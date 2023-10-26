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Chris Hadfield: ອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກຳການບິນອະວະກາດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 26, 2023
Chris Hadfield: ອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກຳການບິນອະວະກາດ

ມີຊື່ສຽງສໍາລັບການເລົ່າເລື່ອງທີ່ຫນ້າຈັບໃຈແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງລາວ, Chris Hadfield ໄດ້ສະຫລອງເວທີຢູ່ທີ່ Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics Summit, ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ມີນິທານກ່ຽວກັບອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະໂດດເດັ່ນຂອງລາວ. ໃນຖານະເປັນອະດີດນັກບິນນັກບິນ, ວິສະວະກອນ, ນັກດົນຕີ, ນັກຂຽນ, ແລະ, ເຫນືອສິ່ງທັງຫມົດ, ນັກອາວະກາດ, Hadfield ເນັ້ນຫນັກວ່າການເດີນທາງທີ່ພິເສດຂອງລາວບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍໂອກາດ.

ການຍົກເລີກແນວຄິດໃດໆກ່ຽວກັບການຖືກທົດແທນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລາວ, Hadfield ໄດ້ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສາມເດືອນຂອງລາວກ່ຽວກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໃນປີ 2013 ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະການອຸທິດຕົນທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ດຸດ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ​ຂອງ​ລາວ, ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ປູ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ ແລະ ຄວາມ​ຢາກ​ຮູ້​ຢາກ​ເຫັນ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ.

ນອກເຫນືອຈາກການສະແຫວງຫານັກອາວະກາດຂອງລາວ, ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານອະວະກາດຂອງ Hadfield ໄດ້ປະໄວ້ເປັນເຄື່ອງຫມາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ກ່ຽວກັບວິໄນຕ່າງໆພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນ. ຈາກບົດບາດທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວໃນຖານະນັກບິນສູ້ຮົບ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງລາວໃນກອງທັບອາກາດ Royal Canadian, ກັບການປະກອບສ່ວນອັນລ້ໍາຄ່າຂອງລາວໃນຖານະນັກວິສະວະກອນ, ຄວາມສະຫລາດທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ Hadfield ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການປະດິດສ້າງດ້ານການບິນ.

ຕະຫຼອດຄໍາປາໄສທີ່ສໍາຄັນຂອງລາວ, Hadfield ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງລາວທີ່ຈະສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິຊາການ. ລາວໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົມກຽວກັນລະຫວ່າງວິທະຍາສາດແລະສິລະປະ, ແຕ້ມຂະຫນານລະຫວ່າງພອນສະຫວັນດ້ານດົນຕີຂອງລາວແລະຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີຕໍ່ອາຊີບນັກອາວະກາດຂອງລາວ. ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມງວດທາງວິທະຍາສາດນີ້ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ໄວໜຸ່ມນັບບໍ່ຖ້ວນເພື່ອຄົ້ນຫາອານາເຂດທີ່ບໍ່ມີແຜນຜັງໃນທົ່ວສາຂາວິຊາການສຶກສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

FAQ:

ຖາມ: ຈຸດເດັ່ນຂອງອາຊີບຂອງ Chris Hadfield ມີຫຍັງແດ່?
A: Chris Hadfield ໄດ້ມີອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເປັນນັກບິນຮົບ, ວິສະວະກອນ, ນັກດົນຕີ, ນັກຂຽນ ແລະນັກອາວະກາດ, ໂດຍຜົນສໍາເລັດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງລາວແມ່ນຜູ້ບັນຊາການສະຖານີອາວະກາດສາກົນໃນປີ 2013.

ຖາມ: Chris Hadfield ຈົບລົງໃນອາຊີບຂອງລາວແນວໃດ?
A: ອາຊີບຂອງ Chris Hadfield ບໍ່ແມ່ນຜົນມາຈາກໂອກາດ. ລາວໄດ້ສະແຫວງຫາອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລາວດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສໍາຫຼວດ.

ຖາມ: Chris Hadfield ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາການບິນອະວະກາດ?
A: ຄວາມຊໍານານຂອງ Chris Hadfield ໃນຖານະນັກບິນແລະວິສະວະກອນນັກບິນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດຂອງລາວທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງວິທະຍາສາດແລະສິລະປະໄດ້ດົນໃຈບຸກຄົນນັບບໍ່ຖ້ວນໃຫ້ດໍາເນີນການຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ.

By Vicky Stavropoulou