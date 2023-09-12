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ນັກອາວະກາດ ESA Marcus Wandt ມອບໝາຍໃຫ້ພາລະກິດ Axiom 3

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ນັກອາວະກາດ ESA Marcus Wandt ມອບໝາຍໃຫ້ພາລະກິດ Axiom 3

ນັກອາວະກາດໂຄງການ ESA Marcus Wandt ຈາກສວີເດນ ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເດີນທາງໄປສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ໃນພາລະກິດ Axiom 3 (Ax-3) ໃນເດືອນມັງກອນ 2024. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ເອີ້ນວ່າ Muninn, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ESA ແລະ ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຊູແອັດ ( SNSA). Marcus ຈະຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາລະກິດພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງ Michael López-Alegría, ຫົວຫນ້ານັກອາວະກາດ Axiom Space, ເປັນຕົວແທນຂອງສະຫະລັດແລະສະເປນເປັນພົນລະເມືອງສອງຄົນ.

ພາລະກິດຂອງ Axe-3 ຈະເປັນພາລະກິດການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດທາງການຄ້າຄັ້ງທໍາອິດກັບນັກອາວະກາດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ ESA. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ ESA ສໍາລັບນັກສໍາຫຼວດອະວະກາດລຸ້ນໃຫມ່ໂດຍນໍາໃຊ້ການເຂົ້າເຖິງທາງການຄ້າໃນອາວະກາດເພື່ອນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງເສດຖະກິດເອີຣົບແລະຄວາມຮູ້ທີ່ກ້າວຫນ້າເຫນືອໂລກ.

ສະມາຊິກລູກເຮືອອື່ນໆສໍາລັບພາລະກິດ Ax-3 ປະກອບມີ Walter Villadei, ພັນເອກແລະນັກບິນຂອງກອງທັບອາກາດອິຕາລີ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາລະກິດ Alper Gezeravci ຈາກTürkiye. ພະນັກງານລູກເຮືອທັງສາມມີປະສົບການການບິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບອາກາດຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ESA ໃນພາລະກິດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງອົງການທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນປະເທດສະມາຊິກຂອງຕົນແລະສົ່ງເສີມພາລະກິດໄວ, ໄລຍະເວລາສັ້ນທີ່ສ້າງວິທະຍາສາດທີ່ດີ, ການເຜີຍແຜ່, ການສຶກສາ, ແລະຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຊີວິດໃນໂລກ. ພາລະກິດ Axe-3 ຄາດວ່າຈະມີການຫັນປ່ຽນ, ວາງຕໍາແຫນ່ງບັນດາປະເທດເອີຣົບເປັນຜູ້ບຸກເບີກໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດການຄ້າທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ.

ຍານອະວະກາດ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງຍານ Ax-3 ຂຶ້ນສູ່ຍານ SpaceX Crew Dragon ຈາກສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Florida, ສະຫະລັດ. ເມື່ອຈອດກັບ ISS, Marcus ຈະໃຊ້ເວລາເຖິງ 14 ມື້ເພື່ອດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າຈຸນລະພາກ ແລະກິດຈະກໍາການສຶກສາ.

ປະຈຸບັນ Marcus ກໍາລັງດໍາເນີນໂຄງການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ໃນເອີຣົບ, ສະຫະລັດ, ການາດາ, ແລະຍີ່ປຸ່ນເພື່ອກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດ. ການເດີນທາງຂອງລາວສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນ ESA's Exploration blog, X, ແລະ Instagram.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ESA (European Space Agency) ແລະ Axiom Space

By Mampho Brescia

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