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ອົກຊີເຈນເກືອບຈະເຊັດຊີວິດເທິງໂລກແນວໃດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 30, 2023
ອົກຊີເຈນເກືອບຈະເຊັດຊີວິດເທິງໂລກແນວໃດ

ບົດຂຽນນີ້ຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຂອງຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກແລະວິທີການອົກຊີເຈນທີ່ ຈຳ ເປັນຕໍ່ຊີວິດໃນທຸກມື້ນີ້, ເກືອບຈະ ກຳ ຈັດສິ່ງມີຊີວິດທັງ ໝົດ ເມື່ອຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນ. ສາດສະດາ Luke O'Neill ເນັ້ນຫນັກວ່າການເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດແມ່ນ "ຄໍາຖາມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາທັງຫມົດ" ແລະນັກວິທະຍາສາດໄດ້ອຸທິດເວລາຫຼາຍເພື່ອຄົ້ນຫາຄໍາອະທິບາຍທາງວິທະຍາສາດ.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ພົບ​ປະ​ຂອງ​ໂງ່ນ​ຫີນ​, ມັນ​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ໂລກ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ປະ​ມານ 4.5 ຕື້​ປີ​ກ່ອນ​. ການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາໃຫ້ຫຼັກຖານຂອງການມີຢູ່ຂອງຮູບແບບຊີວິດໃນຕົ້ນປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສ້າງຈຸລັງທໍາອິດໃຊ້ເວລາຫຼາຍຕື້ປີ. ຈຸລັງເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທັງຫມົດ, ລວມທັງມະນຸດ, ໄດ້ລົງມາຈາກມັນ.

ວິວັດທະນາການມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊີວິດຂອງໂລກ. ຈຸລັງໜຶ່ງພັດທະນາເພື່ອໝູນໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ, ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈສຳຄັນສຳລັບຊີວິດທີ່ປະກົດອອກມາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂະບວນການຜະລິດພະລັງງານນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບແສງແດດແລະສານເຄມີທີ່ຜະລິດອົກຊີເຈນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ. ອົກຊີເຈນມີຄວາມສາມາດໃນການ oxidize ແລະທໍາລາຍສິ່ງມີຊີວິດ.

ຫນ້າສົນໃຈ, ສອງຈຸລັງພົບວິທີການປັບຕົວກັບສານເຄມີທີ່ເປັນພິດນີ້. ຈຸລັງປະເພດຫນຶ່ງສາມາດຈັດການກັບອົກຊີເຈນໄດ້ຄືກັບຫມໍ້ໄຟ, ຄວບຄຸມຜົນກະທົບຂອງມັນ. ຈຸລັງຊະນິດອື່ນ, ບໍ່ສາມາດຈັດການກັບອົກຊີເຈນໄດ້, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມສໍາພັນ symbiotic ນີ້. ຈຸລັງທີ່ສາມາດເອົາອົກຊີເຈນໄດ້ສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບເຊນອື່ນ, ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງສຸດທ້າຍໄດ້ຮັບສານອາຫານ.

ຂະບວນການນີ້, ເອີ້ນວ່າ endosymbiosis, ນໍາໄປສູ່ການເກີດໃຫມ່ຂອງຈຸລັງສັດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອົກຊີເຈນ. ການມີແຫຼ່ງພະລັງງານນີ້ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິວັດທະນາການຂອງຮູບແບບຊີວິດທີ່ຊັບຊ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເດີນທາງຂອງຊີວິດເທິງໂລກໄດ້ຖືກຮູບຊົງດ້ວຍປັດໃຈຕ່າງໆ, ລວມທັງບົດບາດຂອງອົກຊີເຈນ. ໃນຂະນະທີ່ອົກຊີເຈນເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດໃນທຸກມື້ນີ້, ມັນເກືອບຈະທຳລາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງໝົດເມື່ອຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດ ແລະຂະບວນການວິວັດທະນາການທີ່ຕິດຕາມມາແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງນັກວິທະຍາສາດ.

ນິຍາມ:
– Endosymbiosis: ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ symbiotic ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ອີກ​ອັນ​ຫນຶ່ງ​.
– ການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ: ການເກັບສະສົມຂອງຊາກແລະຮ່ອງຮອຍຂອງຊີວິດວັດຖຸບູຮານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຊັ້ນຫີນຕະກອນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Show Me the Science (ບໍ່ມີ URL)

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