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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ຫາກໍ່ພົບເຫັນໃໝ່ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແສງກະພິບກ່ອນໜ້າສຽງດັງທີ່ເມືອງ Melbourne

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ຫາກໍ່ພົບເຫັນໃໝ່ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແສງກະພິບກ່ອນໜ້າສຽງດັງທີ່ເມືອງ Melbourne

ພາບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດຈາກນະຄອນ Melbourne ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຈັບພາບໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນຂອງແສງໄຟທີ່ຕິດຕາມມາດ້ວຍສຽງດັງດັງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຊາວເມືອງງຶດງົງ. ວິດີໂອ, ຖ່າຍໂດຍຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ Doreen, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງກະພິບແລະສຽງລະເບີດ. ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ຈາກ​ເຂດ​ໃກ້​ຄຽງ, ເຊັ່ນ Balwyn ແລະ Doncaster, ໄດ້​ໄປ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ສັງ​ຄົມ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຄໍາ​ຕອບ.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ກໍ່ຕາມ, ​ແຕ່​ນັກ​ດາລາສາດ​ຂອງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອົດສະຕຣາລີ Brad Tucker ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ປະກົດ​ການ​ດັ່ງກ່າວ​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ແຕກ​ຂອງ​ອຸຕຸນິຍົມ. ລາວອະທິບາຍວ່າ ເມື່ອດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ເດີນທາງໄວເຂົ້າມາສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງດັງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດສຽງລະເບີດ. ທ່ານ Tucker ຍັງ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ທຳ​ມະ​ດາ​ທີ່​ເຫດການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຖືກ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ​ເປັນ​ສັກຂີ​ພິຍານ​ຂອງ​ຊາວ​ເມືອງ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສະ​ເພາະ.

ອີງຕາມຂະຫນາດຂອງແຟດແລະການລະເບີດ, Tucker ຄາດຄະເນວ່າຮູບດາວຈະມີຄວາມກວ້າງປະມານ 4 ຫາ 16 ນິ້ວ, ປະມານຂະຫນາດຂອງບ້ວງ. ຊິ້ນສ່ວນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍອາດຈະຖືກໄຟໄໝ້ເມື່ອເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຫຼືເຮັດໃຫ້ມັນລົງມາສູ່ໂລກ.

ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການກວດສອບດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ 100 ແມັດ, ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເຊັ່ນເຫດການທີ່ຜ່ານມາສາມາດກວດພົບໄດ້ຈົນກ່ວາບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ຈະມີຜົນກະທົບ. Tucker ໝັ້ນໃຈວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຮູບດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຂະໜາດຄ້າຍກັບໜ່ວຍທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນພັນຂອງໄດໂນເສົາທີ່ຈະມາສູ່ໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປັນຮູບດາວຂະຫນາດນ້ອຍຍັງສາມາດປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຜູ້ເຫັນເຫດການເຊັ່ນ Jason Busuttil ຈາກ Langwarrin ລາຍງານວ່າເຫັນດາວເຄາະກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ Dandenongs. ກ້ອງວົງຈອນປິດໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ສຶກສາເຫດການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– YouTube/7News Australia
– 3AW (ສໍາ​ພາດ​ກັບ Brad Tucker​)

By Robert Andrew

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