SpaceX ກໍານົດຈະເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink ອີກຊຸດຫນຶ່ງ

SpaceX ມີກຳນົດຈະສົ່ງດາວທຽມອີກກຸ່ມໜຶ່ງເພື່ອບໍລິການອິນເຕີເນັດ Starlink ຂອງຕົນຈາກຖານທັບອະວະກາດ Vandenberg ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ເອີ້ນວ່າ Starlink Group 7-2, ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink ຮຸ່ນທີສອງ 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນສະບັບ condensed ຂອງດາວທຽມ Starlink V2 ຂະຫນາດເຕັມທີ່ຈະເປີດຕົວໃນອະນາຄົດໂດຍນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ Starship.
ຈະຫຼວດ Falcon 9 ຈະຍົກອອກຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ແລະຂັ້ນຕອນທຳອິດຈະແຍກອອກຈາກທາງຫຼັງປະມານ 1071 ນາທີເຄິ່ງ. ເຮືອບັນທຸກລຳນີ້ທີ່ກຳນົດໄວ້ B11 ຈະພະຍາຍາມລົງຈອດເທິງກຳປັ່ນຂັບໄລ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ Baja California. ຖ້າຫາກປະສົບຜົນສຳເລັດ, ມັນຈະເປັນເຄື່ອງໝາຍການບິນຄັ້ງທີ XNUMX ຂອງເຮືອບິນລຳທີ XNUMX ແລະເປັນເທື່ອທີ XNUMX ທີ່ມັນໄດ້ລົງຈອດຢູ່ເທິງກຳປັ່ນ drone.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຂັ້ນຕອນທີສອງຈະສໍາເລັດການເຜົາໄຫມ້ຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນເພື່ອໄປເຖິງວົງໂຄຈອນບ່ອນຈອດລົດເບື້ອງຕົ້ນ. ຫຼັງຈາກຝັ່ງທະເລເປັນເວລາ 45 ນາທີ, ມັນຈະດຳເນີນການຍິງເທື່ອທີສອງເພື່ອໄປເຖິງວົງໂຄຈອນທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ໃນເວລາ T+1 ຊົ່ວໂມງ, 2 ນາທີ ແລະ 19 ວິນາທີ ຫຼັງຈາກການເປີດຕົວ, ດາວທຽມ 21 ດວງຈະຖືກນຳໄປໃຊ້.
ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງ Jonathan McDowell, ນັກດາລາສາດຂອງສູນ Harvard-Smithsonian ສໍາລັບຟີຊິກດາລາສາດ, ການຍິງຈະຫຼວດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຈໍານວນດາວທຽມ Starlink ທັງຫມົດທີ່ຖືກເປີດຕົວເປັນ 5,070 ດວງ. ກ່ອນໜ້ານີ້ SpaceX ລາຍງານວ່າມີຜູ້ສະໝັກໃຊ້ Starlink ຫຼາຍກວ່າ 1.5 ລ້ານຄົນ ແລະບໍລິການດັ່ງກ່າວມີຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດ.
ການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດ, ໃຫ້ຜູ້ຊົມທີ່ມີບ່ອນນັ່ງແຖວຫນ້າເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງຈຸດສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ SpaceX ໃນການຂະຫຍາຍການບໍລິການອິນເຕີເນັດ Starlink ຂອງຕົນແລະການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Jonathan McDowell (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
– SpaceX