ການບັນລຸການບິນເທິງດາວອັງຄານ: ເຮລິຄອບເຕີ Ingenious Ingenuity

ວິສະວະກອນກົນຈັກອິນເດຍ Dr. J Bob Balaram, ອະດີດນັກສຶກສາຂອງ Indian Institute of Technology (IIT) Madras, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນທີມງານພາລະກິດ Mars ຂອງ NASA ຢູ່ Jet Propulsion Laboratory (JPL). ການອອກແບບນະວັດຕະກໍາແລະຄວາມຊໍານານດ້ານວິສະວະກໍາຂອງລາວໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການສ້າງເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity, ເຊິ່ງປະຈຸບັນກໍາລັງບິນຢູ່ເຫນືອພື້ນຜິວ Martian.
Ingenuity, ມີຊື່ຫຼິ້ນທີ່ຮັກແພງວ່າ "Ginny," ແມ່ນຜົນສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບອົງການອະວະກາດສະຫະລັດ. ນ້ຳໜັກພຽງ 1.8 ກິໂລກຣາມ, ເຮືອບິນພິເສດລຳນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕໍ່ບິນຢູ່ດາວອັງຄານ. ການບິນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງເຮືອບິນເຮລິຄັອບເຕີແມ່ນເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ການອຸທິດຕົນຂອງ ດຣ.
ຄວາມສະຫລາດຂອງ Ingenuity ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນການກໍ່ສ້າງຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການນໍາທາງໄປສູ່ບັນຍາກາດ Martian. ຄືກັນກັບການບິນເທິງໂລກ, ການເຂົ້າໃຈສະພາບດິນຟ້າອາກາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການບິນທີ່ປອດໄພ. ທ່ານດຣ Balaram, ໃນບົດຄວາມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ Mars Helicopter ຂອງອົງການ NASA, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງທັງສະພາບອາກາດແລະສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການບິນຂອງ Ingenuity.
ສະພາບອາກາດໃນບັນຍາກາດຫມາຍເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອາກາດ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຮູບແບບລົມ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງເຮລິຄອບເຕີ. ຕົວກໍານົດການການບິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຕາມຄວາມເຫມາະສົມໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງໃນການບິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຶ້ນບິນ, ການລົງຈອດ, ແລະລົມແຮງຍັງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຄືກັນກັບຄວາມກັງວົນຂອງນັກບິນຢູ່ເທິງໂລກ.
ເພື່ອຮັບປະກັນການບິນທີ່ປອດໄພ, ຜູ້ປະກອບການ Ingenuity ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບອາກາດທີ່ນໍາໃຊ້ຮູບແບບແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນ rover. ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ມີຕັ້ງແຕ່ແບບຈໍາລອງການໄຫຼວຽນຂອງທົ່ວໂລກໄປຫາແບບຈໍາລອງທາງພູມສັນຖານທີ່ດີທີ່ເກັບກໍາຜົນກະທົບໃນທ້ອງຖິ່ນໃນ Jezero Crater. ຂໍ້ມູນຈາກ Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) ກ່ຽວກັບຄວາມອົດທົນ, ທີ່ຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີບັນຍາກາດ, ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.
ໂຊກດີ, ການພະຍາກອນອາກາດເທິງດາວອັງຄານແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍເມື່ອທຽບກັບໂລກເນື່ອງຈາກບໍ່ມີມະຫາສະຫມຸດ. ຮູບແບບເທິງດາວອັງຄານແມ່ນສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານວິເຄາະຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດທາງປະຫວັດສາດທີ່ນໍາໄປສູ່ການບິນ ແລະຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ.
Ingenuity ຕົວຂອງມັນເອງເປັນ feat ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໂດດເດັ່ນ. ການກໍ່ສ້າງດ້ວຍເສັ້ນໄຍກາກບອນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ສຸດແລະຢືນຢູ່ໃນຄວາມສູງພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງແມັດ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະຫລາດຂອງວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານທີ່ບາງໆ, ປະມານໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງໂລກ, ຕ້ອງການໃຫ້ໃບພັດຂອງເຮລິຄອບເຕີໝູນດ້ວຍຄວາມໄວ 2400 ຫາ 2900 ຮອບຕໍ່ນາທີ, ໄວກວ່າເຮລິຄອບເຕີເທິງໂລກສິບເທົ່າ.
