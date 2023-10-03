ພື້ນຜິວຂອງ Mercury ຍັງເຄື່ອນທີ່, ເປີດເຜີຍການສຶກສາໃຫມ່

ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຮູ້ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວວ່າ Mercury ເຊິ່ງເປັນດາວເຄາະທີ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດທີ່ສຸດນັ້ນ ໄດ້ຫົດຕົວມາເປັນເວລາຫຼາຍຕື້ປີແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ພາຍໃນຂອງມັນເຢັນລົງ, ຫີນແລະໂລຫະທີ່ມັນຖືກປະກອບລົງໃນປະລິມານເລັກນ້ອຍ, ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາ "ຄວາມຜິດຂອງແຮງດັນ" ຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງມັນ. ຄວາມຜິດກະຕັນຍູເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຮອຍຍັບໃນຫມາກໂປມທີ່ມີອາຍຸ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະແຫ້ງ, ການຫົດຕົວຂອງ Mercury ແມ່ນຍ້ອນການຫົດຕົວຂອງຄວາມຮ້ອນ.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Nature Geoscience ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຫົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຫນ້າດິນຂອງ Mercury. ການສຶກສາໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານວ່າ scarps ຈໍານວນຫຼາຍເທິງດາວໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາທາງທໍລະນີສາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກລິເລີ່ມຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນຫນ້ານີ້.
ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາແມ່ນການປະກົດຕົວຂອງກະດູກຫັກຂະຫນາດນ້ອຍ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ "grabens," ຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງຮອຍແປ້ວ. grabens ເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີບາງສ່ວນຂອງ crust ໄດ້ງໍຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ຖືກ pushed ໃນໄລຍະ terrain ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງຕັ້ງຂອງຄວາມຜິດຂະຫນານ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ grabens ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 300 ລ້ານປີ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວຫລ້າສຸດຈະຕ້ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດົນມານີ້.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາຍລະອຽດທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຍານອະວະກາດ MESSENGER, ເຊິ່ງໄດ້ໂຄຈອນຮອບ Mercury ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ຫາ 2015. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດ 48 ຮອຍແປ້ວ lobate ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍ grabs, ແລະ scarps ເພີ່ມເຕີມ 244 ທີ່ອາດຈະ grabs, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນທີ່ມີຢູ່. ຮູບພາບຕ່າງໆ.
ການຢືນຢັນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະເປັນບູລິມະສິດສໍາລັບພາລະກິດຂອງ BepiColombo ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຍານອະວະກາດຮ່ວມຂອງເອີຣົບ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ກໍານົດຈະເລີ່ມວົງໂຄຈອນຂອງ Mercury ໃນປີ 2026. ລະບົບການຖ່າຍພາບຂອງພາລະກິດຈະໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນກວ່າຂອງຮອຍແປ້ວເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງອາດຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງກ້ອນຫີນທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຜ່ານມາ.
ການສຶກສານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພື້ນຜິວຂອງ Mercury ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງ Mercury ແລະ Moon. ທັງສອງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເຢັນແລະການຫົດຕົວ, ແລະຫຼັກຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງຮອຍແປ້ວເທິງດວງຈັນຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວໃນມື້ນີ້. ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການເຂົ້າໃຈຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບວິວັດທະນາການດາວເຄາະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພູມສາດທໍາມະຊາດ
- ການສົນທະນາ