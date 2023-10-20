ຍຸກອະວະກາດ ກຳ ລັງປະຖິ້ມເຄື່ອງ ໝາຍ ຂອງມັນຢູ່ເທິງບັນຍາກາດຂອງໂລກ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນ Proceedings of the National Academy of Sciences ເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍຸກອະວະກາດກຳລັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງໂລຫະໃນ aerosols ໃນບັນຍາກາດ, ອາດຈະມາຈາກຈໍານວນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຍານອະວະກາດແລະດາວທຽມເປີດຕົວແລະການກັບຄືນ. ການປະກົດຕົວຂອງໂລຫະນີ້ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງທາງເຄມີຂອງບັນຍາກາດ, ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັ້ນໂອໂຊນແລະສະພາບອາກາດ.
ນຳພາໂດຍ Dan Murphy ຈາກອົງການບໍລິຫານມະຫາສະໝຸດ ແລະ ບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ, ທີມວິໄຈໄດ້ຄົ້ນພົບ 20 ອົງປະກອບໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ກົງກັບສິ່ງທີ່ໃຊ້ໃນໂລຫະປະສົມຂອງຍານອາວະກາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າມະຫາຊົນຂອງໂລຫະບາງ, ເຊັ່ນ: lithium, ອາລູມິນຽມ, ທອງແດງ, ແລະນໍາ, ຈາກການ reentry ຍານອະວະກາດໄກເກີນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນຂີ້ຝຸ່ນ cosmic ທໍາມະຊາດ. ເປັນຕາຕົກໃຈ, ເກືອບ 10% ຂອງອະນຸພາກອາຊິດຊູນຟູຣິກຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງຊ່ວຍປົກປ້ອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນຊັ້ນໂອໂຊນ, ມີອາລູມີນຽມ ແລະ ໂລຫະຍານອະວະກາດອື່ນໆ.
ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2030 ຈະມີດາວທຽມອີກ 50,000 ດາວຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ, ໃນສອງສາມທົດສະວັດຂ້າງຫນ້າ, ເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງອະນຸພາກອາຊິດຊູນຟູຣິກ stratospheric ສາມາດບັນຈຸໂລຫະຈາກການ reentry. ຜົນກະທົບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວຕໍ່ບັນຍາກາດ, ຊັ້ນໂອໂຊນ, ແລະຊີວິດຂອງໂລກແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ.
ການສຶກສາ stratosphere ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນເຂດທີ່ມະນຸດບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່. ພຽງແຕ່ຖ້ຽວບິນທີ່ສູງທີ່ສຸດເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນນີ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການວິທະຍາສາດທາງອາກາດຂອງ NASA, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ຍົນຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອເກັບກໍາຕົວຢ່າງຂອງ stratosphere. ເຄື່ອງມືແມ່ນຕິດຢູ່ກັບໂກນດັງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອາກາດທີ່ໄດ້ຮັບການສະແດງອອກແມ່ນສົດແລະບໍ່ມີການລົບກວນ.
stratosphere ແມ່ນຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະເບິ່ງຄືວ່າສະຫງົບ. ມັນຍັງເປັນບ້ານຂອງຊັ້ນໂອໂຊນ, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປົກປ້ອງຊີວິດເທິງໂລກຈາກລັງສີ ultraviolet ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ໃນໄລຍະສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຊັ້ນໂອໂຊນໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກທີ່ປະສານງານກັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພື່ອສ້ອມແປງແລະທົດແທນມັນ.
ຈໍານວນການເປີດຕົວແລະການກັບຄືນຂອງຊ່ອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການນໍາໂລຫະເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປໃນ stratosphere. ໃນຂະນະທີ່ຈະຫຼວດໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນ ແລະດາວທຽມຖືກນໍາໄປໃຊ້, ພວກມັນປະໄວ້ທາງຫລັງຂອງອະນຸພາກໂລຫະທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຍາກາດໃນວິທີທີ່ນັກວິທະຍາສາດຍັງພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກເພື່ອກໍານົດຜົນສະທ້ອນທີ່ແນ່ນອນຂອງຍຸກອາວະກາດໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ຜົນການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການມີທາດໂລຫະຈາກຍານອາວະກາດແລະດາວທຽມເພີ່ມຂຶ້ນ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ, ຊັ້ນໂອໂຊນ, ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງດາວເຄາະທັງໝົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫົວຂໍ້: ຍຸກອະວະກາດກຳລັງຖິ້ມເຄື່ອງໝາຍໃສ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ
– ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການດໍາເນີນງານຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