ບົດບາດຂອງ DNA Mitochondrial ໃນການສືບພັນຂອງມະນຸດ

ບົດຄວາມນີ້ສໍາຫຼວດການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ທີ່ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວິທະຍາສາດວ່າ mitochondrial DNA (mtDNA) ແມ່ນສືບທອດມາຈາກແມ່ເທົ່ານັ້ນ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Genetics, ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Oregon Health & Science University ແລະສະຖາບັນອື່ນໆ.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມັນເຊື່ອວ່າ mtDNA ຂອງພໍ່ໄດ້ຖືກກໍາຈັດຫຼັງຈາກການຈະເລີນພັນ, ແຕ່ການສຶກສາພົບວ່າເຊື້ອອະສຸຈິທີ່ແກ່ແລ້ວມີຈໍານວນ mitochondria ຈໍານວນນ້ອຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຂາດ mtDNA intact. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິຂາດໂປຣຕີນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ mtDNA. ເຫດຜົນສໍາລັບການຍົກເວັ້ນນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ, ແຕ່ມັນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງຂອງເຊື້ອອະສຸຈິໃນລະຫວ່າງການຈະເລີນພັນ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການສະສົມຂອງການກາຍພັນ mtDNA.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄຂ່ທີ່ພັດທະນາ, ເອີ້ນວ່າ oocytes, ຕົ້ນຕໍແມ່ນອີງໃສ່ຈຸລັງອ້ອມຂ້າງສໍາລັບພະລັງງານແລະຮັກສາ mtDNA ຂ້ອນຂ້າງຂ້ອນຂ້າງ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປະໂຫຍດວິວັດທະນາການຂອງການສືບທອດ mtDNA ຂອງແມ່ໂດຍສະເພາະ, ຍ້ອນວ່າມັນຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກາຍພັນຂອງ mtDNA ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນລູກຫລານ. ການກາຍພັນໃນ mtDNA ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອະໄວຍະວະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງ, ເຊັ່ນຫົວໃຈ, ກ້າມເນື້ອ, ແລະສະຫມອງ.
ເພື່ອປ້ອງກັນການສົ່ງຕໍ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ mtDNA ທີ່ຮູ້ຈັກ, ການປິ່ນປົວດ້ວຍການທົດແທນ mitochondrial (MRT) ໄດ້ຖືກພັດທະນາ. MRT ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດແທນ mtDNA ທີ່ກາຍພັນດ້ວຍ mtDNA ທີ່ມີສຸຂະພາບດີຈາກໄຂ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໂດຍຜ່ານການໃສ່ປຸ໋ຍໃນ vitro. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກສໍາລັບ MRT ໃນສະຫະລັດແມ່ນໄດ້ຖືກຈໍາກັດໃນປັດຈຸບັນ, ແລະການທົດລອງກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໆເຊັ່ນ: ສະຫະລາຊະອານາຈັກແລະເກຣັກ.
ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ mtDNA ໃນການເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອອະສຸຈິແລະການຈະເລີນພັນມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຈະເລີນພັນຂອງມະນຸດແລະການປິ່ນປົວດ້ວຍຈຸລັງເຊື້ອ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຂອງທາດໂປຼຕີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍາລຸງຮັກສາ mtDNA ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການປິ່ນປົວການເປັນຫມັນແລະເຕັກໂນໂລຢີການຈະເລີນພັນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ.
ທີ່ມາ: ANI | | ປະກາດໂດຍ Tapatrisha Das, Washington Dc, ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023
ນິຍາມ:
– Mitochondrial DNA (mtDNA): ລະຫັດພັນທຸກໍາທີ່ເກັບໄວ້ໃນ mitochondria, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພະລັງງານຂອງທຸກໆເຊນໃນຮ່າງກາຍ.
– Oocyte: ເປັນໄຂ່ພັດທະນາ.
– ປັດໄຈການຖອດຂໍ້ຄວາມ Mitochondrial A (TFAM): ທາດໂປຼຕີນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ mtDNA.
– ການປິ່ນປົວດ້ວຍການທົດແທນ Mitochondrial (MRT): ວິທີການທົດແທນ mtDNA mutant ກັບ mtDNA ທີ່ມີສຸຂະພາບດີໂດຍຜ່ານການໃສ່ພັນໃນ vitro.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້.