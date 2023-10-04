ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລດ້ານຟີຊິກປີ 2023 ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍໃຊ້ laser pulses ultrafast. ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນໂຄງສ້າງຂອງອະຕອມແລະໂມເລກຸນ, ເຄື່ອນຍ້າຍໃນຈັງຫວະທີ່ໄວຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ເພື່ອຈັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາ, ນັກຟີຊິກໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ດໍາເນີນການໃນລະດັບ atosecond.
ວິນາທີແມ່ນໜຶ່ງຕື້ຂອງໜຶ່ງຕື້ຂອງວິນາທີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫົວໜ່ວຍເວລາທີ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. Attosecond pulses, ຄ້າຍຄືກັນກັບ shutter ໄວ ຫຼື strobe light ໃນການຖ່າຍຮູບ, ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແສງສະຫວ່າງ ultrafast motion ຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ. ກຳມະຈອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຜະລິດໂດຍໃຊ້ເລເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ເມື່ອມຸ້ງໄປຫາປະລໍາມະນູຂອງອາຍແກັສທີ່ສູງສົ່ງເຊັ່ນ argon, ກໍາມະຈອນເລເຊີ femtosecond ທີ່ມີພະລັງງານສູງຈະສ້າງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ຫຼຸດລົງ "ກໍາແພງ" ທີ່ຈໍາກັດເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນອະຕອມ. ເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ quantum tunneling, ຜ່ານກໍາແພງຕ່ໍານີ້ແລະຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກເລັ່ງແລະ slammed ກັບກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນອະຕອມແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຂອງເລເຊີ. ຂະບວນການ recollision ນີ້ສ້າງການລະເບີດຂອງແສງ laser ທີ່ໃຊ້ເວລາສໍາລັບໄລຍະເວລາ attosecond.
ເພື່ອບັນທຶກພາບເຄື່ອນໄຫວຂອງອິເລັກໂທຣນິກ XNUMX ວິນາທີເຫຼົ່ານີ້, ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ spectroscopy pump-probe. ກໍາມະຈອນ "ປັ໊ມ" ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອິເລັກຕອນ, ໃນຂະນະທີ່ກໍາມະຈອນ "probe" ຈັບພາບຂອງພວກເຂົາໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ເຕັກນິກທີ່ຊັບຊ້ອນເຊັ່ນ photoelectron spectroscopy ແລະ photon spectroscopy ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ຮູບເງົາເລື່ອງທີສອງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງອິເລັກຕອນໃນຂະຫນາດທີ່ໃຊ້ເວລາສັ້ນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວັດແທກທີ່ຕັ້ງຂອງຄ່າໄຟຟ້າຢູ່ໃນໂມເລກຸນອິນຊີ, ເຊິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບສໍາລັບການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າໃນລະດັບໂມເລກຸນ.
ນອກເຫນືອຈາກການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານ, ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມພຶດຕິກໍາເອເລັກໂຕຣນິກໃນລະດັບ atosecond ແມ່ນມີທ່າແຮງໃນດ້ານຕ່າງໆ. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ laser ຄວບຄຸມປະຕິກິລິຍາເຄມີ, ນໍາໄປສູ່ການສ້າງໂມເລກຸນໃຫມ່ທີ່ບໍ່ສາມາດສັງເຄາະໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນສັ້ນຂອງກໍາມະຈອນໃນວິນາທີອາດຈະຊອກຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນ lithography ultra-ultraviolet (EUV) ສໍາລັບການຜະລິດ semiconductor.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມສາມາດໃນການຈັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອິເລັກຕອນໂດຍໃຊ້ laser pulses ultrafast ໄດ້ເປີດປະຕູໃຫມ່ສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວບຄຸມພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາໃນລະດັບ atosecond. ຄວາມຮູ້ນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການສັງເຄາະສານເຄມີ, ການປ່ຽນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະການຜະລິດ semiconductor ໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1: Royal Swedish Academy of Sciences, Nobel Prize in Physics 2023]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2: SLAC National Accelerator Laboratory]