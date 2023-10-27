ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດຂອງສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS) ແລະອົງການ NASA ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະປະກາດການສໍາມະນາທາງເວັບທີ່ຈະມາເຖິງເຊິ່ງຈະເຈາະເລິກເຖິງການສືບສວນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເກີດຂື້ນໃນພາລະກິດຂອງ SpaceX's 29th Commercial Resupply Services (CRS) ໄປຫາສະຖານີອະວະກາດ. ພາລະກິດນີ້ສັນຍາວ່າຈະນໍາເອົາຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ມະນຸດ.
webinar ຈະສະແດງຄະນະທີ່ເຄົາລົບເຊິ່ງຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການໂຫຼດຕ່າງໆທີ່ຖືກເປີດຕົວໃນຍານອະວະກາດ SpaceX Dragon ແລະຄົ້ນຫາວິທີການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ດໍາເນີນຢູ່ເທິງ ISS ສາມາດເປັນປະໂຫຍດແກ່ພວກເຮົາທັງຫມົດ. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລວມມີບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂົງເຂດ, ແຕ່ລະຄົນໄດ້ນຳເອົາທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຊຳນານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ.
Dr. Emilie Dressaire, ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, Santa Barbara, ຈະໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບການສືບສວນ "Wicking in Gel-Coated Tubes" ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ NSF. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດຂອງຂີ້ມູກໃນການສົ່ງຢາພາຍໃນປອດ, ມີທ່າແຮງໃນການຟື້ນຟູການປິ່ນປົວທາງເດີນຫາຍໃຈ.
ທ່ານດຣ. Sonja Schrepfer, ສາດສະດາຈານໃນພະແນກການຜ່າຕັດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, ຊານຟຣານຊິສໂກ, ຈະແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສືບສວນ "ຊິບພູມຕ້ານທານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຈຸນລະພາກ" ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ NSF. ໂດຍການສຶກສາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມສູງອາຍຸຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານແລະຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູຂອງຈຸລັງຕັບ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສາມາດເປີດທາງໄປສູ່ວິທີການໃຫມ່ໆເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ສູງອາຍຸ.
ທ່ານດຣ Ken Savin, ຫົວຫນ້ານັກວິທະຍາສາດຂອງ Redwire Space, ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງ bioprinting, ໂດຍສະເພາະແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງ Redwire ທີ່ຈະພິມຈຸລັງຫົວໃຈຂອງມະນຸດໃນອາວະກາດໂດຍນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ BioFabrication ພື້ນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ສາມາດປົດລັອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ໃນຢາປົວພະຍາດຟື້ນຟູແລະສາມາດເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ປະເຊີນຫນ້າຢູ່ໃນໂລກ.
David Corporal, ວິສະວະກອນຄົ້ນຄ້ວາຂອງບໍລິສັດ Boeing, ຈະເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນການສືບສວນ "ການເຄືອບຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີ Boeing". ໂດຍການທົດສອບອຸປະກອນຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວສະຖານີອາວະກາດ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງພາລະກິດອາວະກາດໃນອະນາຄົດໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນຂອງຈຸລິນຊີ.
ທ່ານດຣ Kathryn Gardner-Vandy, ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານຂອງການບິນ ແລະອາວະກາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Oklahoma, ຈະແບ່ງປັນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາ “Choctaw Heirloom Seeds”. ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມນັກຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາເມັດພັນມໍລະດົກ ແລະ ບົດບາດທ່າແຮງທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດບັນຈຸເຂົ້າໃນກະສິກຳແບບຍືນຍົງ.
webinar, ກໍານົດສໍາລັບວັນອັງຄານ, ຕຸລາ 31, 2023, 1 pm EDT, ຈະມີສໍາລັບການຖ່າຍທອດສົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ISS National Lab ສໍາລັບສາທາລະນະແລະໃນ Zoom ສໍາລັບສື່ມວນຊົນ. ສະມາຊິກຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ລົງທະບຽນສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງ Zoom ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນເຫດການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສາທາລະນະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍການຖາມຄໍາຖາມກັບນັກຄົ້ນຄວ້າໂດຍໃຊ້ hashtag #ISSNationalLab ໃນສື່ສັງຄົມ.
SpaceX CRS-29 ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວບໍ່ໄວກວ່າວັນອາທິດທີ 5 ພະຈິກ 2023 ເວລາ 10:01 ໂມງ EST ຈາກສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງອົງການ NASA. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ISS National Lab-sponsored ກ່ຽວກັບພາລະກິດນີ້ຈະຖືກແບ່ງປັນກັບສື່ມວນຊົນແລະສາທາລະນະໃນວັນຂ້າງຫນ້າ.
FAQ:
ຖາມ: ຈຸດປະສົງຂອງ webinar ທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນຫຍັງ?
A: webinar ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສືບສວນທີ່ເກີດຂື້ນໃນພາລະກິດການສະຫນອງການຄ້າຄັ້ງທີ 29 ຂອງ SpaceX ກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.
ຖາມ: ໃຜເປັນຄະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ webinar?
A: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊັ່ນ: ດຣ. Emilie Dressaire, ທ່ານດຣ. Sonja Schrepfer, ທ່ານດຣ. Ken Savin, David Corporal, ແລະທ່ານດຣ. Kathryn Gardner-Vandy.
ຖາມ: ຂ້ອຍຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນ webinar ໄດ້ແນວໃດ?
A: webinar ຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ISS National Lab ສໍາລັບສາທາລະນະຊົນແລະໃນ Zoom ສໍາລັບສື່ມວນຊົນ. ຜູ້ຕາງຫນ້າສື່ມວນຊົນສາມາດລົງທະບຽນສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງ Zoom, ແລະປະຊາຊົນສາມາດຖາມຄໍາຖາມໂດຍໃຊ້ hashtag #ISSNationalLab ໃນສື່ສັງຄົມ.
ຖາມ: SpaceX CRS-29 ເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
A: ປະຈຸບັນການເປີດຕົວແມ່ນກໍານົດສໍາລັບວັນອາທິດ, ພະຈິກ 5, 2023, 10:01 pm EST ຈາກສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງ NASA.