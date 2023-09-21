ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການພັດທະນາຂອງ graphene nanoribbons (GNRs), ຫ້ອງຮຽນຂອງວັດສະດຸຫນຶ່ງມິຕິລະດັບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນ microelectronic. ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນການສະແກນ tunneling microscopy (STM) ໂດຍກົງເພື່ອຜະລິດການຕິດຕໍ່ໂລຫະຂະຫນາດ nanometer ໃນ GNRs ສ່ວນບຸກຄົນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດເອເລັກໂຕຣນິກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Graphene, ຊັ້ນຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອະຕອມຂອງຄາບອນ, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເປັນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຄວາມໄວສູງທີ່ມີທ່າແຮງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຂາດຄຸນສົມບັດ semiconductor ຂອງມັນໄດ້ຖືກຈໍາກັດ. ໃນການສຶກສານີ້, GNRs ທີ່ຊັດເຈນຂອງປະລໍາມະນູໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແລະການຕິດຕໍ່ຂອງໂລຫະໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງ transistor.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ້ອງຈຸລະທັດທາງອຸໂມງເພື່ອສະແກນຫນ້າດິນແລະກໍານົດ GNRs ທີ່ເຫມາະສົມ. ເມື່ອ GNR ໄດ້ຖືກລະບຸ, ການຖິ້ມໂລຫະໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍໃຊ້ສາຍໄຟຟ້າເພື່ອສ້າງສາຍໄຟ. ວິທີການສາຍ GNRs ນີ້ພົບວ່າມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າແລະບໍ່ແນ່ນອນກ່ວາວິທີການທີ່ຜ່ານມາ.
ປະໂຫຍດຫນຶ່ງຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນວ່າມັນປະຕິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດສູງ, ຮັບປະກັນຄວາມສະອາດຂອງວັດສະດຸແລະປ້ອງກັນການເສື່ອມໂຊມຂອງການປະຕິບັດອຸປະກອນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງພົບວ່າໂດຍການໃສ່ການຕິດຕໍ່ໂລຫະໃສ່ GNRs, ຄຸນສົມບັດທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ GNRs ໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ. "doping" ຂອງ GNRs ນີ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຝາກໂລຫະປະເພດຕ່າງໆ, ສະຫນອງວິທີການປັບຄຸນລັກສະນະຂອງ GNRs ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແມ່ນການສ້າງ transistor ເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ວິທີການນີ້ແລະວັດແທກຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ. ການພັດທະນາວິທີການທີ່ຊັດເຈນແລະເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຕິດຕໍ່ໂລຫະກັບ GNRs ສະເພາະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງອຸປະກອນ microelectronic ການນໍາໃຊ້ graphene nanoribbons.
ທີ່ມາ: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)