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ການຄົ້ນພົບອຸຕຸນິຍົມສອງເທົ່າຂອງອາຟຣິກາໃຕ້: ການປົດລັອກຄວາມລັບຂອງອາວະກາດ

ByGabriel Botha

Sep 27, 2023
ການຄົ້ນພົບອຸຕຸນິຍົມສອງເທົ່າຂອງອາຟຣິກາໃຕ້: ການປົດລັອກຄວາມລັບຂອງອາວະກາດ

meteorites, ຊິ້ນຂອງໂງ່ນຫີນທີ່ຕົກລົງມາສູ່ໂລກຈາກອາວະກາດ, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງມະນຸດເປັນເວລາຫລາຍພັນປີ. ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຂົາສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກງຂາມແລະ myths, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຖືຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການເກີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະການມີຊີວິດຂອງອິນຊີ. ໃນອາຟຣິກາໃຕ້, ບ່ອນທີ່ meteorites ຖືກຖືວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງມໍລະດົກທໍາມະຊາດ, ການຄົ້ນພົບສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດແລະນັກສະສົມ.

ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2021, ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ Gideon Lombaard ຈາກ​ແຂວງ​ພາກ​ເຫນືອ Cape ໄດ້​ເອື້ອມ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອຸ​ກະ​ສັກ​ໃນ​ອາ​ຟຣິ​ກາ​ໃຕ້, ສົງ​ໃສ​ວ່າ​ຕົນ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ສອງ​ຊິ້ນ​ອຸ​ກະ​ສັກ. ຖ້າ​ຫາກ​ຖືກ​ພິ​ສູດ​ໄດ້, ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ອຸ​ກະ​ສັກ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 40 ປີ. ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ການ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ meteorites ຈາກ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.

ຄະນະ​ກຳມະການ​ຕັ້ງ​ຊື່​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ອຸຕຸນິຍົມ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃຫ້​ອຸຕຸນິຍົມ​ທັງ​ສອງ​ເປັນ​ໜ່ວຍ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ພວກເຂົາຖືກຕັ້ງຊື່ Brierskop ແລະ Wolfkop ຫຼັງຈາກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃກ້ກັບສະຖານທີ່ຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບສອງຄັ້ງນີ້, ອາຟຣິກາໃຕ້ມີຈໍານວນອຸຕຸນິຍົມທີ່ຢືນຢັນໄດ້ເຖິງ 51 ໜ່ວຍ, ເຊິ່ງສູງທີ່ສຸດໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ.

ເມື່ອສົມທຽບກັບອຸຕຸນິຍົມກວ່າ 14,000 ໜ່ວຍທີ່ກູ້ຄືນມາຈາກທະເລຊາຍຊາຮາຣາ, ຈໍານວນອຸຕຸນິຍົມທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງອາຟຣິກາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ນີ້ສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານການສຶກສາແລະການຄົ້ນຫາ meteorite ແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, meteorite ເປັນແນວໃດ? ມັນແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຂອງເສດຫີນອະວະກາດທີ່ລອດຊີວິດຈາກການປະທະກັບໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ meteorites ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນເປັນໂງ່ນຫີນທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ບາງບ່ອນໄດ້ຖືກດຶງອອກມາຫຼັງຈາກເຫດການໄຟໄຫມ້ meteor.

meteorites ມາໃນປະເພດຕ່າງໆແລະມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຊື່ອກັນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານ ແລະດາວພະຫັດ ແລະຖືກຂັບໄລ່ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງຂອງໂລກໂດຍການປະທະກັນທີ່ຜ່ານມາ. ອັດຕາສ່ວນເລັກນ້ອຍແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຈາກດວງຈັນ ແລະດາວອັງຄານ.

ການຊອກຫາ meteorites ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກການເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວາຂອງພວກມັນເມື່ອຖືກອົກຊີເຈນແລະນ້ໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ວນຫຼາຍຂອງ meteorites ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງເຊັ່ນ Antarctica ແລະທະເລຊາຍ Sahara. ການຄົ້ນພົບຂອງທ່ານ Lombaard ໃນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາການກະສິກໍາເປັນປົກກະຕິແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າມັນເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາອຸຕຸນິຍົມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການວິເຄາະຂອງ meteorites Brierskop ແລະ Wolfkop ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Brierskop ມີໂລຫະທາດເຫຼັກຫນ້ອຍແລະ chondrules ຂອງມັນ (ອະນຸພາກຢູ່ໃນຫີນ) ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ດີກວ່າ, ແນະນໍາການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍລົງໃນຮູບດາວແມ່ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຜົນກະທົບ. rust ໃນກ້ອນຫີນ Wolfkop ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງທີ່ເກົ່າແກ່ເມື່ອທຽບກັບ Brierskop.

ອຸຕຸນິຍົມໃນອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍມໍລະດົກ, ເຊິ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ການໂຍກຍ້າຍ, ການສົ່ງອອກ, ຫຼືການຄ້າໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດ. ພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາແລະອະນຸລັກຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເຊັ່ນ: ພິພິທະພັນແລະມະຫາວິທະຍາໄລ.

ໂດຍສະເລ່ຍຈາກ 10 ຫາ 50 meteorite ຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກທຸກໆມື້, ເຕັກໂນໂລຊີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນພົບແລະການສຶກສາຂອງຊິ້ນສ່ວນ cosmic ເຫຼົ່ານີ້. ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອຕິດຕາມການຕົກຂອງອຸຕຸນິຍົມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.

ການຄົ້ນພົບສອງຄັ້ງຂອງ meteorites ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາແລະການສຶກສາສິ່ງທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການສຶກສາໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ຄວາມ​ລັບ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂອງ 'dash-cam' meteorite ທີ່ rocked ລັດ​ເຊຍ” (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ)
– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກອາຟຣິກາໃຕ້ ສະບັບເລກທີ 25 ຂອງປີ 1999

By Gabriel Botha

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