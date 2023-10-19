ມະຫາສະໝຸດມະຫາສະໝຸດຖືກຄົ້ນພົບພາຍໃຕ້ເປືອກໂລກ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ – ມີມະຫາສະໝຸດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ເປືອກໂລກ. ນ້ໍາ, ເຊິ່ງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫີນທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ringwoodite', ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ດິນ 400 ກິໂລແມັດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າມີນ້ໍາຢູ່ລຸ່ມຫນ້າດິນຫຼາຍກວ່າສາມເທົ່າຂອງມະຫາສະຫມຸດທັງຫມົດ.
ນ້ໍາຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເອີ້ນວ່າ sponge-like state, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຂອງແຫຼວ, ແຂງ, ຫຼືອາຍແກັສ, ແຕ່ເປັນລັດສີ່. ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນຂອງ ringwoodite ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນດຶງດູດ hydrogen ແລະໃສ່ກັບດັກນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄື sponge.
ນັກ Geophysicist Steve Jacobsen, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຄົ້ນພົບ, ກ່າວວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍ່ເຫັນຫຼັກຖານສໍາລັບວົງຈອນນ້ໍາຂອງໂລກທັງຫມົດ, ເຊິ່ງອາດຈະຊ່ວຍອະທິບາຍເຖິງຈໍານວນນ້ໍາຂອງແຫຼວຢູ່ໃນຫນ້າດິນຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ."
ການຄົ້ນພົບແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການສຶກສາແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະການວິເຄາະຄື້ນຊ໊ອກທີ່ເກັບຂຶ້ນໂດຍເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວ. ການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາຢູ່ໃນຫີນໄດ້ຖືກຢືນຢັນໂດຍຜ່ານການອ່ານແຜ່ນດິນໄຫວເຫຼົ່ານີ້.
ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວົງຈອນນ້ໍາຂອງໂລກແລະຈໍານວນນ້ໍາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ເປືອກໂລກແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທໍາມະຊາດ.
ນອກຈາກການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ແລ້ວ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ບັນດານັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບລະບົບນິເວດອັນໃໝ່ທັງໝົດຢູ່ໃຕ້ເປືອກພູເຂົາໄຟດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຫຸ່ນຍົນໃຕ້ນ້ຳ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າຍັງມີຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບດາວຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງມັນ.
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