Linde ແລະ Ariane Group ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຊິ້ນສ່ວນໂລຫະປະສົມທອງແດງ

ກຸ່ມ Linde ແລະ Ariane ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍາລັງໃນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ທັນສະ ໄໝ ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຂະບວນການຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງສໍາລັບຊິ້ນສ່ວນໂລຫະປະສົມທອງແດງທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງເຜົາໃຫມ້ເຄື່ອງຈັກຂອງລູກປືນຍົກຫນັກ. ເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການ Ariane 6, ເຊິ່ງໄດ້ປະເຊີນກັບງົບປະມານຫຼາຍເກີນໄປແລະຄວາມລ່າຊ້າ. ໂດຍນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ, ໂດຍສະເພາະໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຝຸ່ນທອງແດງ, ການຮ່ວມມືມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາອົງປະກອບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນທີ່ບໍ່ເຄີຍສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍໃຊ້ວິທີການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນຖານະເປັນຕົວນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນ, ທອງແດງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກໃນຂະບວນການຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດສະທ້ອນຂອງມັນ. ເມື່ອສໍາຜັດກັບເລເຊີ, ທອງແດງເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກະຈົກ, ສະທ້ອນເຖິງຈໍານວນພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແທນທີ່ຈະໃຊ້ມັນເພື່ອລະລາຍໂລຫະ. ນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງເລເຊີທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາຄວາມຮ້ອນເກີນໄປແລະການຜຸພັງ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, Linde ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຊໍານານຂອງຕົນໃນການປະສົມອາຍແກັສແລະລະບົບການຄວບຄຸມເຂົ້າໃນໂຄງການ. ບໍລິສັດໄດ້ນໍາໃຊ້ ADDvance Laser230 ທີ່ເປັນສູດພິເສດຂອງຕົນ, ປະສົມອາຍແກັສຂອງ argon ແລະ helium, ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນໄດ້ຮັບໃນຂະບວນການຟອກຝຸ່ນເລເຊີ (LPBF). ການຜະສົມຜະສານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນ fumes ແລະການສ້າງ spatter ແຕ່ຍັງເລັ່ງເວລາວົງຈອນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຂະບວນການພິມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງຕໍ່ສ່ວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Linde ໄດ້ລວມເອົາລະບົບການຄວບຄຸມອົກຊີເຈນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ ADDvance O2, ເຊິ່ງຮັກສາລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ຕົກຄ້າງສູງສຸດຕ່ໍາກວ່າ 10 ສ່ວນຕໍ່ລ້ານ (ppm) ຢູ່ໃນຫ້ອງພິມ. ລະດັບອົກຊີເຈນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປແລະການຜຸພັງ, ເຮັດໃຫ້ການພິມມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຢັນຊັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ຂອງຝຸ່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນ oxidized, ເຮັດໃຫ້ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ, Linde ແລະ Ariane Group ພະຍາຍາມບັນລຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດທີ່ຫຼຸດລົງແລະການປັບປຸງເວລາການນໍາພາ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາມາດຕະຖານສູງຂອງຄຸນນະພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຮັດໃຫ້ Ariane ເປັນຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກໃນເຄື່ອງຈັກເປີດຕົວ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫນອງຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ Linde ໃນການສ້າງສັນແລະການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນນໍາຂອງໂລກເຊັ່ນ Ariane.
ຄໍາຖາມ
ການຜະລິດເສີມແມ່ນຫຍັງ?
ການຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ການພິມ 3 ມິຕິ, ແມ່ນຂະບວນການຜະລິດທີ່ສ້າງວັດຖຸໂດຍການຝາກວັດສະດຸເປັນຊັ້ນໆ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການສ້າງເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນແລະການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເມື່ອກ່ອນຫຼືເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບັນລຸໂດຍໃຊ້ວິທີການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ.
ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການນໍາໃຊ້ທອງແດງໃນການຜະລິດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຫຍັງ?
ຄຸນສົມບັດສະທ້ອນຂອງທອງແດງເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະໃຊ້ເລເຊີຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຂະບວນການຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງ. ພະລັງງານ laser ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແທນທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ melt ໂລຫະ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມຂອງເລເຊີທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາ overheating ແລະ oxidation.
ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະປະສົມອາຍແກັສຂອງ Linde ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ?
ທາດປະສົມອາຍແກັສຂອງ Linde, ADDvance Laser230, ປັບປຸງຂະບວນການຟອກຝຸ່ນເລເຊີໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນ fumes ແລະການສ້າງ spatter, ເລັ່ງເວລາຮອບວຽນ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ສ່ວນ. ລະບົບການຄວບຄຸມອົກຊີເຈນຂອງບໍລິສັດ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ ADDvance O2, ຮັບປະກັນລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຫ້ອງພິມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປແລະການຜຸພັງ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ຂອງຝຸ່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນ oxidized, ນໍາໄປສູ່ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນ.