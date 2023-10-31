ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Antarctic ທີ່ລະລາຍ: ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງການໄຫຼໃຕ້ນ້ຳ

ທ່າມກາງພູມສັນຖານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງຂອງ Antarctica ແມ່ນແຜ່ນກ້ອນ Antarctic, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບສະພາບອາກາດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະທ້ອນແສງຕາເວັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ໂລກເຢັນໄດ້, ແຕ່ມັນຍັງເກັບນ້ຳຈືດໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນມະຫາສະຫມຸດ Scripps ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, San Diego (UCSD), ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະກົດການທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບນ້ໍາທະເລທົ່ວໂລກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Science Advances ເປີດເຜີຍວ່າ ເມື່ອນ້ຳຢູ່ລຸ່ມນ້ຳກ້ອນຈະລະລາຍ ແລະໄຫຼອອກສູ່ທະເລ, ມັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນລະລາຍໃນອັດຕາໄວຂຶ້ນ. ນັກວິທະຍາສາດອ້າງເຖິງຂະບວນການນີ້ເປັນການລົງຂາວ subglacial. ກ່ອນໜ້ານີ້, ການຄາດຄະເນທີ່ສຳຄັນຂອງລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊັ່ນຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງການສູນເສຍນ້ຳກ້ອນທີ່ເກີດຈາກການລະບາຍນ້ຳໃຕ້ນ້ຳ.
ຕາມທ່ານ Tyler Pelle, ຜູ້ນຳໜ້າຂອງການສຶກສາແລ້ວ, ການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງລະດັບນ້ຳທະເລທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຄົມຊາຍແດນ. ການຄາດຄະເນໃນປັດຈຸບັນອາດຈະຄາດຄະເນຕ່ຳກວ່າອັດຕານ້ຳທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດທະເລຕ່ຳ. Pelle ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະລວມເອົາການໄຫຼຂອງ subglacial ເຂົ້າໄປໃນຄວາມພະຍາຍາມສ້າງແບບຈໍາລອງເພື່ອໃຫ້ການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ສອງ glaciers ຕາເວັນອອກ Antarctic: Denman ແລະ Scott. ນ້ຳກ້ອນເຫຼົ່ານີ້, ຕັ້ງຢູ່ຕິດກັນຢູ່ເທິງຮ່ອງນ້ຳທະວີບທີ່ມີຄວາມເລິກກວ່າ 2300 ໄມ, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຍົກລະດັບນ້ຳທະເລຂຶ້ນເກືອບ 25 ຟຸດ. ໂດຍໃຊ້ສະຖານະການການປ່ອຍອາຍພິດຕ່າງໆ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງການຖອຍຫລັງຂອງ glacial ໃນປີ XNUMX. ເມື່ອການລົງຂາວ subglacial ໄດ້ຖືກປັດໄຈໃນ, ຮູບແບບຄາດຄະເນວ່າ glaciers ທັງສອງຈະໄປເຖິງຄ້ອຍຂອງຮ່ອງ XNUMX ປີໄວກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
Jamin Greenbaum, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການປຸກສໍາລັບຊຸມຊົນຕົວແບບ. ການຂາດບັນຊີສໍາລັບການໄຫຼ subglacial ທໍາລາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນທີ່ມະນຸດມີຢູ່ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລໂດຍການສະກັດກັ້ນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ການລົງຂາວ subglacial ມີຄວາມສໍາຄັນ, ໃນທີ່ສຸດມັນແມ່ນການກະທໍາຂອງມະນຸດທີ່ຖືກຸນແຈເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສະຖານະການຂອງມື້ doomsday.
ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່ານ້ຳກ້ອນ Denman ແລະ Scott. ນ້ໍາ meltwater ໃຕ້ນ້ໍາໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນພາຍໃຕ້ glaciers Antarctic ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ Thwaites, Pine Island, ແລະ Totten. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະຫນາດຂອງຜົນກະທົບຂອງການໄຫຼ subglacial ທີ່ມີຕໍ່ glaciers ເຫຼົ່ານີ້ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລຕໍ່ມາ.
ໂດຍການສ່ອງແສງເຖິງບົດບາດຂອງການລົງຂາວໃຕ້ນ້ຳໃນກ້ອນນ້ຳກ້ອນ Antarctic, ການສຶກສານີ້ເປັນການເຕືອນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຄາດຄະເນໃນອະນາຄົດແລະການກະກຽມຂອງຊຸມຊົນແຄມທະເລ hinged ກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງນ້ໍາທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ. ພຽງແຕ່ໂດຍການພິຈາລະນາປັດໃຈທັງຫມົດ, ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງການໄຫຼ subglacial, ພວກເຮົາສາມາດນໍາທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງໄດ້ດີກວ່າ.
FAQ
ການລົງຂາວ subglacial ແມ່ນຫຍັງ?
ການໄຫຼອອກໃຕ້ນ້ຳໝາຍເຖິງຂະບວນການຂອງນ້ຳລະລາຍຢູ່ໃຕ້ນ້ຳກ້ອນ ແລະໄຫຼອອກສູ່ທະເລ. ມັນເປັນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ເລັ່ງການລະຕົວຂອງ glaciers ແລະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນ້ໍາທະເລສູງຂຶ້ນ.
ເປັນຫຍັງການຄາດຄະເນການຂຶ້ນລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ການຄາດຄະເນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສຳຄັນສຳລັບສະຫວັດດີການຂອງຊຸມຊົນຢູ່ແຄມທະເລ. ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ຕໍ່າ, ແລະການຄາດເດົາທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍໃນການກະກຽມຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລ.
ຜົນກະທົບຂອງການປ່ອຍນໍ້າຍ່ອຍຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບນໍ້າທະເລມີຫຍັງແດ່?
ການສຶກສາໄດ້ແນະນໍາວ່າການຄາດຄະເນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລໃນປະຈຸບັນອາດຈະຖືກປະເມີນຄ່າຕໍ່າລົງຍ້ອນການສູນເສຍນ້ໍາກ້ອນເພີ່ມເຕີມທີ່ເກີດຈາກການລົງຂາວ subglacial. ການລວມເອົາຂະບວນການນີ້ເຂົ້າໄປໃນແບບຈໍາລອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄາດເດົາທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນແລະຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຂະຫນາດຂອງຜົນກະທົບຂອງ glaciers ໃນທົ່ວໂລກ.
ບົດບາດຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແມ່ນຫຍັງ?
ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການກະທໍາຂອງມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບນ້ໍາທະເລ. ໃນຂະນະທີ່ການລົງຂາວ subglacial ມີຄວາມສໍາຄັນ, ການສະກັດກັ້ນການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສະຖານະການຂອງມື້ doomsday.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: EcoWatch – ການສຶກສາແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Antarctic: ສະຖາບັນມະຫາສະໝຸດ Scripps ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)
- ການສຶກສາ: ວິທະຍາສາດກ້າວຫນ້າ - "ການໄຫຼ subglacial ເລັ່ງການ retreat ໃນອະນາຄົດຂອງ Denman ແລະ Scott Glaciers, East Antarctica" (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)