ISRO ວາງແຜນພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານທີສອງ: Mangalyaan-2

ISRO ກໍາລັງວາງແຜນຢ່າງລັບໆເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີສອງຂອງຕົນໄປດາວອັງຄານ, ທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການໃນນາມ Mangalyaan-2, ຫຼັງຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງພາລະກິດດວງຈັນ Chandrayaan-3 ແລະພາລະກິດ Aditya-L1 ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດ. ນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນເກືອບສິບປີຫຼັງຈາກອົງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຍານອະວະກາດດາວອັງຄານຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2014 ເຊິ່ງເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນ.
ພາລະກິດໃໝ່ຂອງວົງໂຄຈອນດາວອັງຄານມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາວເຄາະສີແດງ. ມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍ XNUMX payloads, ລວມທັງ Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ເຊິ່ງຈະສຶກສາລັກສະນະຂອງຝຸ່ນໃນວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານ. payload ອື່ນແມ່ນການທົດລອງ Radio Occultation (RO) ເຊິ່ງຈະສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງສັນຍານວິທະຍຸທີ່ຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງມັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະປະຕິບັດຕົວວັດແທກພະລັງງານ Ion Spectrometer (EIS) ເພື່ອວັດແທກພະລັງງານແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າປະມານດາວອັງຄານ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະແລະປະຕິສໍາພັນຂອງມັນກັບລົມແສງຕາເວັນ. ສຸດທ້າຍ, ຈະມີຍານ Langmuir Probe ແລະການທົດລອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ (LPEX) ເພື່ອສຶກສາພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແລະຄື້ນຟອງ plasma ໃນ ionosphere ຂອງດາວອັງຄານ.
ໂດຍການເປີດຕົວ Mangalyaan-2, ISRO ມີຈຸດປະສົງສືບຕໍ່ການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ພາລະກິດນີ້ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດອະວະກາດຂອງອິນເດຍ ແລະ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງປະເທດຊາດໃນຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Pixabay (ແຫຼ່ງຮູບພາບ)
- NASA (ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງແລະການໂຫຼດຂອງ Mangalyaan-2)