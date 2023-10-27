ຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍຂອງຈັນທະປະຕິທິນ: ສາຍຕາອັນສະຫງ່າລາສີ

ເຈົ້າພ້ອມແລ້ວບໍສໍາລັບການສະແດງທີ່ຫນ້າສັງເກດຂອງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຊັ້ນສູງ? ບັງຕົວທ່ານເອງເປັນຈັນທະຄາດບາງສ່ວນ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ Chandra grahan, ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າໃນວັນເສົາ, 28 ຕຸລາ, ແລະສືບຕໍ່ໄປຈົນເຖິງວັນອາທິດ, 29 ຕຸລາ. ເງົາຢູ່ພື້ນຜິວດວງຈັນ, ສ້າງຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າທົ່ວໂລກ.
ພາບນີ້: ໜ່ວຍໂລກເປັນວົງໂຄຈອນທີ່ກວ້າງອອກ, ດວງຕາເວັນກຳລັງສ່ອງແສງໃຫ້ສະຫວ່າງ, ແລະດວງຈັນເປັນວົງໂຄຈອນທີ່ສົດໃສ. ໃນຂະນະທີ່ໂລກເລື່ອນເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງຂອງດວງຈັນ, ເງົາຂອງມັນໄດ້ສໍາຜັດກັບດວງຈັນຢ່າງອ່ອນໂຍນ, ຄ່ອຍໆປິດບັງຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຫາຍໄປທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຫຼືການປ່ຽນສີທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.
ມີ XNUMX ປະເພດຂອງ eclipses lunar ທີ່ bewitch ຜູ້ສັງເກດການ:
1. ອັກຄີໄພທັງໝົດ: ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດອຸປະຖໍາທັງໝົດ, ໜ່ວຍໂລກໄດ້ອ້ອມຮອບດວງຈັນຢ່າງເຕັມທີ່, ກວມເອົາຄວາມມືດອັນເປັນຕາຢ້ານ. ການພົບກັນແບບພິເສດນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວດວງຈັນເປັນສີແດງ ຫຼືສີທອງ. ເມື່ອແສງແດດສະທ້ອນຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນສັ້ນກວ່າກະແຈກກະຈາຍ, ແລະສີສີແດງທີ່ຍາວກວ່າຈະຜ່ານໄປຢ່າງຈິງໃຈ, ອ້ອມຮອບດວງຈັນດ້ວຍສີສັນທີ່ໜ້າຈັບໃຈ. ຮູບລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈນີ້ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປວ່າ "ວົງເດືອນເລືອດ."
2. ອັກຂະລະບາງສ່ວນ: ຢູ່ໃນດວງຈັນແບບບາງສ່ວນ, ມີພຽງບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນທີ່ຍອມຢູ່ກັບເງົາຂອງໂລກ. ມັນອາດຈະຄ້າຍຄືກັບການກັດທີ່ເອົາອອກມາຈາກຂອບເຂດຊັ້ນສູງ ຫຼືເປີດເຜີຍສ່ວນທີ່ມືດມົວທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ເພີ່ມຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບການສະແດງດວງຈັນ.
ໂດຍເຈາະເລິກຂໍ້ມູນສະເພາະ, ດວງຈັນຢູ່ບາງສ່ວນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງປີ 2023 ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາ, 28 ຕຸລາ, ແລະ ແກ່ຍາວໄປຈົນຮອດຕອນຕົ້ນຂອງວັນອາທິດທີ 29 ຕຸລາ. ໃນປະເທດອິນເດຍ, ຄາດການຈະເລີ່ມປະກົດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 11:31 ໂມງຂອງວັນເສົາ ແລະ ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ 19 ນາທີ, ຈາກ 1:05 ໂມງເຊົ້າຫາ 2:24 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນອາທິດ. ໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດປະມານ 1:05 ໂມງເຊົ້າ, ດວງຈັນຈະສຳຜັດກັບສ່ວນທີ່ເລິກກວ່າຂອງເງົາຂອງໂລກ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ umbra, ກວມເອົາສ່ວນໜຶ່ງຂອງພື້ນຜິວທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງມັນ.
ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງເຫດການຊັ້ນສູງນີ້ຈະສ້າງຄວາມສະຫງ່າງາມບໍ່ພຽງແຕ່ອິນເດຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີພາກພື້ນຕ່າງໆໃນທົ່ວຊີກໂລກຕາເວັນອອກ, ລວມທັງອາຟຣິກາ, ເອີຣົບ, ອາຊີ, ແລະບາງສ່ວນຂອງອົດສະຕາລີ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ເບິ່ງຈາກອາເມລິກາອາດຈະພາດເຫດການທີ່ຫນ້າຈັບໃຈນີ້, ແຕ່ບາງສ່ວນຂອງປະເທດບຣາຊິນຈະໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນຈະອອກມາໃນຂອບຟ້າ.
FAQ:
ຖາມ: ຈັນທະຄາດແມ່ນຫຍັງ?
ຕອບ: ຈັນທະຄາດເກີດຂື້ນເມື່ອໜ່ວຍໂລກຕັ້ງຕົວມັນເອງລະຫວ່າງດວງອາທິດ ແລະດວງຈັນ, ບັງເງົາຂອງມັນຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນ.
ຖາມ: ດວງຈັນທັງໝົດເກີດແນວໃດ?
A: ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດອຸປະຖໍາທັງໝົດ, ໂລກໄດ້ກວມເອົາດວງຈັນຢ່າງສົມບູນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດສີແດງ ຫຼື ສີແດງ, ເນື່ອງຈາກແສງແດດທີ່ຖືກກອງຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ຖາມ: ຈັນທະຄາດເປັນບາງສ່ວນແມ່ນຫຍັງ?
ຕອບ: ຢູ່ໃນດວງຈັນບາງສ່ວນ, ມີພຽງບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍເງົາຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນຕາຈັບໃຈ ຫຼື ມີສ່ວນທີ່ມືດລົງ.
ຖາມ: ຈະເກີດອັກຄີໄພບາງສ່ວນໃນປີ 2023 ເມື່ອໃດ?
A: ຈັນສະປັສບາງສ່ວນຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນເສົາ, 28 ຕຸລາ, ແລະສືບຕໍ່ໄປຈົນຮອດວັນອາທິດ, 29 ຕຸລາ.
ຖາມ: ຈະເຫັນດວງຈັນໃນອິນເດຍບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ດວງຈັນຈະປາກົດຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດອິນເດຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກພື້ນຂອງຊີກໂລກຕາເວັນອອກເຊັ່ນ: ອາຟຣິກາ, ເອີຣົບ, ອາຊີ, ແລະບາງພື້ນທີ່ຂອງອົດສະຕາລີ.
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