ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບຫຼັກຂອງດາວອັງຄານທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະວິດ ETH Zürich ແລະ Université Paris Cité ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບຫຼັກຂອງດາວອັງຄານ, ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະໂຄງສ້າງຂອງມັນ. ເປີດຕົວໃນປີ 2016, ໂຄງການການທົດລອງແຜ່ນດິນໄຫວຂອງ InSight lander ຂອງອົງການ NASA ສໍາລັບໂຄງສ້າງພາຍໃນ (SEIS) ໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປີ 2021, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແກນຂອງດາວອັງຄານຖືກລ້ອມຮອບດ້ວຍຊັ້ນຂອງຫີນ molten ແລະຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັບສົນກັບການຄົ້ນພົບຂອງອົງປະກອບທີ່ອ່ອນກວ່າຈຳນວນຫຼາຍເຊັ່ນ: ຊູນຟູຣິກ, ຄາບອນ, ອົກຊີແຊນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ, ໃນຫຼັກຂອງດາວອັງຄານ ຫຼາຍກວ່າທິດສະດີຂອງປະຫວັດສາດການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະໄດ້ແນະນໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ, ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກ. ເຂົາເຈົ້າສະເໜີວ່າ ແກນເຫລໍກແຫຼວຂອງດາວອັງຄານຖືກຫຸ້ມດ້ວຍຊັ້ນຫີນ 150 ກິໂລແມັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັດສະຫມີແກນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບການຄົ້ນພົບຂອງ InSight ກ່ອນຫນ້ານີ້. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສິ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງດາວອັງຄານ.
ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນ seismological ຈາກພາລະກິດ InSight, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ບັນລຸຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ທັງສອງທີມໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ແກນທາດເຫຼັກ-ນິກເກິລຂອງດາວອັງຄານ ຂະຫຍາຍພຽງແຕ່ເຄິ່ງທາງໄປຫາພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກໍານົດຊັ້ນຂອງຫີນ molten ໂດຍໃຊ້ສາມສັນຍານ seismological ຕົ້ນຕໍ. ຄື້ນຄື້ນແຜ່ນດິນໄຫວຕາມລວງຍາວ ຫຼື ຄື້ນ P, ຂ້າມທາງລຸ່ມຂອງ mantle ຂອງດາວອັງຄານແຕ່ບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຫຼັກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄື້ນສັ່ນສະເທືອນທາງຂວາງ, ເອີ້ນວ່າຄື້ນ S, ປ່ອຍອອກມາຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃກ້ກັບແຜ່ນດິນໄຫວ, ກະຈາຍຜ່ານເຂດກາງ ແລະ ເທິງຂອງເປືອກຫຸ້ມນອກ, ສະແດງເຖິງສະພາບແຂງທີ່ເຢັນກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼັກຖານຂອງການສະທ້ອນຂອງຄື້ນ S ຈາກດ້ານເທິງຂອງຊັ້ນ molten ຢືນຢັນລັກສະນະແຂງຂອງມັນ.
ການຄົ້ນພົບໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຫຼັກ ແລະໂຄງສ້າງຂອງຊັ້ນເທິງຂອງດາວອັງຄານ. ການສົມທົບການສັງເກດການ seismological ກັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງດາວເຄາະ, ຮູບຮ່າງ, ການຫມຸນ, ແລະພາກສະຫນາມ gravitational, ສະເຫນີທັດສະນະທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານແລະນະໂຍບາຍດ້ານໃນອະນາຄົດ. ການຄົ້ນຄວ້າບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວອັງຄານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສະຫນອງສະພາບການທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈດາວເຄາະເທິງແຜ່ນດິນໂລກເຊັ່ນ: ໂລກ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການສຶກສານໍາສະເຫນີຮູບພາບພາກພື້ນຂອງດາວອັງຄານ, ແລະການສືບສວນຕື່ມອີກໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພາຍໃນຂອງດາວເຄາະ. ປະຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນການສຳລັບອົງການອະວະກາດເພື່ອດຳເນີນພາລະກິດທີ່ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຊີ້ແຈງເລື່ອງນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງ Mars'core.