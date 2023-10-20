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ຜູ້ມັກດາລາສາດຄາດການຈະເກີດອັກຄີໄພບາງສ່ວນໃນເດືອນຕຸລາ 2023

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ຜູ້ມັກດາລາສາດຄາດການຈະເກີດອັກຄີໄພບາງສ່ວນໃນເດືອນຕຸລາ 2023

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນທ້ອງຟ້າໃນທົ່ວໂລກກຳລັງລໍຖ້າເບິ່ງດວງຈັນໃນບາງສ່ວນທີ່ຈະມາເຖິງໃນວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາປີ 2023. ຫລັງຈາກທີ່ເກີດເປັນອຸປະຖໍາໃນທ້ອງຟ້າໃນຕົ້ນປີ, ເຫດການເທິງຟ້ານີ້ສັນຍາວ່າຈະຈັບໃຈຜູ້ສັງເກດການແລະປະຫລາດໃຈ. ຈັນທະຄາດ eclipses ໄດ້ fascinated ມະນຸດຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ, ແລະພວກເຂົາຍັງສືບຕໍ່ຖືຄວາມສໍາຄັນທາງວິນຍານໃນວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ.

ນັກດາລາສາດ ແລະນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ສັງເກດການເບິ່ງດວງຈັນຢ່າງໃກ້ສິດ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບໂລກ-ດວງຈັນ ແລະເຂົ້າໃຈການພົວພັນລະຫວ່າງພື້ນຜິວດວງຈັນ ແລະຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສະແດງເທິງຊັ້ນສູງທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະເປັນຕາຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໂດຍນັກສະແດງດາວ ແລະຜູ້ທີ່ມັກໃນດ້ານດາລາສາດ.

ຈັນສະປັສຈັນໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2023 ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາ 11:31 ໂມງຂອງວັນທີ 3 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນນິວເດລີ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນເວລາ 36:29 ໂມງຂອງວັນທີ XNUMX ຕຸລາ. ປາກົດການ eclipse ຈະເຫັນໄດ້ຈາກພາກພື້ນຕ່າງໆ, ລວມທັງອາຊີ, ລັດເຊຍ, ອາຟຣິກາ, ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, Antarctica, ແລະ Oceania.

ຢູ່​ນະຄອນ​ນິວ​ເດ​ລີ, ບັນດາ​ນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ​ສາມາດ​ເຫັນ​ແສງ​ສີ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້. ສູງສຸດຂອງມັນ, ດວງຈັນຈະຕັ້ງຢູ່ເທິງຂອບຟ້າ 62°. ໃນປະເທດອິນເດຍ, ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ອຸບັດ​ສະ​ປີ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ເວ​ລາ 1:45 ໂມງ​ເຊົ້າ, ໂດຍ​ມີ​ປະ​ມານ 12% ຂອງ​ພື້ນ​ຜິວ​ດວງ​ຈັນ​ຢູ່​ໃນ​ເງົາ.

ເພື່ອສຳຜັດກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງແສງຈັນໃນດວງຈັນບາງສ່ວນ, ຜູ້ມັກດາລາສາດພຽງແຕ່ຕ້ອງຍ່າງອອກໄປຂ້າງນອກ ແລະເບິ່ງທ້ອງຟ້າ. ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວຂອງຮູບລັກສະນະຂອງວົງເດືອນແລະ hue ຕະຫຼອດ eclipse ໄດ້.

Eclipse ບາງສ່ວນໃນເດືອນຕຸລາ 2023 ສັນຍາວ່າຈະເປັນເຫດການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈແທ້ໆ, ເປັນໂອກາດພິເສດທີ່ຈະປະຫລາດໃຈກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ສັງເກດການຕາມລະດູການ ຫຼືຜູ້ທີ່ມັກເບິ່ງທ້ອງຟ້າແບບສະບາຍໆ, ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການສະແດງເທິງສະຫວັນທີ່ງົດງາມນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ດວງຈັນ Eclipse ຕຸລາ 2023: ວັນທີ ແລະເວລາ"
– “ດວງຈັນ Eclipse ຕຸລາ 2023: ຢູ່ໃສ ແລະວິທີເບິ່ງ”

By Vicky Stavropoulou

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