ຫົວຂໍ້ໃໝ່: ການສຳຫຼວດຄວາມລຶກລັບຂອງດວງຈັນ Eclipse ໃນປີ 2023

ຈັນທະຄາດ eclipses ໄດ້ດຶງດູດຄົນທຸກເພດທຸກໄວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແລະຄວາມປະຫລາດໃຈ. ໃນປີ 2023, ເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ເອີ້ນວ່າ Chandra Grahan ຫຼື Lunar Eclipse ຈະເກີດຂື້ນ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກດາລາສາດທົ່ວໂລກ. ໃນລະຫວ່າງແສງຈັນອຸປະລາ, ໂລກຜ່ານລະຫວ່າງແສງຕາເວັນແລະດວງຈັນ, ການຫລໍ່ຫລອມເງົາຂອງຕົນຢູ່ໃນດ້ານຂອງດວງຈັນ. ປະກົດການນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ພຽງແຕ່ໃນລະຫວ່າງວົງເດືອນເຕັມ, ເມື່ອດວງອາທິດ, ໂລກ, ແລະດວງຈັນຢູ່ໃນເສັ້ນຊື່.
Chandra Grahan 2023: Lunar Eclipse, ວັນທີ ແລະເວລາ
ແສງຈັນอุปราคาບາງສ່ວນແມ່ນຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາທີ 28 ຕຸລາ, ສືບຕໍ່ເຂົ້າສູ່ຕອນຕົ້ນຂອງວັນອາທິດທີ 29 ຕຸລາ. ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນຕົກຢູ່ໃນເງົາຂອງດວງຈັນໃນວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາ, ມັນຈະເຂົ້າສູ່ເຂດທີ່ມືດກວ່າທີ່ເອີ້ນວ່າ umbra.
ກຳນົດເວລາ Chandra Grahan 2023: ຈະເຫັນດວງຈັນໃນອິນເດຍບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ດວງຈັນຈະປາກົດຢູ່ໃນອິນເດຍ ແລະທົ່ວທະວີບອາຊີ. ອີງຕາມອົງການອະວະກາດອາເມລິກາ NASA, ອິນເດຍໄດ້ສະເໜີໂອກາດການເບິ່ງພາບທີ່ສຳຄັນສຳລັບເຫດການເທິງສະຫວັນນີ້.
Chandra Grahan 2023: ຢູ່ໃສອີກແລ້ວຈະເຫັນຈັນທະບູລຸດ?
ນອກເໜືອໄປຈາກອິນເດຍ, ດວງຈັນຍັງຈະເຫັນໄດ້ທົ່ວຊີກໂລກຕາເວັນອອກ, ລວມທັງເຂດອາຟຣິກາ, ເອີຣົບ, ອາຊີ, ແລະອົດສະຕາລີ. ແນວໃດກໍດີ, ບັນດານັກສັງເກດການຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນການເຫັນເຫດການດັ່ງກ່າວ. ບາງເຂດຂອງປະເທດບຣາຊິນໃນອາເມລິກາໃຕ້ອາດຈະປະສົບກັບອຸບັດເຫດໃນລະຫວ່າງການຂຶ້ນດວງຈັນ.
Eclipse 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal ເວລາ
ໄລຍະເວລາຂອງສິນລະລຶກ, ພິຈາລະນາປະມານ 9 ຊົ່ວໂມງ, ຈະເລີ່ມໃນເວລາ 04:06 ໂມງຂອງວັນເສົາ, 28 ຕຸລາ, ແລະສິ້ນສຸດລົງໃນເວລາ 02: 22 ໂມງຂອງວັນອາທິດ, 29 ຕຸລາ.
Chandra Grahan 2023, Lunar Eclipse: Sharad Purnima tithi, ວັນທີ ແລະເວລາ
ເທດສະການ Purnima tithi, ສັນຍາລັກຂອງວົງເດືອນເຕັມ, ຈະເລີ່ມໃນເວລາ 04: 15 ໂມງຂອງວັນເສົາ, 28 ຕຸລາ, ແລະສິ້ນສຸດໃນເວລາ 01: 52 ໂມງຂອງວັນອາທິດ, 29 ຕຸລາ.
Lunar Eclipse ແມ່ນຫຍັງ?
ຈັນທະຄະຕິ eclipses ແມ່ນເຫດການຊັ້ນສູງທົ່ວໄປທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບດ້ວຍສອງໄລຍະຕົ້ນຕໍ: eclipse penumbral ແລະ umbral eclipse. ອັກຂະຣະໃນວົງໂຄຈອນແມ່ນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອດວງຈັນເຂົ້າສູ່ເງົາຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມມືດມົວເລັກນ້ອຍ. eclipse umbral ແມ່ນໄລຍະທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ, ໃນໄລຍະທີ່ດວງຈັນເຂົ້າໄປໃນເງົາ umbral ຂອງໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ມັນກ້າວເຂົ້າສູ່ເງົາເລິກຂຶ້ນ, ເດືອນອາດຈະມືດລົງແລະເອົາສີແດງ, ສີສົ້ມ, ຫຼືສີນ້ໍາຕານ - ປະກົດການທີ່ມັກຈະເອີ້ນວ່າ "ວົງເດືອນເລືອດ." ສີສັນທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ເປັນຜົນມາຈາກແສງແດດກະແຈກກະຈາຍຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພຽງແຕ່ຄວາມຍາວຄື່ນຂອງແສງທີ່ຍາວກວ່າທີ່ຈະເຂົ້າຫາ ແລະເຮັດໃຫ້ດວງຈັນສະຫວ່າງໄດ້.
Eclipse 2023: ມັນປອດໄພບໍທີ່ຈະເຫັນ Chandra Grahan?
ບໍ່ເຫມືອນກັບ eclipses ແສງຕາເວັນທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງຕາເປັນພິເສດ, eclipses lunar ແມ່ນປອດໄພທີ່ຈະສັງເກດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື telescope ສາມາດເພີ່ມປະສົບການໂດຍການໃຫ້ທັດສະນະທີ່ໃກ້ຊິດ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າຮູບລັກສະນະແລະໄລຍະເວລາຂອງ eclipse lunar ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຈາກເຫດການຫນຶ່ງໄປອີກ, ຂຶ້ນກັບຕໍາແຫນ່ງຂອງດວງຈັນໃນວົງໂຄຈອນແລະທິດທາງຂອງໂລກ.