ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບ Marsquakes: ການສໍາຫຼວດກິດຈະກໍາ vibrational ໃນດາວສີແດງ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເປີດເຜີຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສັ່ນສະເທືອນທີ່ມີຄວາມແຮງທີ່ສຸດຢູ່ເທິງດາວອັງຄານ, ເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຫດການສັ່ນສະເທືອນຂອງດາວພະອັງຄານ. ກົງກັນຂ້າມກັບການສົມມຸດຕິຖານເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜົນກະທົບຂອງ meteorite, ປະກົດວ່າເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ 'S1222a', ແມ່ນເກີດມາຈາກກໍາລັງ tectonic ຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນເປືອກຂອງດາວອັງຄານ. ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Geophysical Research Letters, ນໍາພາໂດຍທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນ, ຫົວຫນ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford.
Marsquakes, ຄ້າຍຄືກັບແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ເທິງໂລກ, ແມ່ນການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ດ້ານ Martian. ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດພົບກ່ອນຫນ້ານີ້ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງ meteorite ຜ່ານພາລະກິດລົງຈອດຂອງ InSight, ສັນຍານການສັ່ນສະເທືອນຂອງເຫດການນີ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການຊອກຄົ້ນຫາສາກົນ, ຮ່ວມມືກັບອົງການອະວະກາດຄືອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ, ອົງການຄົ້ນຄ້ວາອາວະກາດຂອງອິນເດຍ, ແລະອົງການອະວະກາດອາຣັບເອມີເຣດ.
ເຖິງວ່າດາວອັງຄານມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບໂລກ, ແຕ່ພື້ນຜິວຂອງມັນກໍມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນເນື່ອງຈາກບໍ່ມີມະຫາສະໝຸດ. ທ່ານດຣ Benjamin Fernando, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການສຶກສາ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ 144 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ. ນີ້ເປັນຂີດໝາຍໂຄງການທຳອິດທີ່ເປັນເອກະພາບການເຄື່ອນໄຫວໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານທັງໝົດ, ເປັນການຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມເພື່ອສຳຫຼວດດາວແດງ.
ຫຼັງຈາກການສືບສວນຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍເດືອນ, ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນອຸບປະກອນໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານີ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງອຸກະສັກ. ແທນທີ່ຈະ, ຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍກໍາລັງ tectonic ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນພາຍໃນຂອງດາວອັງຄານ. ການເປີດເຜີຍນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວອັງຄານອາດຈະມີຄວາມສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ, ທ້າທາຍແນວຄິດຂອງແຜ່ນ tectonics ທີ່ dormant ຂອງມັນ.
ທ່ານດຣ Fernando ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ, "ພວກເຮົາຍັງຄິດວ່າດາວອັງຄານບໍ່ມີແຜ່ນ tectonics ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນມື້ນີ້, ດັ່ງນັ້ນເຫດການນີ້ອາດຈະເກີດມາຈາກການປ່ອຍຄວາມກົດດັນພາຍໃນເປືອກໂລກ Martian." ການຄົ້ນພົບທີ່ເປັນພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດເທິງດາວອັງຄານ, ສະຫນອງຄວາມຮູ້ທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ປອດໄພ.
ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເທິງດາວອັງຄານເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ພາລະກິດຂອງ InSight ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນທັນວາ 2022, ຕອນນີ້ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງນຳໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄປສູ່ພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ລວມທັງພາລະກິດດວງຈັນ ແລະ ການສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງດາວເສົາ, Titan.
ຄໍາຖາມ
Marsquakes ແມ່ນຫຍັງ?
Marsquakes ແມ່ນເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ດ້ານ Martian, ຄ້າຍຄືກັບແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ເທິງໂລກ. ການສັ່ນສະເທືອນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Marsquakes, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງດາວເຄາະແລະທໍລະນີສາດ.
ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາ Marsquakes ແນວໃດ?
ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາ Marsquakes ໂດຍໃຊ້ພາລະກິດລົງຈອດເຊັ່ນ: ພາລະກິດ InSight ຂອງ NASA. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວເພື່ອກວດຫາແລະບັນທຶກການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເກີດຈາກ Marsquakes. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດາວອັງຄານ.
ເປັນຫຍັງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດາວອັງຄານຈຶ່ງສຳຄັນ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດາວອັງຄານແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຕ່າງໆ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈເຖິງການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນຂອງດາວເຄາະ, ການປະກົດຕົວຂອງກໍາລັງ tectonic, ແລະທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາ Marsquakes ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດດາວເຄາະແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະຫີນ.
(ຫມາຍເຫດ: ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊອກຫາແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບຂອງບົດຄວາມນີ້.)