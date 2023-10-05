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ISRO ວາງແຜນພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານທີສອງ: Mangalyaan-2

ByRobert Andrew

Oct 5, 2023
ISRO ວາງແຜນພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານທີສອງ: Mangalyaan-2

ISRO ກໍາລັງວາງແຜນຢ່າງລັບໆເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີສອງຂອງຕົນໄປດາວອັງຄານ, ທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການໃນນາມ Mangalyaan-2, ຫຼັງຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງພາລະກິດດວງຈັນ Chandrayaan-3 ແລະພາລະກິດ Aditya-L1 ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດ. ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ​ສິບ​ປີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຍານ​ອະວະກາດ​ດາວ​ອັງຄານ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 2014 ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ທີ່​ສຳຄັນ.

ພາລະກິດໃໝ່ຂອງວົງໂຄຈອນດາວອັງຄານມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາວເຄາະສີແດງ. ມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍ XNUMX payloads, ລວມທັງ Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ເຊິ່ງຈະສຶກສາລັກສະນະຂອງຝຸ່ນໃນວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານ. payload ອື່ນແມ່ນການທົດລອງ Radio Occultation (RO) ເຊິ່ງຈະສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງສັນຍານວິທະຍຸທີ່ຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງມັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະປະຕິບັດຕົວວັດແທກພະລັງງານ Ion Spectrometer (EIS) ເພື່ອວັດແທກພະລັງງານແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າປະມານດາວອັງຄານ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະແລະປະຕິສໍາພັນຂອງມັນກັບລົມແສງຕາເວັນ. ສຸດທ້າຍ, ຈະມີຍານ Langmuir Probe ແລະການທົດລອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ (LPEX) ເພື່ອສຶກສາພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແລະຄື້ນຟອງ plasma ໃນ ionosphere ຂອງດາວອັງຄານ.

ໂດຍການເປີດຕົວ Mangalyaan-2, ISRO ມີຈຸດປະສົງສືບຕໍ່ການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ພາລະກິດ​ນີ້​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ສຳຄັນ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ສຳ​ຫຼວດອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ​ແລະ ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ທາງ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Pixabay (ແຫຼ່ງ​ຮູບ​ພາບ​)
- NASA (ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ແລະ​ການ​ໂຫຼດ​ຂອງ Mangalyaan​-2​)

By Robert Andrew

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