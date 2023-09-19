ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຍີດາວອັງຄານ: ປູທາງໄປສູ່ອານານິຄົມ Martian

ສະມາຄົມ Mars, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 1998 ໂດຍທ່ານດຣ Robert Zubrin ແລະສະມາຊິກອື່ນໆ, ໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອການສຶກສາເຕັກໂນໂລຢີການຕັ້ງຖິ່ນຖານສໍາລັບດາວອັງຄານແລະສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດຂອງພາລະກິດດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອສ້າງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ດົນມານີ້, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດຂໍ້ລິເລີ່ມໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ - ການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ Mars.
ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ Mars ແມ່ນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຄວາມຍືນຍົງຢູ່ເທິງດາວເຄາະສີແດງ. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດເຊັ່ນ SpaceX ແມ່ນສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງເພື່ອໄປເຖິງດາວອັງຄານ, ສະຖາບັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງການດໍາລົງຊີວິດແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນສະພາບແວດລ້ອມ Martian.
ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມນີ້, ທ່ານດຣ Robert Zubrin, ເຊິ່ງເປັນປະທານຂອງ Mars Society, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງສະຖາບັນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ, "SpaceX ແລະບໍລິສັດເປີດຕົວຜູ້ປະກອບການອື່ນໆແມ່ນໄດ້ກ້າວໄປຢ່າງໄວວາເພື່ອພັດທະນາລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ດາວອັງຄານ. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນສະຖາບັນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດເມື່ອພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນັ້ນ.”
ໂດຍການສຸມໃສ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງການເປັນອານານິຄົມ, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ Mars ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂປັດໃຈສໍາຄັນເຊັ່ນ: ລະບົບການຊ່ວຍຊີວິດ, ການກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງແລະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສສໍາລັບອານານິຄົມ Martian ໃນອະນາຄົດ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ Mars, ລວມທັງຂົງເຂດຄົ້ນຄ້ວາສະເພາະຂອງຕົນແລະຄູ່ຮ່ວມງານ, ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນນີ້, ຄວາມຝັນຂອງມະນຸດກາຍເປັນດາວເຄາະຫຼາຍຊະນິດມີບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ໂດຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການອານານິຄົມ Martian, ສະຖາບັນຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.
ນິຍາມ:
– ສະມາຄົມ Mars: ອົງການສົ່ງເສີມອາວະກາດໄດ້ສຸມໃສ່ການສຶກສາເຕັກໂນໂລຢີການຕັ້ງຖິ່ນຖານສໍາລັບດາວອັງຄານແລະສົ່ງເສີມພາລະກິດໄປສູ່ດາວເຄາະສີແດງ.
– ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຍີດາວອັງຄານ: ເປັນສະຖາບັນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຕັ້ງສະຖານທີ່ຢູ່ເທິງດາວອັງຄານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະມາຄົມ Mars (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)