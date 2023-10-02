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ອິນ​ເດຍ​ວາງ​ແຜນ​ຈະ​ຫຼວດ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ດ້ວຍ​ຍານ Mangalyaan-XNUMX

ByRobert Andrew

Oct 2, 2023
ອິນ​ເດຍ​ວາງ​ແຜນ​ຈະ​ຫຼວດ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ດ້ວຍ​ຍານ Mangalyaan-XNUMX

ອິນ​ເດຍ​ກຽມ​ຈະ​ສົ່ງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໄປ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ອີກ 2 ປີ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ. ອົງການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO) ມີ​ກຳນົດ​ຈະ​ຍິງ​ສົ່ງ​ຍານ Mangalyaan-2 ທີ່​ຮູ້​ຢ່າງ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ວ່າ Mars Orbiter Mission-XNUMX ໃນ​ອະນາຄົດ​ອັນ​ໃກ້ໆ​ນີ້. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະບັນທຸກ XNUMX ຍານເພື່ອສຶກສາດ້ານຕ່າງໆຂອງດາວອັງຄານ, ລວມທັງຝຸ່ນລະອອງລະຫວ່າງດາວເຄາະ, ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ.

ຫນຶ່ງໃນ payloads, Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ການແຜ່ກະຈາຍ, ແລະ flux ຂອງ particles ຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງ Mars. ການທົດລອງອີກອັນໜຶ່ງ, ການທົດລອງ Radio Occultation (RO) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ເປັນກາງ ແລະ ອິເລັກໂທຣນິກໃນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ. ການທົດລອງນີ້ໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໄມໂຄເວຟທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມຖີ່ X-band.

ISRO ຍັງວາງແຜນທີ່ຈະພັດທະນາເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແສງຕາເວັນ Energetic Ion Spectrometer (EIS) ເພື່ອກໍານົດລັກສະນະອະນຸພາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະອະນຸພາກພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນ supra-thermal ໃນສະພາບແວດລ້ອມ Martian. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທົດລອງ Langmuir Probe ແລະ Electric Field Experiment (LPEX) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຈໍານວນເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸນຫະພູມເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະຄື້ນຟອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ plasma ໃນດາວອັງຄານ.

ໃນປີ 2014, ອິນເດຍໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນໂດຍການເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທຳອິດ. ພາລະກິດທຳອິດຂອງດາວອັງຄານໄດ້ບັນທຸກລະບົບວິທະຍາສາດ XNUMX ໜ່ວຍ ເພື່ອສຶກສາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງລັກສະນະພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ, ດ້ານສະນິດ, ແຮ່ທາດ ແລະ ບັນຍາກາດ. ຈຸດປະສົງລວມມີການອອກແບບ ແລະເປີດຕົວຍານອະວະກາດ Mars Orbiter ທີ່ສາມາດປະຕິບັດການເປັນເອກະລາດໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ ແລະໃນວົງໂຄຈອນຮອບດາວອັງຄານ.

ຈຸດສຸມໃໝ່ຂອງອິນເດຍ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຕົນໃນການເພີ່ມຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ດ້ວຍ Mangalyaan-2, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະລວບລວມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາວອັງຄານແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຍາກາດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະນິໄສທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງມັນ. ພາລະກິດນີ້ສະແດງເຖິງບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງໃນໂຄງການສຳຫຼວດອະວະກາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງອິນເດຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເວ​ລາ Hindustan​

By Robert Andrew

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