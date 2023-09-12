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SpaceX ກໍານົດຈະເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink ອີກຊຸດຫນຶ່ງ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
SpaceX ກໍານົດຈະເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink ອີກຊຸດຫນຶ່ງ

SpaceX ມີກຳນົດຈະສົ່ງດາວທຽມອີກກຸ່ມໜຶ່ງເພື່ອບໍລິການອິນເຕີເນັດ Starlink ຂອງຕົນຈາກຖານທັບອະວະກາດ Vandenberg ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ເອີ້ນວ່າ Starlink Group 7-2, ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink ຮຸ່ນທີສອງ 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນສະບັບ condensed ຂອງດາວທຽມ Starlink V2 ຂະຫນາດເຕັມທີ່ຈະເປີດຕົວໃນອະນາຄົດໂດຍນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ Starship.

ຈະຫຼວດ Falcon 9 ຈະ​ຍົກ​ອອກ​ຈາກ​ຖານ​ທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Vandenberg ແລະ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ຈະ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ທາງ​ຫຼັງ​ປະມານ 1071 ນາ​ທີ​ເຄິ່ງ. ​ເຮືອ​ບັນທຸກ​ລຳ​ນີ້​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້ B11 ຈະ​ພະຍາຍາມ​ລົງ​ຈອດ​ເທິງ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂັບ​ໄລ່​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນອກ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ Baja California. ຖ້າ​ຫາກ​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ, ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ບິນ​ຄັ້ງ​ທີ XNUMX ຂອງ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ທີ XNUMX ​ແລະ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ XNUMX ທີ່​ມັນ​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ເທິງ​ກຳ​ປັ່ນ drone.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​, ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ສອງ​ຈະ​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ເຜົາ​ໄຫມ້​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ໄປ​ເຖິງ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ບ່ອນ​ຈອດ​ລົດ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​. ຫຼັງ​ຈາກ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ເປັນ​ເວລາ 45 ນາ​ທີ, ມັນ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຍິງ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ເພື່ອ​ໄປ​ເຖິງ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໄວ້​ໃນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ. ໃນເວລາ T+1 ຊົ່ວໂມງ, 2 ນາທີ ແລະ 19 ວິນາທີ ຫຼັງຈາກການເປີດຕົວ, ດາວທຽມ 21 ດວງຈະຖືກນຳໄປໃຊ້.

ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງ Jonathan McDowell, ນັກດາລາສາດຂອງສູນ Harvard-Smithsonian ສໍາລັບຟີຊິກດາລາສາດ, ການຍິງຈະຫຼວດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຈໍານວນດາວທຽມ Starlink ທັງຫມົດທີ່ຖືກເປີດຕົວເປັນ 5,070 ດວງ. ກ່ອນໜ້ານີ້ SpaceX ລາຍງານວ່າມີຜູ້ສະໝັກໃຊ້ Starlink ຫຼາຍກວ່າ 1.5 ລ້ານຄົນ ແລະບໍລິການດັ່ງກ່າວມີຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດ.

ການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດ, ໃຫ້ຜູ້ຊົມທີ່ມີບ່ອນນັ່ງແຖວຫນ້າເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງຈຸດສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ SpaceX ໃນການຂະຫຍາຍການບໍລິການອິນເຕີເນັດ Starlink ຂອງຕົນແລະການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Jonathan McDowell (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
– SpaceX

By Robert Andrew

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