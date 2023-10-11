ບໍ່ມີໂລຫະ ແລະ ການຫັນປ່ຽນ-Metal-Doped ZIF-8@CNT Catalysts ກະກຽມໂດຍ Pyrolysis ອຸນຫະພູມສູງຂັ້ນຕອນດຽວ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາ catalysts ທີ່ບໍ່ມີໂລຫະແລະ transition-doped ໂລຫະໂດຍໃຊ້ວິທີການ pyrolysis ອຸນຫະພູມສູງຂັ້ນຕອນດຽວ. catalysts ເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຕິກິລິຍາການຫຼຸດຜ່ອນອົກຊີເຈນທີ່ດີເລີດ (ORR) ກິດຈະກໍາ electrocatalytic ໃນການແກ້ໄຂເປັນດ່າງ. catalysts ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງ micro mesoporous metal-organic frameworks (MOF) ແລະ carbon nanotubes (CNTs). ການປະກົດຕົວຂອງສະຖານທີ່ MNx, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການລວມຕົວຂອງໂລຫະປ່ຽນເຂົ້າໄປໃນ MOF ແລະໂຄງກະດູກຄາບອນທີ່ມາຈາກ CNT, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນເພື່ອເພີ່ມກິດຈະກໍາ electrocatalytic ຂອງ catalysts.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ບັນລຸກິດຈະກໍາ ORR electrocatalytic ສູງໃນສື່ທີ່ເປັນດ່າງໂດຍການບັນລຸທ່າແຮງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງ 0.85 V ທຽບກັບ electrode hydrogen reversible (RHE). ອັນນີ້ເກີນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວເລັ່ງລັດ platinum/carbon (Pt/C) ແບບດັ້ງເດີມ. ຕົວເລັ່ງລັດຍັງປະຕິບັດໄດ້ດີໃນຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງເຍື່ອແລກປ່ຽນ anion (AEMFCs), ບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງສຸດຂອງ 171 mW cm-2 ທີ່ມີເຍື່ອແລກປ່ຽນ Aemion + 15 μm.
ການພັດທະນາຂອງ catalysts ທີ່ບໍ່ມີໂລຫະແລະ transition-metal-doped catalysts ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບອຸປະກອນການແປງພະລັງງານ. ຕົວເລັ່ງໂລຫະທີ່ບໍ່ມີຄ່າ (NPMC) ມີທ່າແຮງທີ່ຈະທົດແທນຕົວເລັ່ງໂລຫະທີ່ມີຄ່າເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດ ORR ທີ່ດີເລີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນວັດສະດຸ NPMC ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການ electrocatalysis ອົກຊີເຈນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ catalysts ທີ່ມີຄາບອນທີ່ມີສະຖານທີ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກະແຈກກະຈາຍສູງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ORR ປະສິດທິພາບ.
ວິທີການ pyrolysis ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຂັ້ນຕອນດຽວທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເຄາະຂອງທາດປະສົມກາກບອນ micro/mesoporous ກັບ CNTs ໂດຍການ pyrolyzing ສັງກະສີໃນຂອບ Zeolitic-imidazolate (ZIF). ຕົວເລັ່ງທາດປະສົມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດທີ່ເຫນືອກວ່າເມື່ອທຽບກັບຕົວເລັ່ງ Pt / C ແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີທ່າແຮງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະອຸປະກອນການປ່ຽນພະລັງງານອື່ນໆ.
ໃນອະນາຄົດ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຕົວເລັ່ງ cathode ປະເພດໂລຫະ - ໄນໂຕຣເຈນ - ຄາບອນ (MNC) ເພື່ອບັນລຸຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນຈາກ AEMFCs. ຕົວເລັ່ງລັດທີ່ພັດທະນາແລ້ວອາດຈະຊອກຫາການນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງໃນຫມໍ້ໄຟສັງກະສີອາກາດແລະຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີການແລກປ່ຽນ proton.
ທີ່ມາ:
Rohit Kumar et al, ທາດເລັ່ງການປະກອບ ZIF-8@CNT ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງເປັນວັດສະດຸ cathode ສໍາລັບຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງເຍື່ອແລກປ່ຽນ anion, ເຄມີອຸດສາຫະກໍາ & ວັດສະດຸ (2023)