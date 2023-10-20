ເຂົ້າໃຈເສັ້ນທາງທີ່ສ່ອງແສງຂອງຝົນດາວຕົກ

ໃນຊ່ວງເວລາຝົນດາວຕົກ, ຜູ້ສັງເກດການໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເປັນບາງຄັ້ງຄາວຕໍ່ປະກົດການທີ່ຫາຍາກທີ່ເອີ້ນວ່າລົດໄຟຄົງທີ່, ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຫຼັງຈາກດາວເຄາະໄດ້ຜ່ານ. ນັກວິທະຍາສາດຍັງພະຍາຍາມກໍານົດສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງລົດໄຟທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ແຕ່ວ່າທິດສະດີນໍາສອງໄດ້ເກີດຂື້ນ.
ທິດສະດີຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເດີນທາງຄວາມໄວສູງຂອງ meteoroids ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖອດເອເລັກໂຕຣນິກອອກຈາກໂມເລກຸນອາກາດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ ionization. ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນລົດໄຟທີ່ຄົງຄ້າງແມ່ນເຊື່ອວ່າມາຈາກການປ່ອຍພະລັງງານໃນເວລາທີ່ໂມເລກຸນ ionized ເຫຼົ່ານີ້ຈັບເອົາເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຫຼົງໄຫຼຈາກສະພາບແວດລ້ອມ. ທິດສະດີອື່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ chemiluminescence, ບ່ອນທີ່ໂລຫະ vaporizing ອອກຈາກ meteoroids ເຄື່ອນທີ່ໄວປະຕິສໍາພັນກັບໂອໂຊນແລະອົກຊີເຈນໃນບັນຍາກາດ, ສ້າງຄວາມສະຫວ່າງ.
ໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດຂອງຝົນດາວຕົກ Orionid, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນຄືນຂອງວັນທີ 21 ຫາ 22 ຕຸລາ, ຜູ້ສັງເກດການພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ມືດມົວສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ປະມານ 10-20 meteors ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຈຸດ radiant, ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ປາກົດຂື້ນຂອງ meteors, ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນ constellation Orion. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະບໍ່ສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ຈຸດນີ້ຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ເນື່ອງຈາກວ່າ meteors Orionid ສາມາດປາກົດຈາກທິດທາງໃດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກ Orionids, ມັນຍັງຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເຝົ້າລະວັງຝົນດາວຕົກໃນພາກໃຕ້ຂອງ Taurids ແລະ Northern Taurids, ເຊິ່ງທັບຊ້ອນກັບ Orionids. ທັງສອງຝັກບົວເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກກຸ່ມດາວ Taurus, ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງ Orion. ໃນຂະນະທີ່ Taurids ເຫນືອເຖິງຈຸດສູງສຸດຂອງພວກເຂົາໃນກາງເດືອນພະຈິກ, Taurids ພາກໃຕ້ນໍາສະເຫນີກໍລະນີທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງລົດໄຟທີ່ຍັງຄົງຄ້າງແລະເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຝົນດາວຕົກ. ຜູ້ສັງເກດການໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະແກນທ້ອງຟ້າຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນລະຫວ່າງຝົນດາວຕົກ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເຫັນເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ໜ້າຈັບໃຈເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ວິທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກຝົນດາວຕົກແລະເຫດການທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນອື່ນໆ"
ນິຍາມ:
– Meteoroid: ເປັນຫີນນ້ອຍໆ ຫຼືໂລຫະທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ
– ທາດໄອອອນ: ຂະບວນການເພີ່ມ ຫຼືກຳຈັດອິເລັກຕອນອອກຈາກອະຕອມ ຫຼືໂມເລກຸນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງທາດໄອອອນ.
- Chemiluminescence: ການປ່ອຍແສງສະຫວ່າງເປັນຜົນມາຈາກການຕິກິຣິຍາທາງເຄມີ, ໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄວາມຮ້ອນ.