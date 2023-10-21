ນັກວິທະຍາສາດເວົ້າວ່າ ມະຫາສະໝຸດມະຫາສະໝຸດ ເຊື່ອງຢູ່ໃຕ້ເປືອກໂລກ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈຄື: ມີມະຫາສະໝຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ໃຕ້ເປືອກໂລກ, ເຊິ່ງບັນຈຸນ້ຳຫຼາຍກວ່າມະຫາສະໝຸດທັງໝົດເທິງໜ້າໂລກເຖິງສາມເທົ່າ. ນ້ໍາໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫີນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ringwoodite" ທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ 400 ກິໂລແມັດ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈັດພີມມາໃນປີ 2014 ເປີດເຜີຍວ່ານ້ໍາຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫີນ mantle ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເອີ້ນວ່າ "ສະພາບຄ້າຍຄື sponge", ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຂອງແຫຼວ, ແຂງ, ຫຼືອາຍແກັສແຕ່ເປັນລັດທີສີ່. ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງວົງຈອນນ້ໍາທົ່ວໂລກທີ່ອະທິບາຍເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງນ້ໍາຂອງແຫຼວເທິງຫນ້າດິນຂອງດາວເຄາະ.
ນັກ Geophysicist Steve Jacobsen, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຄົ້ນພົບ, ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ ringwoodite, ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນ "sponge" ທີ່ສາມາດດຶງດູດ hydrogen ແລະໃສ່ກັບດັກນ້ໍາ. ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນຂອງ ringwoodite ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນດູດນ້ໍາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເລິກພາຍໃນ mantle, ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍນ້ໍາຂອງໂລກ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສ້າງການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໂດຍການສຶກສາກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະຄື້ນຊ໊ອກທີ່ເກີດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາໃນ ringwoodite ເລິກພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນ. ຖ້າຫີນມີນ້ຳພຽງ 1% ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າມີນ້ຳໃຕ້ດິນຫຼາຍກວ່າມະຫາສະໝຸດທັງໝົດທັງໝົດລວມກັນສາມເທົ່າຂອງໂລກ.
ການຄົ້ນພົບມະຫາສະໝຸດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ເປືອກໂລກນີ້ ບໍ່ແມ່ນການຄົ້ນພົບເທື່ອດຽວໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ຜ່ານມາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບລະບົບນິເວດໃຫມ່ທັງຫມົດໃນເວລາສໍາຫຼວດເປືອກພູເຂົາໄຟດ້ວຍຫຸ່ນຍົນໃຕ້ນ້ໍາ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາໃສທີ່ບໍ່ໄດ້ສໍາຫຼວດຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເອກະສານວິທະຍາສາດທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ 'ການລະລາຍຂອງການຂາດນ້ໍາຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຊັ້ນຕ່ໍາ'
- ນັກ Geophysicist Steve Jacobsen