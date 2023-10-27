ຫົວຂໍ້ໃໝ່: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຈາກດວງຈັນ Eclipse ໃນເດືອນຕຸລາ 2023

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນຊັ້ນສູງໃນທົ່ວໂລກສາມາດຄາດຄະເນການປະກົດຕົວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນເດືອນນີ້ໃນຂະນະທີ່ອຸປະຖໍາຄັ້ງທີສອງຂອງເດືອນຕຸລາໃກ້ເຂົ້າມາ. ໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາ, ຈະມີປະກົດການປະກົດຕົວເປັນບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນແກ່ຜູ້ສັງເກດການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆຂອງໂລກ.
ໃນລະຫວ່າງແສງຈັນອຸປະລາ, ໂລກຈັດວາງຕົວຂອງມັນເອງລະຫວ່າງແສງຕາເວັນແລະດວງຈັນ, ການຫລໍ່ຫລອມເງົາຢູ່ໃນດ້ານຂອງດວງຈັນ. ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນ eclipses ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເດືອນເຕັມ, ພວກມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນທຸກໆເດືອນເຕັມ.
ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ Space.com, ດວງຈັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີ 2023 ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາ 2:01 ໂມງ EDT (1801 GMT) ວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາ.
ໄລຍະເວລາຂອງ eclipse ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາປະມານຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ 19 ນາທີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແສງຈັນເຕັມທີ່ບາງສ່ວນຈະບໍ່ຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນເຂດສະເພາະ. ບາງສ່ວນຂອງເອີຣົບ, ອາຊີ, ອົດສະຕາລີ, ອາຟຣິກາ, ອາເມລິກາເຫນືອ, ອາເມລິກາໃຕ້, ປາຊີຟິກ, ມະຫາສະຫມຸດ Atlantic, ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ, Arctic, ແລະແມ້ກະທັ້ງ Antarctica ທັງຫມົດຈະສາມາດເຫັນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ eclipse ໄດ້.
ເຫດການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ສັນຍາວ່າຈະຈັບໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມຕົກໃຈໃຫ້ຜູ້ສັງເກດການທົ່ວໂລກ, ເປັນການສະໜອງປະສົບການຮ່ວມກັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນໃນຊັ້ນສູງທົ່ວໂລກ.
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນເອີຣົບ, ອາຊີ, ອົດສະຕຣາລີ, ຫຼືພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກ, ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຫັນທັດສະນະຂອງດວງຈັນໃນໄລຍະໃກ້ກັບແສງຕາເວັນ.
FAQ
ຖາມ: ຈະເກີດອັກຄີໄພບາງສ່ວນເມື່ອໃດ?
A: ດວງຈັນ eclipse ເປັນບາງສ່ວນແມ່ນກໍານົດຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນສຸກ, 28 ຕຸລາ 2023.
ຖາມ: eclipse ຈະເລີ່ມຕົ້ນເວລາໃດ?
A: ອັກຂະຣະຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາ 2:01 ໂມງ EDT (1801 GMT).
ຖາມ: ຈະເຫັນ eclipse ໄດ້ຢູ່ໃສ?
A: อุปราคาຈະເຫັນໄດ້ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂລກ, ລວມທັງເອີຣົບ, ອາຊີ, ອົດສະຕາລີ, ອາຟຣິກາ, ອາເມລິກາເຫນືອ, ອາເມລິກາໃຕ້, ປາຊີຟິກ, ອັດລັງຕິກ, ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ, ອາກຕິກ, ແລະ Antarctica.
ຖາມ: eclipse ຈະດົນປານໃດ?
A: ຄາດວ່າຈະເກີດອັກຄີໄພເປັນບາງສ່ວນເປັນເວລາປະມານ 19 ຊົ່ວໂມງ XNUMX ນາທີ.