Chris Hadfield: ອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກຳການບິນອະວະກາດ

ມີຊື່ສຽງສໍາລັບການເລົ່າເລື່ອງທີ່ຫນ້າຈັບໃຈແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງລາວ, Chris Hadfield ໄດ້ສະຫລອງເວທີຢູ່ທີ່ Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics Summit, ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ມີນິທານກ່ຽວກັບອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະໂດດເດັ່ນຂອງລາວ. ໃນຖານະເປັນອະດີດນັກບິນນັກບິນ, ວິສະວະກອນ, ນັກດົນຕີ, ນັກຂຽນ, ແລະ, ເຫນືອສິ່ງທັງຫມົດ, ນັກອາວະກາດ, Hadfield ເນັ້ນຫນັກວ່າການເດີນທາງທີ່ພິເສດຂອງລາວບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍໂອກາດ.
ການຍົກເລີກແນວຄິດໃດໆກ່ຽວກັບການຖືກທົດແທນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລາວ, Hadfield ໄດ້ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສາມເດືອນຂອງລາວກ່ຽວກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໃນປີ 2013 ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະການອຸທິດຕົນທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ. ແທນທີ່ຈະສະດຸດໃນການເຮັດວຽກອັນລ້ຳຄ່າຂອງລາວ, ເສັ້ນທາງຂອງລາວໄດ້ຖືກປູດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນໃນການຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ນອກເຫນືອຈາກການສະແຫວງຫານັກອາວະກາດຂອງລາວ, ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານອະວະກາດຂອງ Hadfield ໄດ້ປະໄວ້ເປັນເຄື່ອງຫມາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ກ່ຽວກັບວິໄນຕ່າງໆພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນ. ຈາກບົດບາດທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວໃນຖານະນັກບິນສູ້ຮົບ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງລາວໃນກອງທັບອາກາດ Royal Canadian, ກັບການປະກອບສ່ວນອັນລ້ໍາຄ່າຂອງລາວໃນຖານະນັກວິສະວະກອນ, ຄວາມສະຫລາດທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ Hadfield ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການປະດິດສ້າງດ້ານການບິນ.
ຕະຫຼອດຄໍາປາໄສທີ່ສໍາຄັນຂອງລາວ, Hadfield ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງລາວທີ່ຈະສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິຊາການ. ລາວໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົມກຽວກັນລະຫວ່າງວິທະຍາສາດແລະສິລະປະ, ແຕ້ມຂະຫນານລະຫວ່າງພອນສະຫວັນດ້ານດົນຕີຂອງລາວແລະຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີຕໍ່ອາຊີບນັກອາວະກາດຂອງລາວ. ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມງວດທາງວິທະຍາສາດນີ້ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ໄວໜຸ່ມນັບບໍ່ຖ້ວນເພື່ອຄົ້ນຫາອານາເຂດທີ່ບໍ່ມີແຜນຜັງໃນທົ່ວສາຂາວິຊາການສຶກສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
FAQ:
ຖາມ: ຈຸດເດັ່ນຂອງອາຊີບຂອງ Chris Hadfield ມີຫຍັງແດ່?
A: Chris Hadfield ໄດ້ມີອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເປັນນັກບິນຮົບ, ວິສະວະກອນ, ນັກດົນຕີ, ນັກຂຽນ ແລະນັກອາວະກາດ, ໂດຍຜົນສໍາເລັດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງລາວແມ່ນຜູ້ບັນຊາການສະຖານີອາວະກາດສາກົນໃນປີ 2013.
ຖາມ: Chris Hadfield ຈົບລົງໃນອາຊີບຂອງລາວແນວໃດ?
A: ອາຊີບຂອງ Chris Hadfield ບໍ່ແມ່ນຜົນມາຈາກໂອກາດ. ລາວໄດ້ສະແຫວງຫາອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລາວດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສໍາຫຼວດ.
ຖາມ: Chris Hadfield ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາການບິນອະວະກາດ?
A: ຄວາມຊໍານານຂອງ Chris Hadfield ໃນຖານະນັກບິນແລະວິສະວະກອນນັກບິນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດຂອງລາວທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງວິທະຍາສາດແລະສິລະປະໄດ້ດົນໃຈບຸກຄົນນັບບໍ່ຖ້ວນໃຫ້ດໍາເນີນການຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ.