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SpaceX Falcon 9 ​ໄດ້​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ Starlink 21 ດວງ​ຈາກ​ຖານ​ທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Vandenberg ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ.

ByRobert Andrew

Oct 21, 2023
SpaceX Falcon 9 ​ໄດ້​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ Starlink 21 ດວງ​ຈາກ​ຖານ​ທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Vandenberg ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ.

ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້, ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ໄດ້ບິນອອກຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ໃນລັດ California, ສຳເລັດການສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ການເປີດຕົວນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງສອງພາລະກິດການຈັດສົ່ງ Starlink ທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບມື້.

ຈະລວດ Falcon 9, ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ Merlin 1D 1 ລຳ, ໄດ້ຍົກອອກມາໃນເວລາ 23:4 ໂມງເຊົ້າ PDT. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ Space Launch Complex 4 East (SLC-22E), ຈະ​ຫຼວດ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ເສັ້ນ​ທາງ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້. ການເປີດຕົວນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດຍ້ອນວ່າມັນເປັນພາລະກິດຄັ້ງທີ 75 ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ SpaceX ຈາກ West Coast ໃນປີນີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປີດຕົວວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 2023 ໃນປີ XNUMX ສໍາລັບບໍລິສັດ.

ລັກສະນະທີ່ຫນ້າສັງເກດອັນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດນີ້ແມ່ນການນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງ booster ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ. ເຄື່ອງເສີມສະເພາະນີ້ໄດ້ສຳເລັດ 16 ຖ້ຽວບິນ, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນພາລະກິດເຊັ່ນ: Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, ແລະອື່ນໆອີກ. ຫຼັງຈາກໄລຍະການເຜົາໄຫມ້ຕົ້ນຕໍ, ແກ່ຍາວປະມານສອງນາທີເຄິ່ງ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດສົບຜົນສໍາເລັດລົງຈອດເຮືອ drone ທີ່ມີຊື່ວ່າ 'ແນ່ນອນຂ້ອຍຍັງຮັກເຈົ້າ' ໃນມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກ.

ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ດາວ​ທຽມ V21 Mini Starlink ຈຳນວນ 2 ດວງ​ແມ່ນ​ມີ​ກຳນົດ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ປະມານ 2 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ເປັນຍານອາວະກາດ Starlink ລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ຕິດຕັ້ງເສົາອາກາດທີ່ຍົກລະດັບ ແລະແຜງແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້າ, ດາວທຽມ V28 Mini ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງແບນວິດສີ່ເທົ່າ. ການເປີດຕົວໃນມື້ນີ້ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ຕົວແບບ VXNUMX Mini ໄດ້ຮັບການຈ້າງງານຕັ້ງແຕ່ການນໍາສະເໜີໃນຕົ້ນປີນີ້.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແລ້ວ, ຈະ​ຫຼວດ Falcon 9 ອີກ​ລູກ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ສະຖານີ​ກອງທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Cape Canaveral ໃນ​ລັດ Florida. ພາລະກິດ​ນີ້​ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ດາວ​ທຽມ V23 Mini Starlink ຈຳນວນ 2 ດວງ​ເປັນ​ສະຖິຕິ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ພາລະກິດ​ດຽວ.

ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນກຸ່ມດາວທຽມ Starlink ຂອງຕົນ, ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຄອບຄຸມບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ ແລະ ປູທາງໄປສູ່ການປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ.

ນິຍາມ:
– Falcon 9: ເປັນຈະຫຼວດວົງໂຄຈອນ XNUMX ຂັ້ນຕອນທີ່ພັດທະນາ ແລະຜະລິດໂດຍ SpaceX ເພື່ອຂົນສົ່ງດາວທຽມ ແລະຍານອາວະກາດຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດ.
– Starlink: ເປັນກຸ່ມດາວອິນເຕີເນັດດາວທຽມທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ SpaceX ສະຫນອງການປົກຄຸມຄວາມຖີ່ທົ່ວໂລກ.
– ຖານ​ທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Vandenberg: ເປັນ​ຖານ​ທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ເມືອງ Lompoc, ລັດ California.
– ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ: ຂະ​ບວນ​ການ​ສົ່ງ​ຈະ​ຫຼວດ ຫຼື​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ອ້ອມ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຊັ້ນ​ສູງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- SpaceX (ບໍ່​ມີ URL ໃຫ້​)
- ຖານ​ທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Vandenberg (ບໍ່​ມີ URL ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​)

By Robert Andrew

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