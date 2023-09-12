Digitizing Geological Wonders ໃນ Arctic: ຖານຂໍ້ມູນ Svalbox Digital Model

ຖານຂໍ້ມູນ Svalbox Digital Model (DMDb) ແມ່ນຖານຂໍ້ມູນພາກພື້ນໃຫມ່ທີ່ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າເຖິງຕົວແບບດິຈິຕອນ (DOMs) ຈາກຫມູ່ເກາະ Svalbard ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Geosphere, ຖານຂໍ້ມູນປະຈຸບັນມີ 135 DOMs, ສະຫນອງຂໍ້ມູນຈາກ 114 km2 ຂອງພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງນີ້.
DOMs ແມ່ນການເປັນຕົວແທນດິຈິຕອນສາມມິຕິຂອງ outcrops geological ທີ່ໄດ້ປະຕິວັດການຄົ້ນຄວ້າ geoscientific ທີ່ທັນສະໄຫມ. Svalbox DMDb ປະສົມປະສານແບບຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນທາງພູມສາດອື່ນໆ, ລວມທັງ footage drone 3D, ສະເຫນີໃຫ້ນັກທໍລະນີສາດມີທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງການສ້າງທາງທໍລະນີສາດໃນພາກພື້ນທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້.
Svalbox DMDb ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການຍຶດຫມັ້ນໃນຫຼັກການ FAIR (ສາມາດຊອກຫາ, ເຂົ້າເຖິງ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້, ແລະນໍາໃຊ້ຄືນໄດ້), ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຂໍ້ມູນແລະ metadata ທີ່ແບ່ງປັນໃນຖານຂໍ້ມູນສາມາດຕັ້ງ, ເຂົ້າເຖິງແລະນໍາໃຊ້ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ແຕ່ລະລາຍການໃນຖານຂໍ້ມູນປະກອບມີຂໍ້ມູນວັດຖຸດິບແລະຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດທີ່ຖືກປຸງແຕ່ງແລະມີ DOI ສໍາລັບການຕິດຕາມແລະການອ້າງອີງ.
ຖານຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບນັກທໍລະນີສາດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ Svalbard, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈຸດປະສົງດ້ານການສຶກສາ. ຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍດິຈິຕອນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Svalbox DMDb ຂະຫຍາຍລະດູການພາກສະຫນາມໂດຍບໍ່ມີກໍານົດແລະເປີດການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ໂດຍຜ່ານການພາກສະຫນາມແບບດັ້ງເດີມ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າກະກຽມທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການເດີນທາງແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບພູມສັນຖານ Arctic ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງກໍາລັງປະສົບກັບການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນເນື່ອງຈາກການພັກຜ່ອນຂອງ glacial.
ຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງທີ່ເນັ້ນໃສ່ໃນເຈ້ຍ Geosphere ແມ່ນໂປຣໄຟລ໌ Festningen, ພູມສັນຖານອັນດຽວຂອງ Svalbard. ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍລະນີສາດນີ້ກວມເອົາ 400 ລ້ານປີແລະສະຫນອງການຈັດລໍາດັບຕາມແນວຕັ້ງທີ່ເປັນເອກະລັກໃນທົ່ວເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 7 ກິໂລແມັດ. Svalbox DMDb ຮັກສາບັນທຶກທາງທໍລະນີສາດເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາລ້າໆ, ຮັບປະກັນຄວາມສໍາຄັນທາງວິທະຍາສາດຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
Svalbox DMDb ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຍ້ອນວ່າ DOMs ເພີ່ມເຕີມຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ. ການມີຕົວແບບດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຮ່ວມມືແລະການພິມເຜີຍແຜ່, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນຫມູ່ເກາະ Svalbard.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Svalbox Digital Model Database (DMDb)
– Betlem, P. et al. (2021), ດິຈິຕອລການບຸກລຸກຢູ່ Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1