫຼ່ ຫຼືລູກເຮືອກັບຄືນສູ່ໂລກໃນທັນທີແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງຈຸລິນຊີແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງນັກອາວະກາດແລະຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ.
ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກການ ນຳ ໃຊ້ໃນອາວະກາດ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຍັງອາດຈະມີຜົນກະທົບໃນການຮັກສາອຸປະກອນການແພດໃຫ້ສະອາດແລະຫຼຸດຜ່ອນການກັດກ່ອນຂອງຈຸລິນຊີໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນການຜະລິດນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ. ການປ້ອງກັນການສ້າງ biofilm ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນແລະການຮົ່ວໄຫລຂອງນ້ໍາມັນອັນຕະລາຍ.
ການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ npj Microgravity ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງບົດຄວາມ: ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່
- ຄໍານິຍາມຂອງ biofilms: "ຊີວະພາບແມ່ນຊັ້ນຂອງຈຸລິນຊີ, ລວມທັງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ທີ່ຕິດກັບຫນ້າດິນແລະຜະລິດມາຕຣິກເບື້ອງປ້ອງກັນທີ່ເອີ້ນວ່າສານ polymeric extracellular (EPS). (ທີ່ມາ: Study.com)
- ຄໍານິຍາມຂອງຈຸລິນຊີ: "ຈຸລິນຊີແມ່ນຈຸລິນຊີເຊັ່ນ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ໄວຣັສ, ເຊື້ອລາ, ແລະໂປໂຕຊົວ, ຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ." (ທີ່ມາ: News-Medical.net)