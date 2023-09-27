ການຄົ້ນພົບອຸຕຸນິຍົມສອງເທົ່າຂອງອາຟຣິກາໃຕ້: ການປົດລັອກຄວາມລັບຂອງອາວະກາດ

meteorites, ຊິ້ນຂອງໂງ່ນຫີນທີ່ຕົກລົງມາສູ່ໂລກຈາກອາວະກາດ, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງມະນຸດເປັນເວລາຫລາຍພັນປີ. ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຂົາສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກງຂາມແລະ myths, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຖືຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການເກີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະການມີຊີວິດຂອງອິນຊີ. ໃນອາຟຣິກາໃຕ້, ບ່ອນທີ່ meteorites ຖືກຖືວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງມໍລະດົກທໍາມະຊາດ, ການຄົ້ນພົບສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດແລະນັກສະສົມ.
ໃນທ້າຍປີ 2021, ຊາວກະສິກອນ Gideon Lombaard ຈາກແຂວງພາກເຫນືອ Cape ໄດ້ເອື້ອມອອກໄປຫານັກຄົ້ນຄວ້າອຸກະສັກໃນອາຟຣິກາໃຕ້, ສົງໃສວ່າຕົນໄດ້ພົບເຫັນສອງຊິ້ນອຸກະສັກ. ຖ້າຫາກຖືກພິສູດໄດ້, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນການຄົ້ນພົບອຸກະສັກຄັ້ງທໍາອິດໃນປະເທດໃນໄລຍະ 40 ປີ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການທົດສອບຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນການແຍກຕ່າງຫາກ meteorites ຈາກເຫດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄະນະກຳມະການຕັ້ງຊື່ຂອງສະມາຄົມອຸຕຸນິຍົມໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ອຸຕຸນິຍົມທັງສອງເປັນໜ່ວຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາຖືກຕັ້ງຊື່ Brierskop ແລະ Wolfkop ຫຼັງຈາກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃກ້ກັບສະຖານທີ່ຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບສອງຄັ້ງນີ້, ອາຟຣິກາໃຕ້ມີຈໍານວນອຸຕຸນິຍົມທີ່ຢືນຢັນໄດ້ເຖິງ 51 ໜ່ວຍ, ເຊິ່ງສູງທີ່ສຸດໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ.
ເມື່ອສົມທຽບກັບອຸຕຸນິຍົມກວ່າ 14,000 ໜ່ວຍທີ່ກູ້ຄືນມາຈາກທະເລຊາຍຊາຮາຣາ, ຈໍານວນອຸຕຸນິຍົມທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງອາຟຣິກາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ນີ້ສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານການສຶກສາແລະການຄົ້ນຫາ meteorite ແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ.
ດັ່ງນັ້ນ, meteorite ເປັນແນວໃດ? ມັນແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຂອງເສດຫີນອະວະກາດທີ່ລອດຊີວິດຈາກການປະທະກັບໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ meteorites ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນເປັນໂງ່ນຫີນທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ບາງບ່ອນໄດ້ຖືກດຶງອອກມາຫຼັງຈາກເຫດການໄຟໄຫມ້ meteor.
meteorites ມາໃນປະເພດຕ່າງໆແລະມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຊື່ອກັນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານ ແລະດາວພະຫັດ ແລະຖືກຂັບໄລ່ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງຂອງໂລກໂດຍການປະທະກັນທີ່ຜ່ານມາ. ອັດຕາສ່ວນເລັກນ້ອຍແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຈາກດວງຈັນ ແລະດາວອັງຄານ.
ການຊອກຫາ meteorites ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກການເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວາຂອງພວກມັນເມື່ອຖືກອົກຊີເຈນແລະນ້ໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ວນຫຼາຍຂອງ meteorites ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງເຊັ່ນ Antarctica ແລະທະເລຊາຍ Sahara. ການຄົ້ນພົບຂອງທ່ານ Lombaard ໃນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາການກະສິກໍາເປັນປົກກະຕິແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າມັນເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາອຸຕຸນິຍົມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການວິເຄາະຂອງ meteorites Brierskop ແລະ Wolfkop ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Brierskop ມີໂລຫະທາດເຫຼັກຫນ້ອຍແລະ chondrules ຂອງມັນ (ອະນຸພາກຢູ່ໃນຫີນ) ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ດີກວ່າ, ແນະນໍາການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍລົງໃນຮູບດາວແມ່ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຜົນກະທົບ. rust ໃນກ້ອນຫີນ Wolfkop ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງທີ່ເກົ່າແກ່ເມື່ອທຽບກັບ Brierskop.
ອຸຕຸນິຍົມໃນອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍມໍລະດົກ, ເຊິ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ການໂຍກຍ້າຍ, ການສົ່ງອອກ, ຫຼືການຄ້າໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດ. ພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາແລະອະນຸລັກຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເຊັ່ນ: ພິພິທະພັນແລະມະຫາວິທະຍາໄລ.
ໂດຍສະເລ່ຍຈາກ 10 ຫາ 50 meteorite ຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກທຸກໆມື້, ເຕັກໂນໂລຊີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນພົບແລະການສຶກສາຂອງຊິ້ນສ່ວນ cosmic ເຫຼົ່ານີ້. ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອຕິດຕາມການຕົກຂອງອຸຕຸນິຍົມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ການຄົ້ນພົບສອງຄັ້ງຂອງ meteorites ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາແລະການສຶກສາສິ່ງທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການສຶກສາໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ຄວາມລັບໄດ້ເປີດເຜີຍຂອງ 'dash-cam' meteorite ທີ່ rocked ລັດເຊຍ” (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)
– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກອາຟຣິກາໃຕ້ ສະບັບເລກທີ 25 ຂອງປີ 1999