ການທົດລອງຄັ້ງທຳອິດນີ້ເປັນການບິນທີ່ມີພະລັງງານ ແລະຄວບຄຸມຄັ້ງທຳອິດຢູ່ດາວອື່ນ. ຫຼັງຈາກເດີນທາງໄປດາວອັງຄານພາຍໃນຍານ Perseverance rover, Ingenuity ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຖິງພື້ນຜິວດາວອັງຄານໃນວັນທີ 3 ເມສາ 2021. ໃນໄລຍະ 30 ມື້, ມັນຈະດໍາເນີນການທົດລອງບິນຫຼາຍໆຄັ້ງ, ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການບິນນອກໂລກຕື່ມອີກ.
ທ່ານດຣ Balaram, ວິສະວະກອນທີ່ຖ່ອມຕົວ ແລະປະສົບຜົນສຳເລັດ, ມີແຜນຈະອອກບຳນານຈາກອົງການ NASA ໃນໄວໆນີ້, ໂດຍມີວິໄສທັດທີ່ຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກສຶກສາອິນເດຍ ໃນການຊອກຄົ້ນຫາອາວະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລາວໃຫ້ກຽດການຝຶກອົບຮົມຂອງລາວທີ່ IIT Madras ສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວແລະເຊື່ອວ່າມີນັກຮຽນທີ່ມີພອນສະຫວັນນັບບໍ່ຖ້ວນໃນປະເທດອິນເດຍລໍຖ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມພູມໃຈ.
FAQ:
ຖາມ: Ingenuity ແມ່ນຫຍັງ?
A: Ingenuity ແມ່ນເຮລິຄອບເຕີທີ່ອອກແບບໂດຍທ່ານດຣ J Bob Balaram ສໍາລັບທີມງານພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ທີ່ກໍາລັງບິນຢູ່ເຫນືອພື້ນຜິວ Martian.
ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຍົນເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity ແມ່ນການບິນທໍາອິດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານແລະຄວບຄຸມຢູ່ເທິງດາວອື່ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການບິນ extraterrestrial.
ຖາມ: ສະພາບອາກາດມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການບິນຂອງ Ingenuity?
A: ສະພາບອາກາດໃນບັນຍາກາດ, ລວມທັງປັດໃຈເຊັ່ນ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອາກາດ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຮູບແບບລົມ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງເຮລິຄອບເຕີ. ທີມງານ Ingenuity ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບອາກາດແລະນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງສະພາບອາກາດແລະຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງມືໃນ Perseverance rover ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດການບິນທີ່ປອດໄພ.
ຖາມ: ການກໍ່ສ້າງ Ingenuity ແມ່ນຫຍັງ?
A: Ingenuity ແມ່ນເຮັດຈາກເສັ້ນໄຍກາກບອນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ສຸດແລະມີຄວາມສູງເຄິ່ງຫນຶ່ງແມັດ. ແຜ່ນໃບຂອງມັນໝູນດ້ວຍຄວາມໄວ XNUMX ເທົ່າໄວກວ່າເຮລິຄອບເຕີຢູ່ເທິງໂລກເພື່ອຊົດເຊີຍບັນຍາກາດ Martian ທີ່ບາງໆ.
ຖາມ: ແຜນການໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານດຣ Balaram ແມ່ນຫຍັງ?
A: ທ່ານດຣ Balaram ວາງແຜນທີ່ຈະອອກກິນເບັ້ຍບໍານານຈາກອົງການ NASA ແລະຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກສຶກສາອິນເດຍ ໃນການຊອກຄົ້ນຫາອາວະກາດ. ລາວມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມເຜີຍແຜ່ໃນປະເທດອິນເດຍ.