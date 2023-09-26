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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວທາງປະສາດໃນໜູເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະເບົາກວ່າດ້ວຍອຸປະກອນໃໝ່

ByMampho Brescia

Sep 26, 2023
ການບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວທາງປະສາດໃນໜູເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະເບົາກວ່າດ້ວຍອຸປະກອນໃໝ່

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາອຸປະກອນນ້ໍາຫນັກເບົາໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ ONIX ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນທຶກກິດຈະກໍາທາງ neural ໃນຫນູໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນພຶດຕິກໍາທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ໂດດ, ແລ່ນ, ແລະຂຸດຄົ້ນສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ. ອຸ​ປະ​ກອນ​ໄດ້​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫນູ​ທີ່​ຈະ​ຍ້າຍ​ອອກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເສລີ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​. ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອີງໃສ່ວິທະຍາເຂດການຄົ້ນຄວ້າ Janelia ຂອງສະຖາບັນການແພດ Howard Hughes, ອະທິບາຍວຽກງານຂອງພວກເຂົາໃນບົດຄວາມ preprint ຈັດພີມມາໃນ bioRxiv.

ລະບົບບັນທຶກລະບົບປະສາດໃນປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນຕົວແບບສັດເຊັ່ນ: ໜູ ແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໜັກ, ເຮັດໃຫ້ສັດມີນ້ຳໜັກສ່ວນສຳຄັນຂອງນ້ຳໜັກຕົວຂອງມັນຢູ່ເທິງກະໂຫຼກຫົວຂອງມັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຊ້າລົງແລະເມື່ອຍລ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຊືອກຜູກທີ່ສົ່ງສັນຍານຈາກສະໝອງໄປຫາຄອມພິວເຕີບິດເບືອນ ແລະ ບິດເບືອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະບາຍກັບໜູ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແທນເປັນໄລຍະໆ ຫຼື ຂາດສາຍ. ລະບົບໄຮ້ສາຍທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ, ຍັງເພີ່ມນ້ໍາຫນັກຫຼາຍເກີນໄປ.

ONIX ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການອອກແບບທີ່ຕໍ່າກວ່າສໍາລັບ headstage, micro-tether ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ສຸດ, ແລະອຸປະກອນທີ່ເອີ້ນວ່າ commuter ທີ່ untwists tether ໃນລະຫວ່າງການບັນທຶກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທົດສອບລະບົບ ONIX ໂດຍການສັງເກດຫນູໃນສະຫນາມກິລາ 3D ແລະພົບວ່າຫນູທີ່ຕິດຕັ້ງ ONIX ຄົ້ນຫາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄວກວ່າແລະສະແດງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຫນູທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ.

ລັກສະນະການເຂົ້າເຖິງແບບເປີດຂອງລະບົບ ONIX ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດປັບມັນເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການທົດລອງສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືປັບປຸງຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ. ການພັດທະນານີ້ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສະຫມອງໃນພຶດຕິກໍາທີ່ສັບສົນ, ລວມທັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ autism.

(ທີ່ມາ: ບົດຄວາມພິມຢູ່ bioRxiv)

By Mampho Brescia

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