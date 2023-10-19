ຄວາມລຶກລັບ ແລະສຽງດັງໃນເມືອງ Melbourne ເໜືອ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊອກຫາຄຳຕອບ

ປະຊາຊົນໃນພາກເໜືອຂອງນະຄອນ Melbourne ຮູ້ສຶກງຶດງໍ້ຍ້ອນແສງສີສົ້ມສົດໃສ ຕິດຕາມດ້ວຍສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນທີ່ເກີດກ່ອນເວລາ 9 ໂມງແລງຂອງວັນພຸດ. ວິດີໂອຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແບ່ງປັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ຈັບເອົາເວລາທີ່ຊາວ Doreen ໄດ້ເຫັນປະກົດການດັ່ງກ່າວໃນຂະນະທີ່ດຶງບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກລົດຂອງລາວ. ດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈຂອງສຽງ, ລາວໄດ້ອອກໄປຕາມຖະໜົນເພື່ອສືບສວນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງມັນ.
ອີງຕາມທ່ານ Sean Scanlon, ຊາວເມືອງ Doreen, ສຽງດັງບໍ່ຄືກັບສິ່ງທີ່ລາວເຄີຍໄດ້ຍິນ. ລາວບອກ 7NEWS ວ່າ "ນີ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນສັ່ນສະເທືອນແລະມັນເຮັດໃຫ້ເພື່ອນບ້ານທຸກຄົນອອກຈາກເຮືອນຂອງພວກເຂົາ," ລະເບີດບໍ່ໄດ້ຈຳກັດໃຫ້ Doreen ໂດດດ່ຽວ, ຍ້ອນວ່າຊາວເມືອງ Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, ແລະ Doncaster ລາຍງານວ່າໄດ້ຍິນສຽງດັງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງອະວະກາດໄດ້ປະຕິເສດກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງອຸກະສັກໃດຖືກກວດພົບຢູ່ໃນພື້ນທີ່. Geoscience Australia ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ, ແລະບໍລິສັດໄຟຟ້າ AusNet ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຂອງການລະເບີດຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ. ລັດຖະບານວິກຕໍເຣຍ ຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ມີການລະເບີດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ບ່ອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ລັດ Victoria. ໃນເດືອນສິງຫາ, ມີແສງສະຫວ່າງຄ້າຍໆກັນພ້ອມກັບສຽງດັງດັງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ອົງການອະວະກາດໄດ້ຕັດສິນໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ອາດເປັນຊາກຫັກພັງທີ່ສຸດຈາກລູກສອນໄຟ Soyuz-2 ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ສາເຫດຂອງຄວາມລຶກລັບທີ່ຜ່ານມາແລະສຽງດັງໃນພາກເຫນືອຂອງ Melbourne ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຊາວເມືອງກະຕືລືລົ້ນຊອກຫາຄໍາຕອບ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມສືບຕໍ່ສືບສວນສອບສວນເຫດການດັ່ງກ່າວເພື່ອກຳນົດຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ລັກສະນະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– 7 ຂ່າວ: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127
– Sunrise/Twitter: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411