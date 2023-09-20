SpaceX ພະຍາຍາມທຳລາຍສະຖິຕິຖ້ຽວບິນທີ 17 ດ້ວຍ Falcon 9 Booster

SpaceX ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ດ້ວຍການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ຈະເຮັດການບິນຄັ້ງທີ 17 ຂອງມັນ. ພາລະກິດ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ Starlink 6-17, ມີກໍານົດທີ່ຈະຍົກອອກຈາກ pad 40 ຂອງ Cape Canaveral ຢູ່ 10:47 pm EDT.
ເຄື່ອງກະຕຸ້ນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຄໍາຖາມ, ໝາຍເລກ Serial 1060, ຈະສ້າງປະຫວັດສາດໂດຍການສໍາເລັດຖ້ຽວບິນທີ 17 ຂອງມັນ. SpaceX ບັນລຸໄດ້ຈຸດໝາຍສຳຄັນໃນຕົ້ນປີນີ້ ເມື່ອໄດ້ຮັບຮອງເຮືອບິນ Falcon 9 ລຳທຳອິດຂອງຕົນໄດ້ເຖິງ 20 ຖ້ຽວ, ແລະການເປີດຕົວຄັ້ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍນັ້ນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ບິນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020 ເພື່ອນໍາໃຊ້ດາວທຽມ GPS 3-3 ສໍາລັບກອງທັບອາວະກາດສະຫະລັດ, ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ booster ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບພາລະກິດຕ່າງໆ, ລວມທັງ Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34, ແລະ Transporter- 6 ພາລະກິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຈັດສົ່ງ 11 Starlink payloads.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເປີດຕົວແມ່ນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ. ບັນດານັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງກອງທັບອາວະກາດ ກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າດິນຟ້າອາກາດໃກ້ຝັ່ງອາວະກາດຂອງລັດ Florida, ພ້ອມກັບພາຍຸທີ່ພັດເຂົ້າໄປນອກຝັ່ງໃນມະຫາສະໝຸດອັດແລນຕິກ. ການຄາດຄະເນໄດ້ຄາດຄະເນໂອກາດ 60 ເປີເຊັນຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຍອມຮັບສໍາລັບການເປີດຕົວ, ໂດຍຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍແມ່ນການລະເມີດກົດລະບຽບເມຄ cumulus. ຖ້າການເປີດຕົວແມ່ນຊັກຊ້າໃນມື້ຫນຶ່ງ, ເງື່ອນໄຂອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໂດຍມີໂອກາດພຽງແຕ່ 30 ເປີເຊັນຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຍອມຮັບ.
ພາລະກິດນີ້ຍັງຈະເປັນເຄື່ອງຫມາຍການເປີດຕົວຄັ້ງທີ 20 ຂອງດາວທຽມ V2 mini Starlink, ເຊິ່ງສະຫນອງຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະສີ່ເທົ່າຂອງແບນວິດເມື່ອທຽບກັບຮຸ່ນທີ່ຜ່ານມາ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ດາວທຽມ V2 Starlink ຂະຫນາດເຕັມແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເປີດຕົວໂດຍໃຊ້ຍານພາຫະນະ Starship ຂອງ SpaceX. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເປີດຕົວ Starship ຊັກຊ້າໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ SpaceX ສ້າງດາວທຽມສະບັບ condensed ທີ່ຈະເປີດຕົວໃນ Falcon 9.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, SpaceX ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສ້າງປະຫວັດສາດໂດຍການພະຍາຍາມສ້າງສະຖິຕິການບິນຄັ້ງທີ 17 ດ້ວຍຍົນ Falcon 9 booster ຂອງມັນ. ຜົນສຳເລັດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງບໍລິສັດໃນການນຳມາໃຊ້ຄືນໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ວາງພື້ນຖານສຳລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດໂດຍໃຊ້ຍານພາຫະນະ Starship ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄືນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ນິຍາມ:
- ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄືນໃຫມ່: ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄືນໃຫມ່ຂອງ booster ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລູກສໍາລັບການເປີດຕົວຫຼາຍຄັ້ງ.
– Falcon 9: ຍານອະວະກາດເປີດວົງໂຄຈອນ XNUMX ຂັ້ນຕອນຂອງ SpaceX ທີ່ສາມາດສົ່ງການສົ່ງຍານຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ.
– Starlink: ກຸ່ມດາວດາວທຽມອິນເຕີເນັດຂອງ SpaceX ອອກແບບມາເພື່ອສະໜອງຄວາມຖີ່ກ້ວາງຂອງບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ບົດຄວາມທີ່ມາ]