ອິນເດຍກຽມຈະສົ່ງຍານອາວະກາດໄປດາວອັງຄານອີກ 2 ປີ ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດຄັ້ງທຳອິດຄັ້ງປະຫວັດສາດ. ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO) ມີກຳນົດຈະຍິງສົ່ງຍານ Mangalyaan-2 ທີ່ຮູ້ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການວ່າ Mars Orbiter Mission-XNUMX ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະບັນທຸກ XNUMX ຍານເພື່ອສຶກສາດ້ານຕ່າງໆຂອງດາວອັງຄານ, ລວມທັງຝຸ່ນລະອອງລະຫວ່າງດາວເຄາະ, ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ.
ຫນຶ່ງໃນ payloads, Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ການແຜ່ກະຈາຍ, ແລະ flux ຂອງ particles ຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງ Mars. ການທົດລອງອີກອັນໜຶ່ງ, ການທົດລອງ Radio Occultation (RO) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ເປັນກາງ ແລະ ອິເລັກໂທຣນິກໃນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ. ການທົດລອງນີ້ໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໄມໂຄເວຟທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມຖີ່ X-band.
ISRO ຍັງວາງແຜນທີ່ຈະພັດທະນາເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແສງຕາເວັນ Energetic Ion Spectrometer (EIS) ເພື່ອກໍານົດລັກສະນະອະນຸພາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະອະນຸພາກພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນ supra-thermal ໃນສະພາບແວດລ້ອມ Martian. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທົດລອງ Langmuir Probe ແລະ Electric Field Experiment (LPEX) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຈໍານວນເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸນຫະພູມເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະຄື້ນຟອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ plasma ໃນດາວອັງຄານ.
ໃນປີ 2014, ອິນເດຍໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນໂດຍການເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທຳອິດ. ພາລະກິດທຳອິດຂອງດາວອັງຄານໄດ້ບັນທຸກລະບົບວິທະຍາສາດ XNUMX ໜ່ວຍ ເພື່ອສຶກສາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງລັກສະນະພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ, ດ້ານສະນິດ, ແຮ່ທາດ ແລະ ບັນຍາກາດ. ຈຸດປະສົງລວມມີການອອກແບບ ແລະເປີດຕົວຍານອະວະກາດ Mars Orbiter ທີ່ສາມາດປະຕິບັດການເປັນເອກະລາດໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ ແລະໃນວົງໂຄຈອນຮອບດາວອັງຄານ.
ຈຸດສຸມໃໝ່ຂອງອິນເດຍ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຕົນໃນການເພີ່ມຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ດ້ວຍ Mangalyaan-2, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະລວບລວມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາວອັງຄານແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຍາກາດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະນິໄສທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງມັນ. ພາລະກິດນີ້ສະແດງເຖິງບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງໃນໂຄງການສຳຫຼວດອະວະກາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງອິນເດຍ.
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