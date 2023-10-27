Eclipse 2023 ທີ່ຈະມາເຖິງໃນອິນເດຍ: ການຈັດລຽງຊັ້ນຍອດ

ເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ໜ້າຈັບໃຈແມ່ນໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອດຶງດູດຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນທ້ອງຟ້າໃນປະເທດອິນເດຍໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ. ໃນວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາປີ 2023, ຈັນທະຄາດ Eclipse, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Chandra Grahan, ຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າກາງຄືນດີໃຈ. ໃນລະຫວ່າງແສງຈັນ Eclipse, ໂລກຈັດຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເອງລະຫວ່າງແສງຕາເວັນແລະດວງຈັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສອດຄ່ອງຂອງອົງການທັງສາມຊັ້ນສູງ. ການຈັດລຽງດັ່ງກ່າວສາມາດນໍາໄປສູ່ການເປັນອຸປະຖໍາສອງປະເພດ: ເປັນ eclipse lunar ທັງຫມົດແລະ eclipse lunar ບາງສ່ວນ.
ໃນລະຫວ່າງການຕົກຢູ່ໃນດວງຈັນທັງຫມົດ, ເດືອນທັງຫມົດແມ່ນ engulfed ພາຍໃນຮົ່ມຂອງໂລກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແສງຈັນທະຄາດເປັນບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີພຽງບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ເງົາຂອງໂລກ. Eclipse ຕາມຈັນທະປະຕິທິນທີ່ຈະມາເຖິງໃນປະເທດອິນເດຍຖືກຈັດປະເພດເປັນ eclipse ດວງຈັນບາງສ່ວນ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການປະກົດຕົວເທິງຊັ້ນສູງນີ້, ນີ້ແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຮູ້ກ່ຽວກັບຈັນທະຄາດ Eclipse ໃນປີ 2023.
ເວລາແລະການເບິ່ງເຫັນ
ຄາດການຈະເລີ່ມປະກົດຂຶ້ນໃນວັນເສົາທີ 28 ຕຸລາ ແລະຂະຫຍາຍໄປສູ່ວັນອາທິດທີ 29 ຕຸລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາກພື້ນໃນທົ່ວມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ, ອົດສະຕາລີ, ອາຊີ, ເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ຕາເວັນອອກຂອງອາເມລິກາໃຕ້, ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອາເມລິກາເໜືອ, ມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ, ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໃຕ້ ກໍ່ຈະມີໂອກາດໄດ້ຊົມເຫດການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈນີ້.
ໃນປະເທດອິນເດຍ, ລົມພັດແຮງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 11:31 ໂມງ ແລະ ຮອດຈຸດສູງສຸດລະຫວ່າງເວລາ 1:05 ໂມງ ຫາ 2:24 ໂມງ ຂອງວັນອາທິດທີ 29 ຕຸລານີ້.
ວິທີການສັງເກດເບິ່ງ Lunar Eclipse
ບໍ່ເຫມືອນກັບສຸລິຍະຄາດ, ແສງຈັນໃນດວງຈັນສາມາດສັງເກດໄດ້ຢ່າງປອດໄພດ້ວຍຕາເປົ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສາມາດເພີ່ມປະສົບການ ແລະ ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ສັບສົນກວ່າ, ເຊັ່ນ: ສີສີແດງຂອງດວງຈັນ.
ເພື່ອຮັບປະກັນການເບິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາສະຖານທີ່ຊ້ໍາຫ່າງຈາກອິດທິພົນຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສ. ອັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງເຫດການຊັ້ນສູງ ແລະປະຫລາດໃຈກັບຄວາມງາມຂອງດວງຈັນເມື່ອມັນເຂົ້າສູ່ເງົາຂອງໂລກ.
FAQ:
ຖາມ: ຈັນທະຄາດແມ່ນຫຍັງ?
ຕອບ: ຈັນທະຄາດເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ດວງຈັນເຕັມດວງ ເມື່ອໜ່ວຍໂລກຕັ້ງຕົວມັນເອງລະຫວ່າງດວງຕາເວັນ ແລະ ດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການວາງຕົວຂອງອົງຊັ້ນສູງທັງສາມ.
ຖາມ: ຈະເກີດອຸປະຖໍາຕາມຈັນທະປະຕິທິນປີ 2023 ໃນປະເທດອິນເດຍເມື່ອໃດ?
A: ດວງຈັນ Eclipse ໃນປີ 2023 ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາໃນປະເທດອິນເດຍ.
ຖາມ: ຂ້ອຍຈະເບິ່ງດວງຈັນ Eclipse ໄດ້ແນວໃດ?
A: ດວງຈັນ Eclipse ສາມາດສັງເກດໄດ້ຢ່າງປອດໄພດ້ວຍຕາເປົ່າ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ຊອກຫາບ່ອນມືດຢູ່ຫ່າງຈາກແສງແຈ້ງເພື່ອປະສົບການການເບິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຫຼື telescope ສາມາດເພີ່ມປະສົບການ.