ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້, ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ໄດ້ບິນອອກຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ໃນລັດ California, ສຳເລັດການສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ການເປີດຕົວນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງສອງພາລະກິດການຈັດສົ່ງ Starlink ທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບມື້.
ຈະລວດ Falcon 9, ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ Merlin 1D 1 ລຳ, ໄດ້ຍົກອອກມາໃນເວລາ 23:4 ໂມງເຊົ້າ PDT. ຫຼັງຈາກການຍິງຂຶ້ນຈາກ Space Launch Complex 4 East (SLC-22E), ຈະຫຼວດໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂຶ້ນສູ່ເສັ້ນທາງທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ການເປີດຕົວນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດຍ້ອນວ່າມັນເປັນພາລະກິດຄັ້ງທີ 75 ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ SpaceX ຈາກ West Coast ໃນປີນີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປີດຕົວວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 2023 ໃນປີ XNUMX ສໍາລັບບໍລິສັດ.
ລັກສະນະທີ່ຫນ້າສັງເກດອັນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດນີ້ແມ່ນການນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງ booster ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ. ເຄື່ອງເສີມສະເພາະນີ້ໄດ້ສຳເລັດ 16 ຖ້ຽວບິນ, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນພາລະກິດເຊັ່ນ: Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, ແລະອື່ນໆອີກ. ຫຼັງຈາກໄລຍະການເຜົາໄຫມ້ຕົ້ນຕໍ, ແກ່ຍາວປະມານສອງນາທີເຄິ່ງ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດສົບຜົນສໍາເລັດລົງຈອດເຮືອ drone ທີ່ມີຊື່ວ່າ 'ແນ່ນອນຂ້ອຍຍັງຮັກເຈົ້າ' ໃນມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກ.
ການສົ່ງດາວທຽມດາວທຽມ V21 Mini Starlink ຈຳນວນ 2 ດວງແມ່ນມີກຳນົດຈະດຳເນີນປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການຍິງສົ່ງ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ເປັນຍານອາວະກາດ Starlink ລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ຕິດຕັ້ງເສົາອາກາດທີ່ຍົກລະດັບ ແລະແຜງແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້າ, ດາວທຽມ V28 Mini ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງແບນວິດສີ່ເທົ່າ. ການເປີດຕົວໃນມື້ນີ້ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ຕົວແບບ VXNUMX Mini ໄດ້ຮັບການຈ້າງງານຕັ້ງແຕ່ການນໍາສະເໜີໃນຕົ້ນປີນີ້.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຍິງສົ່ງຄັ້ງນີ້ແລ້ວ, ຈະຫຼວດ Falcon 9 ອີກລູກໜຶ່ງຈະຖືກສົ່ງອອກຈາກສະຖານີກອງທັບອາວະກາດ Cape Canaveral ໃນລັດ Florida. ພາລະກິດນີ້ຈະສົ່ງດາວທຽມດາວທຽມ V23 Mini Starlink ຈຳນວນ 2 ດວງເປັນສະຖິຕິສູງທີ່ສຸດໃນພາລະກິດດຽວ.
ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນກຸ່ມດາວທຽມ Starlink ຂອງຕົນ, ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຄອບຄຸມບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ ແລະ ປູທາງໄປສູ່ການປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ.
ນິຍາມ:
– Falcon 9: ເປັນຈະຫຼວດວົງໂຄຈອນ XNUMX ຂັ້ນຕອນທີ່ພັດທະນາ ແລະຜະລິດໂດຍ SpaceX ເພື່ອຂົນສົ່ງດາວທຽມ ແລະຍານອາວະກາດຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດ.
– Starlink: ເປັນກຸ່ມດາວອິນເຕີເນັດດາວທຽມທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ SpaceX ສະຫນອງການປົກຄຸມຄວາມຖີ່ທົ່ວໂລກ.
– ຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg: ເປັນຖານທັບອາວະກາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງເມືອງ Lompoc, ລັດ California.
– ການສົ່ງຍານອະວະກາດ: ຂະບວນການສົ່ງຈະຫຼວດ ຫຼືຍານອາວະກາດຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນອ້ອມຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- SpaceX (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)
- ຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg (ບໍ່ມີ URL ສະຫນອງໃຫ້)