ທັດສະນະໃໝ່ກ່ຽວກັບຊີວິດ: ການສຳຫຼວດຈັກກະວານ ແລະຊອກຫາສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ

ນັກດາລາສາດ ແລະນັກດາລາສາດ ທ່ານດຣ.ອາໂອມາວາ ໂລລສ໌ ໄດ້ເລີ່ມການສະແຫວງຫາຊີວິດທີ່ຢູ່ເໜືອໂລກ, ແລະໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ນາງໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດເທິງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາເອງ. ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ ແລະຂະໜາດຂອງຈັກກະວານໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະໃໝ່ແກ່ນາງກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການມີຢູ່ຂອງພວກເຮົາ.
ໃນບົດບັນທຶກຂອງນາງ, "ຊີວິດເທິງດາວອື່ນ: ບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການຊອກຫາສະຖານທີ່ຂອງຂ້ອຍໃນຈັກກະວານ," Shields ສະທ້ອນເຖິງການເດີນທາງຂອງນາງໃນຖານະນັກວິທະຍາສາດແລະຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ມັນມີຢູ່ໃນທັດສະນະຂອງນາງ. ນາງເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການພິຈາລະນາຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ, ມີດາວຫຼາຍເທົ່າທີ່ມີເມັດຊາຍຢູ່ເທິງຫາດຊາຍຂອງໂລກ. ຄວາມເປັນຈິງນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າ cosmos ກວ້າງໃຫຍ່ແລະເປັນຕາຢ້ານທີ່ດົນໃຈແທ້ໆ.
Shields ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເປັນຕົວແທນແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນພາກສະຫນາມຂອງດາລາສາດ. ໃນຖານະເປັນແມ່ຍິງອາຟຣິກາອາເມລິກາໃນພາກສະຫນາມປະຫວັດສາດທີ່ມີຊາຍເດັ່ນ, ນາງໄດ້ພົບເຫັນການດົນໃຈໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີ Barack Obama. ຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນແສງສະຫວ່າງນໍາພາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບຸກຄົນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນສາມາດດີເລີດໃນທຸກຂົງເຂດ, ລວມທັງດາລາສາດ.
memoir ເພີ່ມເຕີມຂຸດຄົ້ນຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການຕິດຕາມ passions ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຝັນ. Shields ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສະແຫວງຫາອາຊີບໃນການສະແດງ, ແຕ່ພົບວ່າຕົນເອງໄດ້ກັບຄືນສູ່ດາລາສາດ, ເປັນພາກສະຫນາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນຢູ່ສະເຫມີພາຍໃນຂອງນາງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃຫມ່ກັບຮາກວິທະຍາສາດຂອງນາງແມ່ນການເຕືອນວ່າຄວາມຝັນແລະຄວາມຢາກຍັງຄົງຢູ່, ປະຕິເສດທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈ.
ລັກສະນະທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນໜຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Shields ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ດາວເຄາະຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “Terminator Habitable.” ດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ມີສະພາບອາກາດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຊີວິດອາດມີຢູ່ຕາມເຂດແດນລະຫວ່າງສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດຂອງມື້ນິລັນດອນແລະກາງຄືນ. ມັນແມ່ນຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າແລະການສືບສວນຂອງນາງທີ່ Shields ແລະທີມງານຂອງນາງໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງດາວເຄາະດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ບົດບັນທຶກຂອງ Shields ສ່ອງແສງເຖິງຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ການຂຸດຄົ້ນ cosmos ມີຕໍ່ຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ອາຊີບຂອງນາງ. ໂດຍການເບິ່ງນອກເໜືອໄປຈາກດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາເອງ, ນາງໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນຂອງຊີວິດໃນໂລກ. ເລື່ອງຂອງນາງເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບເອົາຄວາມຢາກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕິດຕາມຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຊອກຫາຄວາມຫມາຍໃນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ໄສ້, Aomawa. "ຊີວິດເທິງດາວອື່ນ: ບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການຊອກຫາສະຖານທີ່ຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃນຈັກກະວານ."
- ວິທະຍາສາດວັນສຸກ. "ຊອກຫາຄວາມຫມາຍໃນ Cosmos."