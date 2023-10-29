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ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບ Marsquakes: ການສໍາຫຼວດກິດຈະກໍາ vibrational ໃນດາວສີແດງ

ByGabriel Botha

Oct 29, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບ Marsquakes: ການສໍາຫຼວດກິດຈະກໍາ vibrational ໃນດາວສີແດງ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຂອງ​ດາວ​ພະ​ອັງ​ຄານ. ກົງກັນຂ້າມກັບການສົມມຸດຕິຖານເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜົນກະທົບຂອງ meteorite, ປະກົດວ່າເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ 'S1222a', ແມ່ນເກີດມາຈາກກໍາລັງ tectonic ຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນເປືອກຂອງດາວອັງຄານ. ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Geophysical Research Letters, ນໍາພາໂດຍທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນ, ຫົວຫນ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford.

Marsquakes, ຄ້າຍຄືກັບແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ເທິງໂລກ, ແມ່ນການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ດ້ານ Martian. ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດພົບກ່ອນຫນ້ານີ້ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງ meteorite ຜ່ານພາລະກິດລົງຈອດຂອງ InSight, ສັນຍານການສັ່ນສະເທືອນຂອງເຫດການນີ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ. ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ຄະນະ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເລີ່​ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ສາກົນ, ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ຄື​ອົງການ​ອະວະກາດ​ເອີຣົບ, ອົງການ​ອະວະກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈີນ, ອົງການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ, ​ແລະ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ອາຣັບ​ເອມີ​ເຣດ.

ເຖິງວ່າດາວອັງຄານມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບໂລກ, ແຕ່ພື້ນຜິວຂອງມັນກໍມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນເນື່ອງຈາກບໍ່ມີມະຫາສະໝຸດ. ທ່ານດຣ Benjamin Fernando, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການສຶກສາ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ 144 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ. ນີ້​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ໂຄງການ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ດາວ​ອັງຄານ​ທັງ​ໝົດ, ​ເປັນ​ການ​ຊຸກຍູ້​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຮ່ວມ​ເພື່ອ​ສຳ​ຫຼວດດາວ​ແດງ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ຫຼາຍ​ເດືອນ, ບໍ່​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ໃໝ່, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ອຸ​ກະ​ສັກ. ແທນທີ່ຈະ, ຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍກໍາລັງ tectonic ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນພາຍໃນຂອງດາວອັງຄານ. ການເປີດເຜີຍນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວອັງຄານອາດຈະມີຄວາມສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ, ທ້າທາຍແນວຄິດຂອງແຜ່ນ tectonics ທີ່ dormant ຂອງມັນ.

ທ່ານດຣ Fernando ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ, "ພວກເຮົາຍັງຄິດວ່າດາວອັງຄານບໍ່ມີແຜ່ນ tectonics ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນມື້ນີ້, ດັ່ງນັ້ນເຫດການນີ້ອາດຈະເກີດມາຈາກການປ່ອຍຄວາມກົດດັນພາຍໃນເປືອກໂລກ Martian." ການຄົ້ນພົບທີ່ເປັນພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດເທິງດາວອັງຄານ, ສະຫນອງຄວາມຮູ້ທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ປອດໄພ.

ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເທິງດາວອັງຄານເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ພາລະກິດຂອງ InSight ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນທັນວາ 2022, ຕອນນີ້ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງນຳໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄປສູ່ພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ລວມທັງພາລະກິດດວງຈັນ ແລະ ການສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງດາວເສົາ, Titan.

ຄໍາ​ຖາມ

Marsquakes ແມ່ນຫຍັງ?

Marsquakes ແມ່ນເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ດ້ານ Martian, ຄ້າຍຄືກັບແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ເທິງໂລກ. ການສັ່ນສະເທືອນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Marsquakes, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງດາວເຄາະແລະທໍລະນີສາດ.

ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາ Marsquakes ແນວໃດ?

ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາ Marsquakes ໂດຍໃຊ້ພາລະກິດລົງຈອດເຊັ່ນ: ພາລະກິດ InSight ຂອງ NASA. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວເພື່ອກວດຫາແລະບັນທຶກການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເກີດຈາກ Marsquakes. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດາວອັງຄານ.

ເປັນຫຍັງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດາວອັງຄານຈຶ່ງສຳຄັນ?

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດາວອັງຄານແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຕ່າງໆ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈເຖິງການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນຂອງດາວເຄາະ, ການປະກົດຕົວຂອງກໍາລັງ tectonic, ແລະທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາ Marsquakes ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດດາວເຄາະແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະຫີນ.

(ຫມາຍເຫດ: ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊອກຫາແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບຂອງບົດຄວາມນີ້.)

By Gabriel Botha