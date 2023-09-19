ຍານອະວະກາດ Parker ເປັນພະຍານເຖິງແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ຍານອາວະກາດ Parker, ວັດຖຸທີ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ໄດ້ບິນຜ່ານການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງທີ່ເອີ້ນວ່າ coronal mass ejection (CME), ສະໜອງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້. ການລະເບີດຈາກດວງຕາເວັນສາມາດປ່ອຍອະນຸພາກທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍຕື້ໂຕນ ເຊິ່ງເມື່ອມຸ່ງໜ້າມາສູ່ໂລກ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົບກວນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງດາວທຽມ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະແມ່ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມມືດທົ່ວທະວີບ.
ການສືບສວນ Parker, ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ໄດ້ກວດພົບ CME ແລະຜ່ານມັນ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫດການໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຍານອະວະກາດນີ້ຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າຕາເວັນພຽງ 9.2 ລ້ານກິໂລແມັດ (5.7 ລ້ານໄມລ໌) ໃກ້ກວ່າດາວພຸດທີ່ເຄີຍໄປເຖິງດາວຂອງພວກເຮົາ.
ການສັງເກດການໂດຍຍານອະວະກາດ Parker ເປີດເຜີຍວ່າ CME ກໍາລັງເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວສູງເຖິງ 1,350 ກິໂລແມັດ (840 ໄມ) ຕໍ່ວິນາທີ. ຖ້າແປວໄຟທີ່ຄ້າຍຄືກັນມາສູ່ໂລກ, ມັນອາດມີພະລັງແຮງເທົ່າກັບເຫດການ Carrington ປີ 1859, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນພາຍຸແສງອາທິດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນການໂຈມຕີໂລກ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໃນທຸກວັນນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ລົບກວນລະບົບການສື່ສານ ຖ້າບໍ່ຖືກກວດພົບ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສືບສວນ Parker ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸແສງຕາເວັນເນື່ອງຈາກການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນແລະລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ. ມັນໃຊ້ເວລາປະມານສອງມື້ເພື່ອສັງເກດ CME, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບເຫດການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.
ໃນປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງວິເຄາະການວັດແທກທີ່ເກັບກໍາໂດຍຍານອະວະກາດພາຍໃນ CME ແລະປຽບທຽບພວກມັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຢູ່ນອກມັນ. ການວິເຄາະນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮ່ວມກັນເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະກົດການຕ່າງໆ.
ໃນຂະນະທີ່ດວງອາທິດເຂົ້າໃກ້ຈຸດສູງສຸດຂອງແສງຕາເວັນ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດສູງສຸດໃນຮອບ 11 ປີ, ນັກວິທະຍາສາດຄາດວ່າຍານອາວະກາດ Parker ຈະສັງເກດເຫັນ CMEs ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ. ຍານອະວະກາດບິນດວງອາທິດຕໍ່ໄປຂອງຍານອະວະກາດມີກຳນົດຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- The Astrophysical Journal
- ອົງການ NASA
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins
- University of California, Berkeley