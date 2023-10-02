ຊາວກະສິກອນອາຟຣິກາໃຕ້ຄົ້ນພົບຊິ້ນສ່ວນອຸຕຸນິຍົມທີ່ຫາຍາກ

ຊາວກະສິກອນຊາວອາຟຣິກາໃຕ້ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ພິເສດ, ຄົ້ນພົບຊິ້ນສ່ວນອຸຕຸນິຍົມສອງອັນທີ່ແຍກກັນຢູ່ໃນຊັບສິນຂອງລາວໃນ Northern Cape. ນີ້ແມ່ນການຄົ້ນພົບອຸຕຸນິຍົມຄັ້ງທຳອິດໃນອາຟຣິກາໃຕ້ໃນຮອບ 40 ກວ່າປີ ແລະເຮັດໃຫ້ຍອດຈຳນວນອຸຕຸນິຍົມທີ່ຢືນຢັນແລ້ວຂອງປະເທດເປັນ 51 ໜ່ວຍ.
Meteorites ແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຂອງຫີນທີ່ລອດຊີວິດຈາກການເດີນທາງຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຫຼັງຈາກຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກອາວະກາດ. ພວກມັນສະໜອງໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະຊີວິດອິນຊີທີ່ມັນບັນຈຸຢູ່. meteorites ຖືກພິຈາລະນາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດແລະໄດ້ຮັບການສະແຫວງຫາໂດຍພິພິທະພັນແລະນັກສະສົມທົ່ວໂລກ.
ການຊອກຫາ meteorites ເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ, ຍ້ອນວ່າປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນຫຼືຫຼັງຈາກໄດ້ເປັນພະຍານໃນລະຫວ່າງເຫດການໄຟໄຫມ້ meteor. meteorites ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫັດ, ມີອັດຕາສ່ວນຫນ້ອຍແມ່ນມາຈາກດວງຈັນແລະດາວອັງຄານ. Antarctica ແລະທະເລຊາຍ Sahara ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຊອກຫາ meteorites ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການປົກປັກຮັກສາ.
ໃນອາຟຣິກາໃຕ້, meteorites ຖືກຈັດປະເພດເປັນມໍລະດົກຂອງຊາດແລະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດຫມາຍ. ພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດ. ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາໂດຍຊາວກະສິກອນອາຟຣິກາໃຕ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການຄົ້ນພົບອຸຕຸນິຍົມຕື່ມອີກໃນປະເທດ.
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ, ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ບັນທຶກເສັ້ນທາງຂອງດາວເຄາະ meteor fireball, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຕົກຂອງ meteorite. ການລິເລີ່ມວິທະຍາສາດຂອງພົນລະເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຫາພື້ນທີ່ອາສາສະຫມັກຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄົ້ນພົບ meteorites. ດ້ວຍການຄາດຄະເນ 10 ຫາ 50 meteorites ລົງມາເທິງຫນ້າດິນຂອງໂລກໃນແຕ່ລະມື້, ອາດຈະມີຫຼາຍທີ່ຈະລໍຖ້າການຊອກຫາ.
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ນິຍາມ:
– Meteorite: ຊິ້ນສ່ວນຂອງກ້ອນຫີນໃນອະວະກາດທີ່ລອດຊີວິດຈາກການປະທະກັບໂລກ.
– Chondrite: ຫີນທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ, ມີປະຫວັດ 4.567 ຕື້ປີ.
– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກ: ເປັນກົດໝາຍທີ່ຈັດປະເພດບາງລາຍການເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ແລະ ປົກປ້ອງພວກມັນຈາກຄວາມເສຍຫາຍ, ການໂຍກຍ້າຍ, ການສົ່ງອອກ ຫຼື ການຄ້າໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
– ວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອາສາສະຫມັກໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.
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