ຍຸກອະວະກາດ ກຳ ລັງປະຖິ້ມເຄື່ອງ ໝາຍ ຂອງມັນຢູ່ເທິງບັນຍາກາດຂອງໂລກ

By

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຢູ່​ໃນ Proceedings of the National Academy of Sciences ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຍຸກ​ອະວະກາດ​ກຳລັງ​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ບັນຍາກາດ​ຂອງ​ໂລກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງໂລຫະໃນ aerosols ໃນບັນຍາກາດ, ອາດຈະມາຈາກຈໍານວນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຍານອະວະກາດແລະດາວທຽມເປີດຕົວແລະການກັບຄືນ. ການປະກົດຕົວຂອງໂລຫະນີ້ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງທາງເຄມີຂອງບັນຍາກາດ, ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັ້ນໂອໂຊນແລະສະພາບອາກາດ.

ນຳພາໂດຍ Dan Murphy ຈາກອົງການບໍລິຫານມະຫາສະໝຸດ ແລະ ບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ, ທີມວິໄຈໄດ້ຄົ້ນພົບ 20 ອົງປະກອບໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ກົງກັບສິ່ງທີ່ໃຊ້ໃນໂລຫະປະສົມຂອງຍານອາວະກາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າມະຫາຊົນຂອງໂລຫະບາງ, ເຊັ່ນ: lithium, ອາລູມິນຽມ, ທອງແດງ, ແລະນໍາ, ຈາກການ reentry ຍານອະວະກາດໄກເກີນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນຂີ້ຝຸ່ນ cosmic ທໍາມະຊາດ. ເປັນຕາຕົກໃຈ, ເກືອບ 10% ຂອງອະນຸພາກອາຊິດຊູນຟູຣິກຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງຊ່ວຍປົກປ້ອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນຊັ້ນໂອໂຊນ, ມີອາລູມີນຽມ ແລະ ໂລຫະຍານອະວະກາດອື່ນໆ.

ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ໃນ​ປີ 2030 ຈະ​ມີ​ດາວ​ທຽມ​ອີກ 50,000 ດາວ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ, ໃນສອງສາມທົດສະວັດຂ້າງຫນ້າ, ເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງອະນຸພາກອາຊິດຊູນຟູຣິກ stratospheric ສາມາດບັນຈຸໂລຫະຈາກການ reentry. ຜົນກະທົບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວຕໍ່ບັນຍາກາດ, ຊັ້ນໂອໂຊນ, ແລະຊີວິດຂອງໂລກແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ.

ການສຶກສາ stratosphere ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນເຂດທີ່ມະນຸດບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່. ພຽງແຕ່ຖ້ຽວບິນທີ່ສູງທີ່ສຸດເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນນີ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການວິທະຍາສາດທາງອາກາດຂອງ NASA, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ຍົນຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອເກັບກໍາຕົວຢ່າງຂອງ stratosphere. ເຄື່ອງ​ມື​ແມ່ນ​ຕິດ​ຢູ່​ກັບ​ໂກນ​ດັງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ແມ່ນ​ສົດ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ລົບ​ກວນ​.

stratosphere ແມ່ນຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະເບິ່ງຄືວ່າສະຫງົບ. ມັນຍັງເປັນບ້ານຂອງຊັ້ນໂອໂຊນ, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປົກປ້ອງຊີວິດເທິງໂລກຈາກລັງສີ ultraviolet ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ໃນໄລຍະສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຊັ້ນໂອໂຊນໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກທີ່ປະສານງານກັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພື່ອສ້ອມແປງແລະທົດແທນມັນ.

ຈໍານວນການເປີດຕົວແລະການກັບຄືນຂອງຊ່ອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການນໍາໂລຫະເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປໃນ stratosphere. ໃນຂະນະທີ່ຈະຫຼວດໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນ ແລະດາວທຽມຖືກນໍາໄປໃຊ້, ພວກມັນປະໄວ້ທາງຫລັງຂອງອະນຸພາກໂລຫະທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຍາກາດໃນວິທີທີ່ນັກວິທະຍາສາດຍັງພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກເພື່ອກໍານົດຜົນສະທ້ອນທີ່ແນ່ນອນຂອງຍຸກອາວະກາດໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ມີ​ທາດ​ໂລຫະ​ຈາກ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ດາວ​ທຽມ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ຊັ້ນ​ໂອ​ໂຊນ, ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ດາວ​ເຄາະ​ທັງ​ໝົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ຫົວຂໍ້: ຍຸກອະວະກາດກຳລັງຖິ້ມເຄື່ອງໝາຍໃສ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ

– ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​: ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​