ກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ຫາກໍ່ພົບເຫັນໃໝ່ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແສງກະພິບກ່ອນໜ້າສຽງດັງທີ່ເມືອງ Melbourne

ພາບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດຈາກນະຄອນ Melbourne ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຈັບພາບໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນຂອງແສງໄຟທີ່ຕິດຕາມມາດ້ວຍສຽງດັງດັງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຊາວເມືອງງຶດງົງ. ວິດີໂອ, ຖ່າຍໂດຍຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ Doreen, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງກະພິບແລະສຽງລະເບີດ. ຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມກັງວົນຈາກເຂດໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ Balwyn ແລະ Doncaster, ໄດ້ໄປສື່ມວນຊົນສັງຄົມເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຄາດຄະເນກັນຫຼາຍຢ່າງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ນັກດາລາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ Brad Tucker ເຊື່ອວ່າປະກົດການດັ່ງກ່າວອາດຈະເກີດຈາກການແຕກຂອງອຸຕຸນິຍົມ. ລາວອະທິບາຍວ່າ ເມື່ອດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ເດີນທາງໄວເຂົ້າມາສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງດັງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດສຽງລະເບີດ. ທ່ານ Tucker ຍັງເນັ້ນໜັກວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະຖືກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານຂອງຊາວເມືອງໃນຂົງເຂດສະເພາະ.
ອີງຕາມຂະຫນາດຂອງແຟດແລະການລະເບີດ, Tucker ຄາດຄະເນວ່າຮູບດາວຈະມີຄວາມກວ້າງປະມານ 4 ຫາ 16 ນິ້ວ, ປະມານຂະຫນາດຂອງບ້ວງ. ຊິ້ນສ່ວນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍອາດຈະຖືກໄຟໄໝ້ເມື່ອເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຫຼືເຮັດໃຫ້ມັນລົງມາສູ່ໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການກວດສອບດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ 100 ແມັດ, ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເຊັ່ນເຫດການທີ່ຜ່ານມາສາມາດກວດພົບໄດ້ຈົນກ່ວາບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ຈະມີຜົນກະທົບ. Tucker ໝັ້ນໃຈວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຮູບດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຂະໜາດຄ້າຍກັບໜ່ວຍທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນພັນຂອງໄດໂນເສົາທີ່ຈະມາສູ່ໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປັນຮູບດາວຂະຫນາດນ້ອຍຍັງສາມາດປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການເຊັ່ນ Jason Busuttil ຈາກ Langwarrin ລາຍງານວ່າເຫັນດາວເຄາະກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ Dandenongs. ກ້ອງວົງຈອນປິດໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ສຶກສາເຫດການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– YouTube/7News Australia
– 3AW (ສໍາພາດກັບ Brad Tucker)