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ຄວາມລຶກລັບ ແລະສຽງດັງໃນເມືອງ Melbourne ເໜືອ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊອກຫາຄຳຕອບ

ByGabriel Botha

Oct 19, 2023
ຄວາມລຶກລັບ ແລະສຽງດັງໃນເມືອງ Melbourne ເໜືອ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊອກຫາຄຳຕອບ

ປະຊາຊົນໃນພາກເໜືອຂອງນະຄອນ Melbourne ຮູ້ສຶກງຶດງໍ້ຍ້ອນແສງສີສົ້ມສົດໃສ ຕິດຕາມດ້ວຍສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນທີ່ເກີດກ່ອນເວລາ 9 ໂມງແລງຂອງວັນພຸດ. ວິດີໂອຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແບ່ງປັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ຈັບເອົາເວລາທີ່ຊາວ Doreen ໄດ້ເຫັນປະກົດການດັ່ງກ່າວໃນຂະນະທີ່ດຶງບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກລົດຂອງລາວ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຂອງ​ສຽງ, ລາວ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ​ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ມັນ.

ອີງຕາມທ່ານ Sean Scanlon, ຊາວເມືອງ Doreen, ສຽງດັງບໍ່ຄືກັບສິ່ງທີ່ລາວເຄີຍໄດ້ຍິນ. ລາວບອກ 7NEWS ວ່າ "ນີ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນສັ່ນສະເທືອນແລະມັນເຮັດໃຫ້ເພື່ອນບ້ານທຸກຄົນອອກຈາກເຮືອນຂອງພວກເຂົາ," ລະເບີດບໍ່ໄດ້ຈຳກັດໃຫ້ Doreen ໂດດດ່ຽວ, ຍ້ອນວ່າຊາວເມືອງ Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, ແລະ Doncaster ລາຍງານວ່າໄດ້ຍິນສຽງດັງ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ແລະ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ກັບ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອຸ​ກະ​ສັກ​ໃດ​ຖືກ​ກວດ​ພົບ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່. Geoscience Australia ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ, ແລະບໍລິສັດໄຟຟ້າ AusNet ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຂອງການລະເບີດຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ. ລັດຖະບານວິກຕໍເຣຍ ຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ມີການລະເບີດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ບ່ອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ລັດ Victoria. ໃນເດືອນສິງຫາ, ມີແສງສະຫວ່າງຄ້າຍໆກັນພ້ອມກັບສຽງດັງດັງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ອົງການ​ອະວະກາດ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ​ວ່າ ອາດ​ເປັນ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ທີ່​ສຸດ​ຈາກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ Soyuz-2 ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ຊັ້ນ​ບັນຍາກາດ​ຂອງ​ໂລກ.

ສາເຫດຂອງຄວາມລຶກລັບທີ່ຜ່ານມາແລະສຽງດັງໃນພາກເຫນືອຂອງ Melbourne ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຊາວເມືອງກະຕືລືລົ້ນຊອກຫາຄໍາຕອບ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພວມ​ສືບ​ຕໍ່​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ ແລະ ລັກ​ສະ​ນະ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– 7 ຂ່າວ: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127
– Sunrise/Twitter: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411

By Gabriel Botha

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