ການສຶກສາບຸກເບີກທີ່ຕີພິມໃນ Nature Geoscience ຄາດຄະເນເຫດການການສູນພັນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໃນປະມານ 250 ລ້ານປີ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາພາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol, ເປີດເຜີຍວ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ຕົວຂອງ supercontinent ສາມາດກໍາຈັດສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມເກືອບທັງຫມົດ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວແບບດິນຟ້າອາກາດຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ ເພື່ອຄາດຄະເນວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອະນາຄົດ ເມື່ອທະວີບຂອງໂລກເຂົ້າຮ່ວມໃນທີ່ສຸດ. ຜົນການຄົ້ນພົບຊີ້ບອກວ່າ ເມື່ອດວງອາທິດກາຍເປັນແສງສະຫວ່າງ ແລະປ່ອຍພະລັງງານຫຼາຍຂື້ນ, ບວກກັບລະດັບ CO2 ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຜົນກະທົບຂອງການສ້າງທະວີບ, ອຸນຫະພູມຈະສູງເຖິງລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍກາດລວມມີການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ປ່ອຍອາຍແກັສຄາບອນໄດອອກໄຊໃນຊັ້ນບັນຍາກາດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ລວມທັງມະນຸດ, ມີປະຫວັດສາດທີ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ແຕ່ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປຂອງພວກມັນແມ່ນຈໍາກັດ. ການຈໍາລອງທີ່ດໍາເນີນໃນການສຶກສາແນະນໍາວ່າການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງເປັນເວລາດົນນານຈະພິສູດວ່າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ບໍ່ມີຊີວິດລອດ.
ຜູ້ຂຽນນໍາທ່ານດຣ. Alexander Farnsworth ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol ອະທິບາຍວ່າການສ້າງຕັ້ງຂອງ supercontinent ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນສັດຕູທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງອາຫານແລະນ້ໍາສໍາລັບສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ. ອຸນຫະພູມທີ່ແຜ່ຫຼາຍລະຫວ່າງ 40 ຫາ 50 ອົງສາເຊນຊຽດ, ພ້ອມກັບລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ຈະເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍໄດ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າການສຶກສາຈະສຸມໃສ່ສະຖານະການໃນອະນາຄົດຫຼາຍລ້ານປີຈາກນີ້, ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂອງມະນຸດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດສຸດທິໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດແລະປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານວິທະຍາສາດສາກົນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວແບບສະພາບອາກາດແລະການຈໍາລອງເພື່ອຄາດຄະເນແນວໂນ້ມສະພາບອາກາດໃນອະນາຄົດຂອງທະວີບຊຸບເປີທີ່ມີຊື່ວ່າ Pangea Ultima. ເພື່ອຄາດຄະເນລະດັບ CO2 ໃນອະນາຄົດ, ທີມງານໄດ້ພິຈາລະນາປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນ tectonic, ເຄມີຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ແລະຊີວະສາດ. ການຄິດໄລ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ, ລະດັບ CO2 ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບລະດັບປະຈຸບັນ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການສຶກສາຄັ້ງປະຖົມມະລຶກນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍກາດຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍກາດຕໍ່ຊະນິດສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໃນອະນາຄົດອັນໄກ. ເຖິງວ່າຈະມີການກໍານົດເວລາຫຼາຍລ້ານປີ, ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂວິກິດການດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນແລະດໍາເນີນການທັນທີທັນໃດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Nature Geoscience: ວາລະສານວິທະຍາສາດທີ່ມີການທົບທວນຄືນປະຈໍາເດືອນເຊິ່ງກວມເອົາສາຂາວິທະຍາສາດໂລກຕ່າງໆ
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol: ມະຫາວິທະຍາໄລຄົ້ນຄວ້າດິນຈີ່ແດງໃນ Bristol, ປະເທດອັງກິດທີ່ມີຄະນະວິຊາການແລະພະແນກການຕ່າງໆ
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Leeds: ມະຫາວິທະຍາໄລມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄິດໄລ່ CO2 ໃນອະນາຄົດ ແລະການຄົ້ນຄວ້າສະພາບອາກາດ
- ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ: ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນນໍາທີ່ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບພູພຽງທິເບດ