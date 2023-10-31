ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລະດັບອົກຊີເຈນແລະການວິວັດທະນາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ Multicellular

ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງລະດັບອົກຊີເຈນໃນການວິວັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ multicellular. ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາ, ປະກົດວ່າລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການມາຮອດຂອງສິ່ງມີຊີວິດທາງທະເລທີ່ສັບສົນຫຼາຍ. ແທນທີ່ຈະ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການຂາດອົກຊີເຈນທີ່ສູງອາດຈະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຮູບແບບຊີວິດຫຼາຍຈຸລັງ.
ອົກຊີເຈນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີສີ, ບໍ່ມີກິ່ນ, ແລະບໍ່ມີລົດຊາດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດໂດຍມະຫາຊົນໃນເປືອກໂລກ. ຫນ້າສົນໃຈ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນມື້ນີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະມານ 21 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ອົກຊີເຈນແມ່ນຂາດຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງພັນລ້ານປີເບື້ອງຕົ້ນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຂອງການມີຢູ່ຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ອີງຕາມການສຶກສາ 2016 ທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ MIT, ລະດັບອົກຊີເຈນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເຫດການອົກຊີເຈນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ປະມານ 2.33 ຕື້ປີກ່ອນ. ເຫດການນີ້ໄດ້ຖືກຫມາຍໂດຍ cyanobacteria ໃນມະຫາສະຫມຸດທີ່ຜະລິດອົກຊີເຈນໂດຍຜ່ານການສັງເຄາະແສງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ແມ່ນຕົວກະຕຸ້ນໃນທັນທີສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ multicellular.
ການປະກົດຕົວຂອງສິ່ງມີຊີວິດຫຼາຍຊັ້ນໃນມະຫາສະໝຸດຂອງໂລກໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາຕໍ່ມາໃນໄລຍະການລະເບີດຂອງ Precambrian “Avalon Explosion” ເມື່ອປະມານ 575 ລ້ານປີກ່ອນ. ການລະເບີດນີ້ໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຈາກຊີວິດຂອງມະຫາສະຫມຸດທີ່ຄອບງໍາໂດຍສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວໄປສູ່ຝູງຊົນທີ່ມີຫຼາຍຈຸລັງສະລັບສັບຊ້ອນ.
ຜົນການວິໄຈໃໝ່ໄດ້ແນະນຳວ່າ ການຂາດສານອົກຊີເຈນທີ່ສູງໃນຊ່ວງໄລຍະຕົ້ນໆຂອງປະຫວັດສາດຂອງໂລກ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການວິວັດທະນາການຂອງຊີວິດຫຼາຍຈຸລັງ. ອັນນີ້ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງລະດັບອົກຊີເຈນແລະການພັດທະນາຂອງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.
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ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ເປັນຫຍັງອົກຊີເຈນຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບສິ່ງມີຊີວິດ?
A: ອົກຊີເຈນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບສິ່ງມີຊີວິດຍ້ອນວ່າມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຫາຍໃຈຂອງເຊນເພື່ອຜະລິດພະລັງງານ. ມັນມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການຢູ່ລອດແລະການເຮັດວຽກຂອງສິ່ງມີຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່.
ຖາມ: ລະດັບອົກຊີເຈນເພີ່ມຂຶ້ນໃນໂລກແນວໃດ?
A: ລະດັບອົກຊີເຈນເພີ່ມຂຶ້ນໃນໂລກເນື່ອງຈາກເຫດການອົກຊີເຈນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນປະມານ 2.33 ຕື້ປີກ່ອນ. Cyanobacteria ໃນມະຫາສະຫມຸດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດອົກຊີເຈນໂດຍຜ່ານການສັງເຄາະແສງ, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບອົກຊີໃນບັນຍາກາດ.
ຖາມ: ລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງມີຊີວິດຫຼາຍຈຸລັງບໍ?
A: ບໍ່, ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນຕໍສໍາລັບການວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງມີຊີວິດຫຼາຍຈຸລັງ. ແທນທີ່ຈະ, ການຂາດອົກຊີເຈນທີ່ສູງໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງປະຫວັດສາດຂອງໂລກອາດຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາຮູບແບບຊີວິດຫຼາຍຈຸລັງ.
ຖາມ: ສິ່ງມີຊີວິດຫຼາຍຈຸລັງເກີດຂື້ນເມື່ອໃດ?
A: ອົງການຈັດຕັ້ງ Multicellular ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງ Precambrian “Avalon Explosion” ປະມານ 575 ລ້ານປີກ່ອນ. ໄລຍະເວລານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫັນປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນຈາກສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີຈຸລັງດຽວທີ່ເດັ່ນຊັດໄປສູ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດຫຼາຍຈຸລັງທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ.