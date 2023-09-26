ການບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວທາງປະສາດໃນໜູເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະເບົາກວ່າດ້ວຍອຸປະກອນໃໝ່

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາອຸປະກອນນ້ໍາຫນັກເບົາໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ ONIX ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນທຶກກິດຈະກໍາທາງ neural ໃນຫນູໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນພຶດຕິກໍາທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ໂດດ, ແລ່ນ, ແລະຂຸດຄົ້ນສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ. ອຸປະກອນໄດ້ເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບການບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາແລະເຮັດໃຫ້ຫນູທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄດ້ຢ່າງເສລີໃນລະຫວ່າງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອີງໃສ່ວິທະຍາເຂດການຄົ້ນຄວ້າ Janelia ຂອງສະຖາບັນການແພດ Howard Hughes, ອະທິບາຍວຽກງານຂອງພວກເຂົາໃນບົດຄວາມ preprint ຈັດພີມມາໃນ bioRxiv.
ລະບົບບັນທຶກລະບົບປະສາດໃນປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນຕົວແບບສັດເຊັ່ນ: ໜູ ແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໜັກ, ເຮັດໃຫ້ສັດມີນ້ຳໜັກສ່ວນສຳຄັນຂອງນ້ຳໜັກຕົວຂອງມັນຢູ່ເທິງກະໂຫຼກຫົວຂອງມັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຊ້າລົງແລະເມື່ອຍລ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຊືອກຜູກທີ່ສົ່ງສັນຍານຈາກສະໝອງໄປຫາຄອມພິວເຕີບິດເບືອນ ແລະ ບິດເບືອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະບາຍກັບໜູ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແທນເປັນໄລຍະໆ ຫຼື ຂາດສາຍ. ລະບົບໄຮ້ສາຍທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ, ຍັງເພີ່ມນ້ໍາຫນັກຫຼາຍເກີນໄປ.
ONIX ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການອອກແບບທີ່ຕໍ່າກວ່າສໍາລັບ headstage, micro-tether ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ສຸດ, ແລະອຸປະກອນທີ່ເອີ້ນວ່າ commuter ທີ່ untwists tether ໃນລະຫວ່າງການບັນທຶກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທົດສອບລະບົບ ONIX ໂດຍການສັງເກດຫນູໃນສະຫນາມກິລາ 3D ແລະພົບວ່າຫນູທີ່ຕິດຕັ້ງ ONIX ຄົ້ນຫາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄວກວ່າແລະສະແດງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຫນູທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ.
ລັກສະນະການເຂົ້າເຖິງແບບເປີດຂອງລະບົບ ONIX ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດປັບມັນເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການທົດລອງສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືປັບປຸງຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ. ການພັດທະນານີ້ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສະຫມອງໃນພຶດຕິກໍາທີ່ສັບສົນ, ລວມທັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ autism.
(ທີ່ມາ: ບົດຄວາມພິມຢູ່ bioRxiv)