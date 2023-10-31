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ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Antarctic ທີ່ລະລາຍ: ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງການໄຫຼໃຕ້ນ້ຳ

ByRobert Andrew

Oct 31, 2023
ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Antarctic ທີ່ລະລາຍ: ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງການໄຫຼໃຕ້ນ້ຳ

ທ່າມກາງພູມສັນຖານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງຂອງ Antarctica ແມ່ນແຜ່ນກ້ອນ Antarctic, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບສະພາບອາກາດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະທ້ອນແສງຕາເວັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ໂລກເຢັນໄດ້, ແຕ່ມັນຍັງເກັບນ້ຳຈືດໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນມະຫາສະຫມຸດ Scripps ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, San Diego (UCSD), ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະກົດການທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບນ້ໍາທະເລທົ່ວໂລກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Science Advances ເປີດເຜີຍວ່າ ເມື່ອນ້ຳຢູ່ລຸ່ມນ້ຳກ້ອນຈະລະລາຍ ແລະໄຫຼອອກສູ່ທະເລ, ມັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນລະລາຍໃນອັດຕາໄວຂຶ້ນ. ນັກວິທະຍາສາດອ້າງເຖິງຂະບວນການນີ້ເປັນການລົງຂາວ subglacial. ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ, ​ເຊັ່ນ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ລະຫວ່າງ​ລັດຖະບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ບໍ່​ໄດ້​ພິຈາລະນາ​ເຖິງ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ລະບາຍ​ນ້ຳ​ໃຕ້​ນ້ຳ.

ຕາມ​ທ່ານ Tyler Pelle, ຜູ້ນຳ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ສຶກສາ​ແລ້ວ, ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຂອງ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ແມ່ນ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ​ປະຊາ​ຄົມ​ຊາຍ​ແດນ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ອາດ​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ອັດ​ຕາ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຕ່ຳ. Pelle ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະລວມເອົາການໄຫຼຂອງ subglacial ເຂົ້າໄປໃນຄວາມພະຍາຍາມສ້າງແບບຈໍາລອງເພື່ອໃຫ້ການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ສອງ glaciers ຕາເວັນອອກ Antarctic: Denman ແລະ Scott. ນ້ຳ​ກ້ອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕິດ​ກັນ​ຢູ່​ເທິງ​ຮ່ອງ​ນ້ຳ​ທະ​ວີບ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເລິກ​ກວ່າ 2300 ໄມ, ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ 25 ຟຸດ. ໂດຍໃຊ້ສະຖານະການການປ່ອຍອາຍພິດຕ່າງໆ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງການຖອຍຫລັງຂອງ glacial ໃນປີ XNUMX. ເມື່ອການລົງຂາວ subglacial ໄດ້ຖືກປັດໄຈໃນ, ຮູບແບບຄາດຄະເນວ່າ glaciers ທັງສອງຈະໄປເຖິງຄ້ອຍຂອງຮ່ອງ XNUMX ປີໄວກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.

Jamin Greenbaum, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການປຸກສໍາລັບຊຸມຊົນຕົວແບບ. ການຂາດບັນຊີສໍາລັບການໄຫຼ subglacial ທໍາລາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນທີ່ມະນຸດມີຢູ່ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລໂດຍການສະກັດກັ້ນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ການລົງຂາວ subglacial ມີຄວາມສໍາຄັນ, ໃນທີ່ສຸດມັນແມ່ນການກະທໍາຂອງມະນຸດທີ່ຖືກຸນແຈເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສະຖານະການຂອງມື້ doomsday.

ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່ານ້ຳກ້ອນ Denman ແລະ Scott. ນ້ໍາ meltwater ໃຕ້ນ້ໍາໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນພາຍໃຕ້ glaciers Antarctic ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ Thwaites, Pine Island, ແລະ Totten. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະຫນາດຂອງຜົນກະທົບຂອງການໄຫຼ subglacial ທີ່ມີຕໍ່ glaciers ເຫຼົ່ານີ້ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລຕໍ່ມາ.

ໂດຍການສ່ອງແສງເຖິງບົດບາດຂອງການລົງຂາວໃຕ້ນ້ຳໃນກ້ອນນ້ຳກ້ອນ Antarctic, ການສຶກສານີ້ເປັນການເຕືອນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ແລະ​ການ​ກະ​ກຽມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ແຄມ​ທະ​ເລ hinged ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ທະ​ເລ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​. ພຽງແຕ່ໂດຍການພິຈາລະນາປັດໃຈທັງຫມົດ, ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງການໄຫຼ subglacial, ພວກເຮົາສາມາດນໍາທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງໄດ້ດີກວ່າ.

FAQ

ການລົງຂາວ subglacial ແມ່ນຫຍັງ?

ການໄຫຼອອກໃຕ້ນ້ຳໝາຍເຖິງຂະບວນການຂອງນ້ຳລະລາຍຢູ່ໃຕ້ນ້ຳກ້ອນ ແລະໄຫຼອອກສູ່ທະເລ. ມັນ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ເລັ່ງ​ການ​ລະ​ຕົວ​ຂອງ glaciers ແລະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ​້​ໍ​າ​ທະ​ເລ​ສູງ​ຂຶ້ນ​.

ເປັນຫຍັງການຄາດຄະເນການຂຶ້ນລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?

ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ຢູ່​ແຄມ​ທະ​ເລ. ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ຕໍ່າ, ແລະການຄາດເດົາທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍໃນການກະກຽມຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລ.

ຜົນກະທົບຂອງການປ່ອຍນໍ້າຍ່ອຍຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບນໍ້າທະເລມີຫຍັງແດ່?

ການສຶກສາໄດ້ແນະນໍາວ່າການຄາດຄະເນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລໃນປະຈຸບັນອາດຈະຖືກປະເມີນຄ່າຕໍ່າລົງຍ້ອນການສູນເສຍນ້ໍາກ້ອນເພີ່ມເຕີມທີ່ເກີດຈາກການລົງຂາວ subglacial. ການລວມເອົາຂະບວນການນີ້ເຂົ້າໄປໃນແບບຈໍາລອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄາດເດົາທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນແລະຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຂະຫນາດຂອງຜົນກະທົບຂອງ glaciers ໃນທົ່ວໂລກ.

ບົດບາດຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແມ່ນຫຍັງ?

ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການກະທໍາຂອງມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບນ້ໍາທະເລ. ໃນຂະນະທີ່ການລົງຂາວ subglacial ມີຄວາມສໍາຄັນ, ການສະກັດກັ້ນການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສະຖານະການຂອງມື້ doomsday.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: EcoWatch – ການສຶກສາແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Antarctic: ສະຖາບັນມະຫາສະໝຸດ Scripps ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)
- ການສຶກສາ: ວິທະຍາສາດກ້າວຫນ້າ - "ການໄຫຼ subglacial ເລັ່ງການ retreat ໃນອະນາຄົດຂອງ Denman ແລະ Scott Glaciers, East Antarctica" (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)

By Robert Andrew