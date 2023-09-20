ການຕິດຕໍ່: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສໍາເລັດການລວດໄວຂອງສ່ວນບຸກຄົນ Graphene Nanoribbon

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Illinois Urbana-Champaign ໄດ້ພັດທະນາວິທີການ "ສາຍ" graphene nanoribbons (GNRs), ປະເພດວັດສະດຸຫນຶ່ງມິຕິລະດັບ, ເຊິ່ງອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປັບຂະຫນາດອຸປະກອນ microelectronic. ທີມງານໄດ້ຜະລິດການຕິດຕໍ່ໂລຫະຂະຫນາດນາໂນແມັດຢູ່ໃນ GNRs ແຕ່ລະອັນໂດຍໃຊ້ຂະບວນການສະແກນກ້ອງຈຸລະທັດທາງອຸໂມງ (STM) ທີ່ຂຽນໂດຍກົງ. ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການຜະລິດທີ່ຊັດເຈນຂອງການຕິດຕໍ່ໂລຫະກັບ GNRs ສະເພາະ, inducing ອຸປະກອນການທໍາງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການທໍາງານຂອງ transistor.
Graphene, ຊັ້ນຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫນາຂອງອາຕອມຂອງຄາບອນ, ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຄວາມໄວສູງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ່ຽນແທນຊິລິໂຄນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, graphene ຕົວຂອງມັນເອງບໍ່ແມ່ນ semiconductor. ເພື່ອກະຕຸ້ນຄຸນສົມບັດຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີໃນ graphene, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍຫຼືສ້າງເປັນຮູບຮ່າງສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ໂບ. ໃນການສຶກສານີ້, GNRs ທີ່ຊັດເຈນປະລໍາມະນູໄດ້ຖືກສັງເຄາະ, ແລະການຕິດຕໍ່ໂລຫະໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.
ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດອຸໂມງການສະແກນເພື່ອສະແກນພື້ນຜິວ ແລະລະບຸ GNRs. ເມື່ອ GNR ຕັ້ງຢູ່, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ beam ເອເລັກໂຕຣນິກໃນ STM ເພື່ອກະຕຸ້ນການຕົກແຕ່ງຂອງໂລຫະແລະສ້າງສາຍ. ວິທີການສາຍໄຟທີ່ຊັດເຈນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ fabrication ຄວບຄຸມການຕິດຕໍ່ໂລຫະກ່ຽວກັບ GNRs. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງພົບວ່າລັກສະນະເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ GNRs ມີການປ່ຽນແປງໃນເວລາທີ່ການຕິດຕໍ່ໂລຫະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການດັດແປງຄຸນສົມບັດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍເຈດຕະນາ.
ປະໂຫຍດອັນໜຶ່ງຂອງເຕັກນິກນີ້ແມ່ນວ່າມັນຖືກປະຕິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດທີ່ສູງ, ຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸຍັງຄົງບໍ່ມີສິ່ງປົນເປື້ອນໃນບັນຍາກາດທີ່ສາມາດຫຼຸດປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບທີມງານຄົ້ນຄ້ວາແມ່ນການສ້າງ transistor ປະຕິບັດຫນ້າໂດຍນໍາໃຊ້ GNRs fabricated ແລະວັດແທກຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ.
ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນສາຍ GNRs ສ່ວນບຸກຄົນນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການພັດທະນາອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຄວາມໄວສູງແລະປູທາງໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ອີງໃສ່ graphene.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of Illinois Grainger College of Engineering