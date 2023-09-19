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ຍານອະວະກາດ Parker ເປັນພະຍານເຖິງແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ຍານອະວະກາດ Parker ເປັນພະຍານເຖິງແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ຍານອາວະກາດ Parker, ວັດຖຸທີ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ໄດ້ບິນຜ່ານການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງທີ່ເອີ້ນວ່າ coronal mass ejection (CME), ສະໜອງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້. ການລະເບີດຈາກດວງຕາເວັນສາມາດປ່ອຍອະນຸພາກທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍຕື້ໂຕນ ເຊິ່ງເມື່ອມຸ່ງໜ້າມາສູ່ໂລກ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົບກວນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງດາວທຽມ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະແມ່ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມມືດທົ່ວທະວີບ.

ການສືບສວນ Parker, ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ໄດ້ກວດພົບ CME ແລະຜ່ານມັນ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫດການໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຍານ​ອະວະກາດ​ນີ້​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໜ້າ​ຕາ​ເວັນ​ພຽງ 9.2 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ແມັດ (5.7 ລ້ານ​ໄມ​ລ໌) ໃກ້​ກວ່າ​ດາວ​ພຸດ​ທີ່​ເຄີຍ​ໄປ​ເຖິງ​ດາວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ການສັງເກດການໂດຍຍານອະວະກາດ Parker ເປີດເຜີຍວ່າ CME ກໍາລັງເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວສູງເຖິງ 1,350 ກິໂລແມັດ (840 ໄມ) ຕໍ່ວິນາທີ. ຖ້າແປວໄຟທີ່ຄ້າຍຄືກັນມາສູ່ໂລກ, ມັນອາດມີພະລັງແຮງເທົ່າກັບເຫດການ Carrington ປີ 1859, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນພາຍຸແສງອາທິດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນການໂຈມຕີໂລກ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໃນທຸກວັນນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ລົບກວນລະບົບການສື່ສານ ຖ້າບໍ່ຖືກກວດພົບ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສືບສວນ Parker ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸແສງຕາເວັນເນື່ອງຈາກການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນແລະລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ. ມັນໃຊ້ເວລາປະມານສອງມື້ເພື່ອສັງເກດ CME, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບເຫດການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.

ໃນປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງວິເຄາະການວັດແທກທີ່ເກັບກໍາໂດຍຍານອະວະກາດພາຍໃນ CME ແລະປຽບທຽບພວກມັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຢູ່ນອກມັນ. ການວິເຄາະນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮ່ວມກັນເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະກົດການຕ່າງໆ.

ໃນຂະນະທີ່ດວງອາທິດເຂົ້າໃກ້ຈຸດສູງສຸດຂອງແສງຕາເວັນ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດສູງສຸດໃນຮອບ 11 ປີ, ນັກວິທະຍາສາດຄາດວ່າຍານອາວະກາດ Parker ຈະສັງເກດເຫັນ CMEs ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ. ຍານອະວະກາດບິນດວງອາທິດຕໍ່ໄປຂອງຍານອະວະກາດມີກຳນົດຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • The Astrophysical Journal
  • ອົງການ NASA
  • ມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins
  • University of California, Berkeley

By Vicky Stavropoulou

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