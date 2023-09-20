ອົງການ NASA ໄດ້ປະກາດວ່າຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນ “ແບກບອນ” ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ exoplanet K2-18 b. ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 120 ປີແສງໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດາວໂຮດຂອງມັນ, ການຄົ້ນພົບນີ້ເພີ່ມການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ທີ່ຊີ້ບອກເຖິງການມີຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄຮໂດເຈນແລະພື້ນຜິວທີ່ມີນ້ໍາໃນມະຫາສະຫມຸດ K2-18 b.
K2-18 b, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 2015 ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Kepler Space Telescope, ໂຄຈອນວົງໂຄຈອນດາວແດງດວງດາວທຸກ 33 ມື້ຢູ່ໄລຍະຫ່າງປະມານ 13 ລ້ານໄມລ໌. ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະຫ່າງນີ້ແມ່ນປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ Mercury ແລະ Sun ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຈິງທີ່ວ່າດາວດາວແດງມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະເຢັນກວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ K2-18 b ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ນ້ໍາຂອງແຫຼວອາດຈະເປັນໄປໄດ້.
ໃນຖານະເປັນ "mini-Neptune," K2-18 b ແມ່ນປະມານ 8.6 ເທົ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າໂລກ. ປະເພດຂອງ exoplanet ນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ແລະນັກດາລາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຈໍາກັດກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການ NASA ເຊື່ອວ່າໂລກ "Hycean" ເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ K2-18 b, ສະເຫນີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີສໍາລັບການມີຊີວິດ.
ການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີເມເທນແລະຄາບອນໄດອອກໄຊໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ K2-18 b. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຂາດແຄນແອມໂມເນຍແລະການກວດພົບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ dimethyl sulfide ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງ hydrogen ຂອງດາວເຄາະ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໂມເລກຸນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ອົງການ NASA ສັງເກດວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂອງດາວເຄາະທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ. K2-18 b ມີລັດສະໝີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໂລກ, ແລະມະຫາສະໝຸດຂອງມັນອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ເປັນຂອງແຫຼວເລີຍ. ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມຂອງ exoplanet ຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb ບໍ່ສາມາດສັງເກດ K2-18 b ໂດຍກົງໄດ້ເນື່ອງຈາກຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວໂຮດຂອງມັນ. ແທນທີ່ຈະ, ນັກດາລາສາດອີງໃສ່ວິທີການຖ່າຍທອດ, ໂດຍຜ່ານພວກເຂົາສັງເກດເຫັນຄວາມສະຫວ່າງເລັກນ້ອຍຂອງຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະຜ່ານທາງຫນ້າຂອງມັນ. ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ວິເຄາະແສງສະຫວ່າງທີ່ຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ exoplanet, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນອົງປະກອບຂອງມັນ.
NASA ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຄົ້ນພົບນີ້ເປັນພຽງການເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ, ຍ້ອນວ່າມີການສັງເກດຫຼາຍກວ່າອີກກ່ຽວກັບດາວພະເຄາະທີ່ເປັນເຂດອາໄສຢູ່ໄດ້ທີ່ຈະມາເຖິງ. ອົງການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າການສັງເກດການໃນອະນາຄົດຂອງ Webb ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບດາວເຄາະ exoplanets ແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA, ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge