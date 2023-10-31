ການດໍານ້ໍາເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງເຈຍ: Demystifying Myths ແລະຂຸດຄົ້ນຜົນປະໂຫຍດ

ເຈຍ, ມັກຈະຖືກພັນລະນາວ່າເປັນສັດທີ່ໜ້າຢ້ານໃນສື່ກະແສຫຼັກ, ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນວິລະຊົນຂອງລະບົບນິເວດຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ສື່ມວນຊົນມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບເລື່ອງເຈຍ, ສືບຕໍ່ຄວາມລຶກລັບທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານແລະປູກຝັງຄວາມຢ້ານກົວທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ເສີຍໆນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບບົດບາດສໍາຄັນຂອງເຈຍຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ນິຍົມ, ເຈຍບໍ່ແມ່ນຕົວຮ້າຍທີ່ພວກມັນຖືກສ້າງຂື້ນມາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການບໍລິການລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫລາຍ. ຫນຶ່ງໃນການບໍລິການດັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຄວບຄຸມປະຊາກອນຂອງຍຸງເປັນແບກຫາບພະຍາດແລະສັດຕູພືດກະສິກໍາ, ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດທາງອ້ອມແລະພືດກະສິກໍາ. ເຈຍຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກະຈາຍເມັດພັນແລະການປະສົມເກສອນ, ຊ່ວຍຮັກສາຊີວະນາໆພັນໃນລະບົບນິເວດຂອງພວກເຮົາ.
ການສຶກສາສາກົນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ດຳເນີນໂດຍບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ການສະແດງສື່ທາງລົບຂອງເຈຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ. ການສຶກສາໄດ້ວິເຄາະຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງພັນບົດຄວາມສື່ມວນຊົນແລະພົບວ່າໃນຂະນະທີ່ບົດຄວາມດ້ານນິເວດວິທະຍາໄດ້ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນໃນທາງບວກຂອງເຈຍ, ຜູ້ທີ່ສຸມໃສ່ພະຍາດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈຍໃນແງ່ລົບ.
ດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບເຈຍ, ສື່ມວນຊົນເຮັດໃຫ້ວັດທະນະທໍາຂອງຄວາມຢ້ານກົວທີ່ທໍາລາຍຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຈຸດສຸມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຂັດຂວາງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຫນ້າຈັບໃຈເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຕົວແບບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເນື່ອງ.
ແຕ່ມີຄວາມຫວັງ. ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງບົດບາດສໍາຄັນທີ່ການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນທີ່ມີຄວາມສົມດູນແລະຄົບຖ້ວນສາມາດມີບົດບາດໃນການປ່ຽນຄໍາບັນຍາຍກ່ຽວກັບເຈຍ. ໂດຍການເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການຫຼາຍອັນທີ່ເຈຍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສະຫວັດດີພາບຂອງມະນຸດ ແລະສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດ, ສື່ສາມາດຊ່ວຍສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມສຳຄັນຂອງເຈຍ.
ຕໍ່ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນກວ່າທີ່ຈະບອກເລື່ອງໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບເຈຍ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຊື້ອໄວຣັສມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາຈາກຊະນິດຂອງເຈຍ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງການສົ່ງເສີມສະມາຄົມຜ້າຫົ່ມລະຫວ່າງເຈຍແລະພະຍາດ. ແທນທີ່ຈະ, ໃຫ້ພວກເຮົາສຸມໃສ່ຮູບພາບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເຈຍເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ, ແລະການອະນຸລັກຂອງພວກມັນມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດສໍາລັບການຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກເຮົາ.
ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະທຳລາຍນິທານເລື່ອງເລົ່າ, ເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຮົາ, ແລະຮູ້ຈັກກັບສິ່ງມີຊີວິດທີ່ພິເສດທີ່ເຈຍມີແທ້ໆ. ຮ່ວມກັນ, ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າເຈຍມີອະນາຄົດທີ່ພວກເຂົາສາມາດສືບຕໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕແລະປະກອບສ່ວນອັນລ້ໍາຄ່າໃຫ້ກັບໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ເຈຍແມ່ນອັນຕະລາຍແທ້ໆທີ່ພວກມັນຖືກສະແດງຢູ່ໃນສື່ບໍ?
A: ບໍ່, ເຈຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດຂອງພວກເຮົາ. ເຈຍພຽງແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໃນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກ, ເຊັ່ນ: ເມື່ອພວກມັນເປັນພະຍາດບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ພະຍາດ rabies.
ຖາມ: ເຈຍຊ່ວຍຄວບຄຸມປະຊາກອນຂອງຍຸງໄດ້ແທ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ເຈຍແມ່ນຜູ້ລ້າທໍາມະຊາດຂອງຍຸງແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາປະຊາກອນຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການກິນຍຸງແລະແມງໄມ້ໃນປະລິມານຫຼາຍທີ່ສາມາດເປັນພະຍາດ, ເຈຍໄດ້ປະກອບສ່ວນທາງອ້ອມຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດ.
ຖາມ: ເຈຍສາມາດສົ່ງພະຍາດມາສູ່ຄົນໄດ້ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ເຈຍບາງຊະນິດສາມາດເປັນພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາດ rabies, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອແມ່ນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ ຕາບໃດທີ່ໄດ້ມີການລະມັດລະວັງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ປະຕິສໍາພັນຂອງມະນຸດກັບເຈຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າສັດອື່ນໆ, ລວມທັງສັດລ້ຽງ, ຍັງສາມາດສົ່ງພະຍາດໄປສູ່ມະນຸດໄດ້.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດເຮັດແນວໃດເພື່ອຊ່ວຍອະນຸລັກເຈຍ?
A: ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກເຈຍ. ທ່ານສາມາດສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການອະນຸລັກເຈຍ, ສະຫນອງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເປັນມິດກັບເຈຍໃນສວນຫລັງບ້ານຂອງທ່ານເອງ, ແລະເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດສໍາຄັນຂອງເຈຍໃນລະບົບນິເວດຂອງພວກເຮົາ. ການສຶກສາ ແລະ ການຂັບໄລ່ນິທານນິກາຍ ເປັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີຕໍ່ກັບເຈຍ.