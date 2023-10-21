Mars Orbiter Mission-2: ການສຳຫຼວດດາວອັງຄານດ້ວຍການໂຫຼດທີ່ມີອໍານາດ

ອິນເດຍພວມກະກຽມຄວາມກ້າວໜ້າອີກອັນໜຶ່ງໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດດ້ວຍພາລະກິດສຳຫຼວດດາວອັງຄານ-2 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ Mangalyaan-2. ພາລະກິດນີ້ຈະໄດ້ຮັບການອຸປະກອນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຂອງ payloads ວິທະຍາສາດ, ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາ.
ຫນຶ່ງໃນ payloads ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ເຊິ່ງຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງວົງ Martian hypothesized ແລະເປີດເຜີຍແຫຼ່ງຂອງຂີ້ຝຸ່ນ. ຂີ້ຝຸ່ນອາດມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກດວງຈັນທີ່ມະຫັດສະຈັນຂອງດາວອັງຄານ, Phobos ແລະ Deimos. ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຂີ້ຝຸ່ນນີ້ຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດເທິງດາວອັງຄານ.
ການໂຫຼດທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການທົດລອງ Radio Occultation (RO) ເຊິ່ງຈະເນັ້ນໃສ່ການວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງໂປຣໄຟລທີ່ເປັນກາງ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກໃນບັນຍາກາດ Martian. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງໄມໂຄເວຟ, ການທົດລອງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະພຶດຕິກໍາຂອງບັນຍາກາດ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການສຶກສາສະພາບອາກາດແລະຮູບແບບສະພາບອາກາດເທິງດາວອັງຄານ.
ພາລະກິດຂອງ Mangalyaan-2 ຍັງຈະສະແດງເຖິງ Energetic Ion Spectrometer (EIS), ເຊິ່ງຈະວິເຄາະອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງໃນສະພາບແວດລ້ອມ Martian. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງລົມແສງຕາເວັນແລະບັນຍາກາດ Martian, ສ່ອງແສງຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ບັນຍາກາດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະປະຕິບັດການສືບສວນ Langmuir ແລະການທົດລອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ (LPEX). ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈະວັດແທກພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ plasma ໃນ ionosphere Martian, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນບັນຍາກາດເທິງແລະການໂຕ້ຕອບຂອງມັນກັບລົມແສງຕາເວັນ.
Mars Orbiter Mission-2 ຖືສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວສີແດງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ການໂຫຼດທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້, ISRO ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຊັ້ນບັນຍາກາດ Martian, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະ ionosphere. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາລະກິດນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂະບວນການທໍລະນີສາດແລະບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ.
ນິຍາມ:
1. ຍານພາຫານະ: ເຄື່ອງມື ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບັນທຸກໂດຍຍານອາວະກາດເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານວິທະຍາສາດ ຫຼື ເຕັກນິກສະເພາະ.
2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): ເປັນ payload ວິທະຍາສາດທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງວົງ Martian ແລະສຶກສາຕົ້ນກໍາເນີດແລະອົງປະກອບຂອງຂີ້ຝຸ່ນ.
3. ການທົດລອງ Radio Occultation (RO) : ເປັນ payload ທີ່ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງໂປໄຟເປັນກາງແລະເອເລັກໂຕຣນິກໃນບັນຍາກາດ Martian ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໄມໂຄເວຟ.
4. Energetic Ion Spectrometer (EIS): ເປັນເຄື່ອງມືທາງວິທະຍາສາດທີ່ວິເຄາະອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງໃນສະພາບແວດລ້ອມ Martian.
5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX): ເຄື່ອງມືທີ່ວັດແທກພື້ນທີ່ໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ plasma ໃນ ionosphere ຂອງດາວອັງຄານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ISRO (ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ)