ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ເຕືອນ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ເຫດການ​ສູນ​ພັນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ກຳລັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ແຮງ

ByVicky Stavropoulou

Sep 26, 2023
ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ເຕືອນ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ເຫດການ​ສູນ​ພັນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ກຳລັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ແຮງ

ການສຶກສາບຸກເບີກທີ່ຕີພິມໃນ Nature Geoscience ຄາດຄະເນເຫດການການສູນພັນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໃນປະມານ 250 ລ້ານປີ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາພາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol, ເປີດເຜີຍວ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ຕົວຂອງ supercontinent ສາມາດກໍາຈັດສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມເກືອບທັງຫມົດ.

ການ​ສຶກສາ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້​ຕົວ​ແບບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ຊຸບ​ເປີ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ​ເພື່ອ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສະພາບ​ອາກາດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ອະນາຄົດ ​ເມື່ອ​ທະວີບ​ຂອງ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ. ຜົນການຄົ້ນພົບຊີ້ບອກວ່າ ເມື່ອດວງອາທິດກາຍເປັນແສງສະຫວ່າງ ແລະປ່ອຍພະລັງງານຫຼາຍຂື້ນ, ບວກກັບລະດັບ CO2 ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຜົນກະທົບຂອງການສ້າງທະວີບ, ອຸນຫະພູມຈະສູງເຖິງລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍກາດລວມມີການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ປ່ອຍອາຍແກັສຄາບອນໄດອອກໄຊໃນຊັ້ນບັນຍາກາດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂຶ້ນ.

ໃນຂະນະທີ່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ລວມທັງມະນຸດ, ມີປະຫວັດສາດທີ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ແຕ່ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປຂອງພວກມັນແມ່ນຈໍາກັດ. ການຈໍາລອງທີ່ດໍາເນີນໃນການສຶກສາແນະນໍາວ່າການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງເປັນເວລາດົນນານຈະພິສູດວ່າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ບໍ່ມີຊີວິດລອດ.

ຜູ້ຂຽນນໍາທ່ານດຣ. Alexander Farnsworth ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol ອະທິບາຍວ່າການສ້າງຕັ້ງຂອງ supercontinent ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນສັດຕູທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງອາຫານແລະນ້ໍາສໍາລັບສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ. ອຸນຫະພູມທີ່ແຜ່ຫຼາຍລະຫວ່າງ 40 ຫາ 50 ອົງສາເຊນຊຽດ, ພ້ອມກັບລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ຈະເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍໄດ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າການສຶກສາຈະສຸມໃສ່ສະຖານະການໃນອະນາຄົດຫຼາຍລ້ານປີຈາກນີ້, ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂອງມະນຸດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດສຸດທິໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດແລະປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານວິທະຍາສາດສາກົນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວແບບສະພາບອາກາດແລະການຈໍາລອງເພື່ອຄາດຄະເນແນວໂນ້ມສະພາບອາກາດໃນອະນາຄົດຂອງທະວີບຊຸບເປີທີ່ມີຊື່ວ່າ Pangea Ultima. ເພື່ອຄາດຄະເນລະດັບ CO2 ໃນອະນາຄົດ, ທີມງານໄດ້ພິຈາລະນາປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນ tectonic, ເຄມີຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ແລະຊີວະສາດ. ການຄິດໄລ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ, ລະດັບ CO2 ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບລະດັບປະຈຸບັນ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການສຶກສາຄັ້ງປະຖົມມະລຶກນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍກາດຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍກາດຕໍ່ຊະນິດສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໃນອະນາຄົດອັນໄກ. ເຖິງວ່າຈະມີການກໍານົດເວລາຫຼາຍລ້ານປີ, ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂວິກິດການດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນແລະດໍາເນີນການທັນທີທັນໃດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Nature Geoscience: ວາລະສານວິທະຍາສາດທີ່ມີການທົບທວນຄືນປະຈໍາເດືອນເຊິ່ງກວມເອົາສາຂາວິທະຍາສາດໂລກຕ່າງໆ
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol: ມະຫາວິທະຍາໄລຄົ້ນຄວ້າດິນຈີ່ແດງໃນ Bristol, ປະເທດອັງກິດທີ່ມີຄະນະວິຊາການແລະພະແນກການຕ່າງໆ
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Leeds: ມະຫາວິທະຍາໄລມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄິດໄລ່ CO2 ໃນອະນາຄົດ ແລະການຄົ້ນຄວ້າສະພາບອາກາດ
- ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ: ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນນໍາທີ່ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບພູພຽງທິເບດ

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