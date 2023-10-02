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ຊາວກະສິກອນອາຟຣິກາໃຕ້ຄົ້ນພົບຊິ້ນສ່ວນອຸຕຸນິຍົມທີ່ຫາຍາກ

ByGabriel Botha

Oct 2, 2023
ຊາວກະສິກອນອາຟຣິກາໃຕ້ຄົ້ນພົບຊິ້ນສ່ວນອຸຕຸນິຍົມທີ່ຫາຍາກ

ຊາວກະສິກອນຊາວອາຟຣິກາໃຕ້ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ພິເສດ, ຄົ້ນພົບຊິ້ນສ່ວນອຸຕຸນິຍົມສອງອັນທີ່ແຍກກັນຢູ່ໃນຊັບສິນຂອງລາວໃນ Northern Cape. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ອຸຕຸນິຍົມ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ອາ​ຟຣິກາ​ໃຕ້​ໃນ​ຮອບ 40 ກວ່າ​ປີ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍອດ​ຈຳນວນ​ອຸຕຸນິຍົມ​ທີ່​ຢືນຢັນ​ແລ້ວ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ 51 ໜ່ວຍ.

Meteorites ແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຂອງຫີນທີ່ລອດຊີວິດຈາກການເດີນທາງຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຫຼັງຈາກຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກອາວະກາດ. ພວກມັນສະໜອງໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະຊີວິດອິນຊີທີ່ມັນບັນຈຸຢູ່. meteorites ຖືກພິຈາລະນາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດແລະໄດ້ຮັບການສະແຫວງຫາໂດຍພິພິທະພັນແລະນັກສະສົມທົ່ວໂລກ.

ການຊອກຫາ meteorites ເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ, ຍ້ອນວ່າປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນຫຼືຫຼັງຈາກໄດ້ເປັນພະຍານໃນລະຫວ່າງເຫດການໄຟໄຫມ້ meteor. meteorites ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫັດ, ມີອັດຕາສ່ວນຫນ້ອຍແມ່ນມາຈາກດວງຈັນແລະດາວອັງຄານ. Antarctica ແລະທະເລຊາຍ Sahara ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຊອກຫາ meteorites ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການປົກປັກຮັກສາ.

ໃນ​ອາ​ຟຣິ​ກາ​ໃຕ້, meteorites ຖືກ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ຊາດ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ. ພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດ. ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາໂດຍຊາວກະສິກອນອາຟຣິກາໃຕ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການຄົ້ນພົບອຸຕຸນິຍົມຕື່ມອີກໃນປະເທດ.

ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ, ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ບັນທຶກເສັ້ນທາງຂອງດາວເຄາະ meteor fireball, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຕົກຂອງ meteorite. ການລິເລີ່ມວິທະຍາສາດຂອງພົນລະເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຫາພື້ນທີ່ອາສາສະຫມັກຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄົ້ນພົບ meteorites. ດ້ວຍ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ 10 ຫາ 50 meteorites ລົງ​ມາ​ເທິງ​ຫນ້າ​ດິນ​ຂອງ​ໂລກ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້, ອາດ​ຈະ​ມີ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ຊອກ​ຫາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ຊື່ແຫຼ່ງ], [ຊື່ແຫຼ່ງ]

ນິຍາມ:
– Meteorite: ຊິ້ນສ່ວນຂອງກ້ອນຫີນໃນອະວະກາດທີ່ລອດຊີວິດຈາກການປະທະກັບໂລກ.
– Chondrite: ຫີນທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ, ມີປະຫວັດ 4.567 ຕື້ປີ.
– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກ: ເປັນກົດໝາຍທີ່ຈັດປະເພດບາງລາຍການເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ແລະ ປົກປ້ອງພວກມັນຈາກຄວາມເສຍຫາຍ, ການໂຍກຍ້າຍ, ການສົ່ງອອກ ຫຼື ການຄ້າໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
– ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​: ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ອາ​ສາ​ສະ​ຫມັກ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແລະ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​.

ທີ່ມາ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ

By Gabriel Botha

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