ສື່ມວນຊົນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫນ້າກາກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວ

ອີງຕາມທ່ານດຣ Anaïs Augé, ຜູ້ຂຽນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການສຶກສາ, ວິທີທີ່ສື່ມວນຊົນລາຍງານກ່ຽວກັບການໃສ່ຫນ້າກາກໄດ້ມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເລືອກໃສ່ຫນ້າກາກຂອງປະຊາຊົນໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ. ຄຳ ວ່າ 'ໜ້າກາກ' ມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອກ່າວເຖິງ ໜ້າ ກາກໃບ ໜ້າ ທີ່ຖິ້ມໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ 'ຜ້າອັດດັງ' ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໜ້າ ກາກວັດສະດຸທີ່ເຮັດຢູ່ເຮືອນຫຼືຊື້ຈາກຮ້ານ. ສື່ມວນຊົນຍັງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຊ້ 'ຫນ້າກາກ' ໃນເວລາສົນທະນາກ່ຽວກັບການນຸ່ງເສື້ອທີ່ບັງຄັບ, ໃນຂະນະທີ່ 'ຜ້າປົກຫນ້າ' ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ມີອົງປະກອບທາງເລືອກ.
ເຖິງວ່າຈະມີການສົນທະນາທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ຂອງການປົກຫຸ້ມໃບຫນ້າ, ຫນັງສືພິມສ່ວນໃຫຍ່ຖືກລະເລີຍທີ່ຈະຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນນີ້ຕໍ່ສາທາລະນະ. ທ່ານດຣ. Morwenna Spear, ນັກວິທະຍາສາດດ້ານວັດສະດຸ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄດ້ມີການເອົາໃຈໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງຕໍ່ກັບຄວາມກັງວົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າກາກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວ, ແມ່ນແຕ່ໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາເຊື່ອວ່າຫນັງສືພິມໄດ້ມີບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຫນ້າກາກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວແລະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຜະລິດ. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການລາຍງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ພິຈາລະນາຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທາງເລືອກຫນ້າກາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາການປົກຫຸ້ມໃບຫນ້າທີ່ໃຊ້ຄືນໄດ້.
ການສຶກສານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຂອງສະພາການຄົ້ນຄວ້າສິລະປະແລະມະນຸດສາດນໍາພາໂດຍສາດສະດາຈານ Nathan Abrams, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກແລະພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບການໃສ່ຫນ້າກາກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງການກໍາຈັດຫນ້າກາກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງສື່ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ແຮງຈູງໃຈສາທາລະນະແລະການຕັດສິນໃຈ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການທົບທວນຄືນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດທີ່ພາດຂອງສື່ມວນຊົນເພື່ອແກ້ໄຂຜົນສະທ້ອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫນ້າກາກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວແລະປູກຈິດສໍານຶກຂອງປະຊາຊົນ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າໃນການລາຍງານທີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຍືນຍົງແລະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດເລືອກຢ່າງມີຂໍ້ມູນເພື່ອປົກປ້ອງທັງສຸຂະພາບສາທາລະນະແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
1. ເປັນຫຍັງສື່ມວນຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງເນັ້ນໃສ່ໜ້າກາກການຜ່າຕັດແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວໃນການລາຍງານ?
ຄວາມມັກຂອງສື່ມວນຊົນສໍາລັບຫນ້າກາກການຜ່າຕັດແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວໃນການລາຍງານຂອງພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີ່ລັດຖະບານອັງກິດໃຊ້ຄໍາວ່າ 'ຫນ້າກາກ' ເພື່ອຫມາຍເຖິງຫນ້າກາກທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ. ການເລືອກຄຳສັບນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການບັນຍາຍຂອງສື່ກ່ຽວກັບການໃສ່ໜ້າກາກໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ.
2. ສື່ມວນຊົນໄດ້ແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໜ້າກາກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວໄດ້ຢ່າງພຽງພໍບໍ?
ບໍ່, ສື່ມວນຊົນສ່ວນໃຫຍ່ລົ້ມເຫລວໃນການລາຍງານຄວາມກັງວົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າກາກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວ. ເຖິງວ່າຈະມີການສົນທະນາທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ຂອງຜ້າອັດດັງໃບຫນ້າ, ຄວາມສົນໃຈຫນ້ອຍໄດ້ຖືກເອົາໃຈໃສ່ກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງທາງເລືອກຫນ້າກາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
3. ການຄົ້ນພົບຫຼັກຂອງການທົບທວນທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານມະຫາວິທະຍາໄລ Bangor ແມ່ນຫຍັງ?
ການທົບທວນຄືນພົບວ່າຫນັງສືພິມສ່ວນໃຫຍ່ມັກຫນ້າກາກການຜ່າຕັດທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວໃນການລາຍງານຂອງພວກເຂົາແຕ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງພຽງພໍ. ນີ້ໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກໃສ່ຫນ້າກາກຂອງປະຊາຊົນໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດລະບາດແລະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມຂື້ນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຜະລິດ.
4. ພາລະບົດບາດຂອງການກໍາຈັດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສະພາບການຂອງການນໍາໃຊ້ຫນ້າກາກແມ່ນຫຍັງ?
ການກໍາຈັດຫນ້າກາກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫນ້າກາກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວ. ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຫນ້າກາກບໍ່ສິ້ນສຸດຢູ່ໃນບ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ, ດັ່ງນັ້ນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
5. ການລາຍງານສື່ໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບການໃສ່ໜ້າກາກຄວນສຸມໃສ່ຫຍັງ?
ການລາຍງານສື່ໃນອະນາຄົດຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າຕໍ່ຜົນສະທ້ອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທາງເລືອກຫນ້າກາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສົ່ງເສີມການຮັບຮອງເອົາການປົກຫຸ້ມໃບຫນ້າທີ່ໃຊ້ຄືນໄດ້. ມັນຄວນຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບລັກສະນະຄວາມຍືນຍົງ, ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປົກປ້ອງທັງສຸຂະພາບສາທາລະນະແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.